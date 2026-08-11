Ривер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилди

·28·Спорт
Ривер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилди
Қисқача

Ривер Плейт Атлетико Мадрид сафида ҳаракат қилган ҳужумкор ярим ҳимоячи Тяаго Алмада билан тахминан 20 миллион евролик трансферни амалга оширди. 25 ёшли футболчи душанба куни Эстадио Мас Монументал стадионида 2030-йилнинг 31-декабрига қадар мўлжалланган тўрт ярим йиллик шартномага имзо чекди. 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғолиби бўлган Тяаго Алмада Европадаги 18 ойлик фаолиятидан сўнг Аргентинага қайтди.

Аргентина футболининг флагманларидан бири бўлган Ривер Плейт клуби трансфер бозорида жиддий қадам ташлаб, Атлетико Мадрид сафида ҳаракат қилган ҳужумкор ярим ҳимоячи Тяаго Алмадани ўз сафига қўшиб олди. Goal.com хабар беришича, ушбу шов-шувли трансфер қиймати тахминан 20 миллион еврони ташкил этиб, Буенос-Айрес гранди тарихидаги энг йирик молиявий сармоялардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

25 ёшли футболчи душанба куни Эстадио Мас Монументал стадионида бўлиб ўтган маросимда 2030-йилнинг 31-декабрига қадар мўлжалланган тўрт ярим йиллик шартномага имзо чекди. Ушбу келишув клубнинг нафақат ички чемпионатда, балки бутун Жанубий Америка қитъасида ўз устунлигини тиклаш йўлидаги улкан ниятларидан далолат беради.

Европадан ватанга қайтиш

Тяаго Алмада учун бу трансфер ўз Ватанига қайтишни англатади. Футболчи сўнгги 18 ой давомида Европа футболида тўп сурган бўлиб, 2025-йил бошида Бразилиянинг Ботафого клубидан Франциянинг Лион жамоасига ижара асосида ўтган, шундан сўнг Атлетико Мадридга трансфер қилинган эди. Бироқ пойтахт клубидаги қисқа фаолиятдан сўнг у ўз фаолиятини Аргентинада давом эттиришга қарор қилди.

Шартномага имзо чекканидан сўнг клуб матбуот хизматига интервю берган ярим ҳимоячи ўзининг болаликдаги орзуси ушалганини яшириб ўтирмади. «Мен бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман. Ривер Плейт каби буюк клубда ўйнаш орзуим эди. Қўллаб-қувватлаганингиз учун барчага ўз миннатдорчилигимни билдираман», — дея таъкидлади футболчи.

Жаҳон чемпионининг қитъадаги вазифалари

Қайд этиш жоизки, Тяаго Алмада 2022-йилги Жаҳон чемпионати ғолиби ҳисобланади. Шунингдек, у яқинда якунига этган турнирда Аргентина терма жамоаси сафида кумуш медалларни қўлга киритишда ўз ҳиссасини қўшган эди. Бундай даражадаги юлдузнинг Жанубий Америка ички чемпионатига қайтиши жуда кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, маҳаллий футбол жозибасини янада оширади.

Унинг жамоага келиши бош мураббий Эдуардо Коудет қўл остидаги Ривер Плейтнинг ҳужум чизиғига янги нафас олиб келиши кутилмоқда. Алмада марказий плеймейкер сифатида ҳам, қанотларда ҳам рақибларнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишда асосий қуролга айланиши мумкин. Жамоа олдида эса ички мусобақалар билан бир қаторда, 2018-йилдан бери қўлга киритилмаган Либертадорес кубогида зафар қучиш вазифаси турибди.

Ҳозирда Тяаго Алмада дарҳол бош мураббий Эдуардо Коудет бошчилигидаги машғулотларга қўшилиб, жамоанинг тактик тизимига мослашишни бошлайди. Клуб раҳбарияти ва мухлислар ушбу тажрибали футболчининг майдонда дарҳол ўз самарасини кўрсатишига ҳамда олдинда турган қийин ўйинларда жамоанинг ижодий салоҳиятини оширишига катта умид боғламоқда.

Ривер ПлейтТяаго АлмадаАтлетико МадридТрансферАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?Бугун, 12:46Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрЭнсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрБугун, 12:40Гарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиГарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиБугун, 12:35Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиРасман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиБугун, 12:33UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?Бугун, 12:28Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрМаттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)