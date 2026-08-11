Гарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европа "Олтин бутсаси"ни олади

·46·Спорт
Гарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европа "Олтин бутсаси"ни олади
Қисқача

Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европанинг энг яхши тўпурари учун бериладиган "Олтин буца" мукофотини олади. У 2025–26-йилги мавсумда Германия Бундеслигасида 36 та гол уриб, 72 очко билан Эрлинг Холанд ва Килиан Мбаппени ортда қолдирди. Мукофот футболчига 19-август куни топширилади. Гарри Кейн Бавария сафида барча мусобақаларда жами 61 та гол уриб, клуб тарихидаги мутлақ рекордни ҳам ўрнатди.

Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн Европанинг энг кучли тўпурарига бериладиган нуфузли мукофот — "Олтин бутса"ни ўз фаолиятида иккинчи бор қабул қилиб олади. Goal.com хабар беришича, Англия терма жамоаси сардори якунланган мавсумдаги ёрқин ўйинлари ҳамда голлар ёмғири эвазига қитъанинг барча чемпионатлари орасида тенгсиз деб топилди ва бу соврин унга 19-август куни тантанали равишда топширилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футболчининг 2025–26-йилги мавсумдаги статистик кўрсаткичлари жуда ҳайратланарли. Гарри Кейн Германия Бундеслигасида рақиблар дарвозасига 36 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа рейтингда 72 очкони келтириб чиқариб, унга Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ҳамда ўтган мавсум ғолиби бўлган Реал Мадрид вакили Килиан Мбаппе каби рақибларини ортда қолдириб, фахрли биринчи ўринни эгаллашни таъминлади.

Рекордлар ва тарихий мавсум

Ушбу муваффақият Тоттенхемнинг собиқ ҳужумчиси учун фаолиятидаги иккинчи "Олтин бутса" бўлиб тарихга кирмоқда. У илк бор 2023–24-йилги мавсумда ҳам тенгсиз эди. Қолаверса, тажрибали форвард Бавария сафида барча мусобақаларни қўшиб ҳисоблаганда жами 61 та гол киритиб, мутлақ рекорд ўрнатди ва немис клуби сафидаги ўйинлари билан бутун дунёда эътироф қозонди.

Бундеслига ижрочи директори Марк Ленс футболчининг Германия чемпионатидаги таъсирига юқори баҳо берди. Лиганинг расмий сайтига берган интервюсида у шундай деди: «Гарри Кейн ўзининг юқори даражадаги ўйинлари билан кўп йиллардан буён Бундеслига ва халқаро футбол қиёфасини белгилаб келмоқда. Ўтган мавсумдаги 36 та гол унинг ўткир туйғуси ва маҳоратини яна бир бор исботлади».

Германия футболи етакчилиги

Таъкидлаш жоизки, кучли тўпурарлар сафида нафақат Гарри Кейн, балки бошқа Бундеслига вакиллари ҳам муносиб ўрин эгаллашди. Штутгарт ҳужумчиси Дениз Ундав якуний рейтингда кучли ўнликка кириб, 9-поғонани эгаллаган бўлса, Боруссия Дортмунд вакили Серу Гирасси 13-ўриндан жой олди. Бу кўрсаткичлар Германия чемпионати Европанинг энг сермаҳсул ҳужумчилари учун асосий манзил бўлиб қолаётганини кўрсатади.

"Олтин бутса" тарихи немис футболи билан узвий боғлиқ бўлиб, Гарри Кейн ўзининг бу натижаси билан Герд Мюллер ҳамда Роберт Левандовски каби афсонавий тўпурарлар изидан бормоқда. Улар ҳам ўз вақтида Германия чемпионатида порлаб, мазкур мукофотга сазовор бўлишганди ва ҳозирда инглиз ҳужумчиси бу юқори стандартларни муваффақиятли давом эттирмоқда.

Гарри КейнБаварияОлтин бутсаБундеслигаЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?Бугун, 12:46Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрЭнсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрБугун, 12:40Гарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиГарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиБугун, 12:35Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиРасман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиБугун, 12:33UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?Бугун, 12:28Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрМаттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)