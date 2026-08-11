Ривер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилди
Ривер Плейт Атлетико Мадрид сафида ҳаракат қилган ҳужумкор ярим ҳимоячи Тяаго Алмада билан тахминан 20 миллион евролик трансферни амалга оширди. 25 ёшли футболчи душанба куни Эстадио Мас Монументал стадионида 2030-йилнинг 31-декабрига қадар мўлжалланган тўрт ярим йиллик шартномага имзо чекди. 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғолиби бўлган Тяаго Алмада Европадаги 18 ойлик фаолиятидан сўнг Аргентинага қайтди.
Аргентина футболининг флагманларидан бири бўлган Ривер Плейт клуби трансфер бозорида жиддий қадам ташлаб, Атлетико Мадрид сафида ҳаракат қилган ҳужумкор ярим ҳимоячи Тяаго Алмадани ўз сафига қўшиб олди. Goal.com хабар беришича, ушбу шов-шувли трансфер қиймати тахминан 20 миллион еврони ташкил этиб, Буенос-Айрес гранди тарихидаги энг йирик молиявий сармоялардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
25 ёшли футболчи душанба куни Эстадио Мас Монументал стадионида бўлиб ўтган маросимда 2030-йилнинг 31-декабрига қадар мўлжалланган тўрт ярим йиллик шартномага имзо чекди. Ушбу келишув клубнинг нафақат ички чемпионатда, балки бутун Жанубий Америка қитъасида ўз устунлигини тиклаш йўлидаги улкан ниятларидан далолат беради.
Европадан ватанга қайтишТяаго Алмада учун бу трансфер ўз Ватанига қайтишни англатади. Футболчи сўнгги 18 ой давомида Европа футболида тўп сурган бўлиб, 2025-йил бошида Бразилиянинг Ботафого клубидан Франциянинг Лион жамоасига ижара асосида ўтган, шундан сўнг Атлетико Мадридга трансфер қилинган эди. Бироқ пойтахт клубидаги қисқа фаолиятдан сўнг у ўз фаолиятини Аргентинада давом эттиришга қарор қилди.
Шартномага имзо чекканидан сўнг клуб матбуот хизматига интервю берган ярим ҳимоячи ўзининг болаликдаги орзуси ушалганини яшириб ўтирмади. «Мен бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман. Ривер Плейт каби буюк клубда ўйнаш орзуим эди. Қўллаб-қувватлаганингиз учун барчага ўз миннатдорчилигимни билдираман», — дея таъкидлади футболчи.
Жаҳон чемпионининг қитъадаги вазифалариҚайд этиш жоизки, Тяаго Алмада 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғолиби ҳисобланади. Шунингдек, у яқинда якунига этган турнирда Аргентина терма жамоаси сафида кумуш медалларни қўлга киритишда ўз ҳиссасини қўшган эди. Бундай даражадаги юлдузнинг Жанубий Америка ички чемпионатига қайтиши жуда кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, маҳаллий футбол жозибасини янада оширади.
Унинг жамоага келиши бош мураббий Эдуардо Коудет қўл остидаги Ривер Плейтнинг ҳужум чизиғига янги нафас олиб келиши кутилмоқда. Алмада марказий плеймейкер сифатида ҳам, қанотларда ҳам рақибларнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда асосий қуролга айланиши мумкин. Жамоа олдида эса ички мусобақалар билан бир қаторда, 2018-йилдан бери қўлга киритилмаган Либертадорес кубогида зафар қучиш вазифаси турибди.
Ҳозирда Тяаго Алмада дарҳол бош мураббий Эдуардо Коудет бошчилигидаги машғулотларга қўшилиб, жамоанинг тактик тизимига мослашишни бошлайди. Клуб раҳбарияти ва мухлислар ушбу тажрибали футболчининг майдонда дарҳол ўз самарасини кўрсатишига ҳамда олдинда турган қийин ўйинларда жамоанинг ижодий салоҳиятини оширишига катта умид боғламоқда.
…