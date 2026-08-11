Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқда

·28·Техно
Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқда
Қисқача

Google бош компанияси Alphabet АҚШда янги облигациялар чиқариш орқали 20 миллиард доллардан 25 миллиард долларгача маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. Маблағлар сунъий интеллект учун ҳисоблаш инфратузилмасини қуриш, капитал харажатлар, умумий корпоратив эҳтиёжлар ва мавжуд қарзни рефинанслашга йўналтирилади. Компания 2 йилдан 40 йилгача муддатли 10 хил қимматли қоғозни бозорга чиқариши мумкин.

Google бош компанияси бўлган Alphabet АҚШда янги облигациялар чиқариш ҳисобига 20 миллиарддан 25 миллиард долларгача маблағ жалб қилишни режалаштирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қадам технология гигантининг сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш йўлидаги рекорд даражадаги харажатларини молиялаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания 2 йилдан 40 йилгача бўлган муддатли 10 хил қимматли қоғозларни бозорга чиқариши мумкин. Олинган маблағлар умумий корпоратив эҳтиёжлар, жумладан, сунъий интеллект учун зарур бўлган ҳисоблаш инфратузилмасини қуриш, капитал харажатлар ҳамда мавжуд қарзни рефинанслашга йўналтирилиши кўзда тутилган.

Технология бозорида қарз маблағларининг кескин ўсиши

Янги қарз олиш ташаббуси Alphabet ўзининг капитал харажатлари прогнозини йил давомида иккинчи бор оширганидан кўп ўтмай эълон қилинди. Сунъий интеллект соҳасидаги харажатларнинг жадал ўсиши инвесторлар томонидан турлича қабул қилиниб, компания акцияларининг кескин тушиб кетишига сабаб бўлган эди.

Сўнгги чорак якунларига кўра, Alphabet тарихда илк бор манфий эркин пул оқимини қайд этди. Бу ҳолат кўп миллиард долларлик ҳисоблаш инфратузилмасига киритилаётган улкан инвестициялар қачон ўзини оқлаши ва фойда келтириши борасидаги саволларни янада кучайтирди.

Шунга қарамай, Alphabet молиялаштириш манбаларини диверсификация қилишда давом этмоқда. Жорий йил бошида компания акциялар жойлаштириш, жумладан Беркшире Ҳатавай инвестициялари орқали қарийб 85 миллиард доллар жалб қилган эди. Шунингдек, япон иени, швейцария франки ва британия фунтида облигациялар чиқарилиб, улар орасида ҳатто 100 йиллик муддатли ноёб қимматли қоғоз ҳам бор эди.

Умумтармоқ тенденцияси ва инвесторлар хавотири

Reuters агентлигининг ЛСEГ маълумотларига таяниб ўтказган таҳлилига кўра, қарз маблағларини жалб қилиш тенденцияси бутун технология саноатига хосдир. Хусусан, Amazon, Meta ва Oracle компаниялари йилнинг дастлабки 7 ойи давомида қарийб 194 миллиард долларлик облигациялар чиқарган бўлиб, бу 2025-йилнинг мос даврига нисбатан 79 фоизга кўпдир.

Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, энг йирик технологик компаниялар 2026-йилнинг ўзида сунъий интеллект технологияларига 730 миллиард доллардан ортиқ маблағ сарфлайди. Ҳатто бундай гигантларнинг улкан пул оқимлари ҳам инвестицияларнинг улкан кўламини тўлиқ қоплашга етмаяпти.

Бозорда Alphabet облигацияларига нисбатан талаб юқорилигича қолмоқда, бироқ инвесторлар сунъий интеллектдан келгусида олинадиган даромадлар бундай миқёсдаги харажатларни тўла оқлашига ишонч ҳосил қилиш учун бозорни ҳар қачонгидан ҳам синчиклаб баҳоламоқда.

AlphabetСунъий интеллектОблигацияларТехнологияларИнвестициялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиАвстралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирдиБугун, 02:55Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинAmazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинБугун, 02:25Сергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиСергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди