Гарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европа "Олтин бутсаси"ни олади
Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европанинг энг яхши тўпурари учун бериладиган "Олтин буца" мукофотини олади. У 2025–26-йилги мавсумда Германия Бундеслигасида 36 та гол уриб, 72 очко билан Эрлинг Холанд ва Килиан Мбаппени ортда қолдирди. Мукофот футболчига 19-август куни топширилади. Гарри Кейн Бавария сафида барча мусобақаларда жами 61 та гол уриб, клуб тарихидаги мутлақ рекордни ҳам ўрнатди.
Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн Европанинг энг кучли тўпурарига бериладиган нуфузли мукофот — "Олтин бутса"ни ўз фаолиятида иккинчи бор қабул қилиб олади. Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси сардори якунланган мавсумдаги ёрқин ўйинлари ҳамда голлар ёмғири эвазига қитъанинг барча чемпионатлари орасида тенгсиз деб топилди ва бу соврин унга 19-август куни тантанали равишда топширилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футболчининг 2025–26-йилги мавсумдаги статистик кўрсаткичлари жуда ҳайратланарли. Гарри Кейн Германия Бундеслигасида рақиблар дарвозасига 36 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа рейтингда 72 очкони келтириб чиқариб, унга Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ҳамда ўтган мавсум ғолиби бўлган Реал Мадрид вакили Килиан Мбаппе каби рақибларини ортда қолдириб, фахрли биринчи ўринни эгаллашни таъминлади.
Рекордлар ва тарихий мавсумУшбу муваффақият Тоттенхемнинг собиқ ҳужумчиси учун фаолиятидаги иккинчи "Олтин бутса" бўлиб тарихга кирмоқда. У илк бор 2023–24-йилги мавсумда ҳам тенгсиз эди. Қолаверса, тажрибали форвард Бавария сафида барча мусобақаларни қўшиб ҳисоблаганда жами 61 та гол киритиб, мутлақ рекорд ўрнатди ва немис клуби сафидаги ўйинлари билан бутун дунёда эътироф қозонди.
Бундеслига ижрочи директори Марк Ленс футболчининг Германия чемпионатидаги таъсирига юқори баҳо берди. Лиганинг расмий сайтига берган интервюсида у шундай деди: «Гарри Кейн ўзининг юқори даражадаги ўйинлари билан кўп йиллардан буён Бундеслига ва халқаро футбол қиёфасини белгилаб келмоқда. Ўтган мавсумдаги 36 та гол унинг ўткир туйғуси ва маҳоратини яна бир бор исботлади».
Германия футболи етакчилигиТаъкидлаш жоизки, кучли тўпурарлар сафида нафақат Гарри Кейн, балки бошқа Бундеслига вакиллари ҳам муносиб ўрин эгаллашди. Штутгарт ҳужумчиси Дениз Ундав якуний рейтингда кучли ўнликка кириб, 9-поғонани эгаллаган бўлса, Боруссия Дортмунд вакили Серу Гирасси 13-ўриндан жой олди. Бу кўрсаткичлар Германия чемпионати Европанинг энг сермаҳсул ҳужумчилари учун асосий манзил бўлиб қолаётганини кўрсатади.
"Олтин бутса" тарихи немис футболи билан узвий боғлиқ бўлиб, Гарри Кейн ўзининг бу натижаси билан Герд Мюллер ҳамда Роберт Левандовски каби афсонавий тўпурарлар изидан бормоқда. Улар ҳам ўз вақтида Германия чемпионатида порлаб, мазкур мукофотга сазовор бўлишганди ва ҳозирда инглиз ҳужумчиси бу юқори стандартларни муваффақиятли давом эттирмоқда.
…