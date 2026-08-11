Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқда
Google бош компанияси Alphabet АҚШда янги облигациялар чиқариш орқали 20 миллиард доллардан 25 миллиард долларгача маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. Маблағлар сунъий интеллект учун ҳисоблаш инфратузилмасини қуриш, капитал харажатлар, умумий корпоратив эҳтиёжлар ва мавжуд қарзни рефинанслашга йўналтирилади. Компания 2 йилдан 40 йилгача муддатли 10 хил қимматли қоғозни бозорга чиқариши мумкин.
Google бош компанияси бўлган Alphabet АҚШда янги облигациялар чиқариш ҳисобига 20 миллиарддан 25 миллиард долларгача маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қадам технология гигантининг сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш йўлидаги рекорд даражадаги харажатларини молиялаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания 2 йилдан 40 йилгача бўлган муддатли 10 хил қимматли қоғозларни бозорга чиқариши мумкин. Олинган маблағлар умумий корпоратив эҳтиёжлар, жумладан, сунъий интеллект учун зарур бўлган ҳисоблаш инфратузилмасини қуриш, капитал харажатлар ҳамда мавжуд қарзни рефинанслашга йўналтирилиши кўзда тутилган.
Технология бозорида қарз маблағларининг кескин ўсишиЯнги қарз олиш ташаббуси Alphabet ўзининг капитал харажатлари прогнозини йил давомида иккинчи бор оширганидан кўп ўтмай эълон қилинди. Сунъий интеллект соҳасидаги харажатларнинг жадал ўсиши инвесторлар томонидан турлича қабул қилиниб, компания акцияларининг кескин тушиб кетишига сабаб бўлган эди.
Сўнгги чорак якунларига кўра, Alphabet тарихда илк бор манфий эркин пул оқимини қайд этди. Бу ҳолат кўп миллиард долларлик ҳисоблаш инфратузилмасига киритилаётган улкан инвестициялар қачон ўзини оқлаши ва фойда келтириши борасидаги саволларни янада кучайтирди.
Шунга қарамай, Alphabet молиялаштириш манбаларини диверсификация қилишда давом этмоқда. Жорий йил бошида компания акциялар жойлаштириш, жумладан Беркшире Ҳатавай инвестициялари орқали қарийб 85 миллиард доллар жалб қилган эди. Шунингдек, япон иени, швейцария франки ва британия фунтида облигациялар чиқарилиб, улар орасида ҳатто 100 йиллик муддатли ноёб қимматли қоғоз ҳам бор эди.
Умумтармоқ тенденцияси ва инвесторлар хавотириReuters агентлигининг ЛСEГ маълумотларига таяниб ўтказган таҳлилига кўра, қарз маблағларини жалб қилиш тенденцияси бутун технология саноатига хосдир. Хусусан, Amazon, Meta ва Oracle компаниялари йилнинг дастлабки 7 ойи давомида қарийб 194 миллиард долларлик облигациялар чиқарган бўлиб, бу 2025-йилнинг мос даврига нисбатан 79 фоизга кўпдир.
Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, энг йирик технологик компаниялар 2026-йилнинг ўзида сунъий интеллект технологияларига 730 миллиард доллардан ортиқ маблағ сарфлайди. Ҳатто бундай гигантларнинг улкан пул оқимлари ҳам инвестицияларнинг улкан кўламини тўлиқ қоплашга етмаяпти.
Бозорда Alphabet облигацияларига нисбатан талаб юқорилигича қолмоқда, бироқ инвесторлар сунъий интеллектдан келгусида олинадиган даромадлар бундай миқёсдаги харажатларни тўла оқлашига ишонч ҳосил қилиш учун бозорни ҳар қачонгидан ҳам синчиклаб баҳоламоқда.
…