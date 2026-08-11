Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологиялар

·136·Техно
Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологиялар
Қисқача

Минимал компанияси жисмоний клавиатурага эга янги Минимал Пҳоне 2 смартфонини расман тақдим этди. Қурилма 3,92 дюймли, 1080 х 1240 пиксел аниқликдаги 90 Hz OLED-экран, MediaTek Dimensity 8300 процессори, 12 гигабайтгача тезкор ва 512 гигабайтгача ички хотира билан жиҳозланган. Смартфонда 20 мегапикселли олд камера, Ф/1.8 линзали 50 мегапикселли асосий камера, 3000 мА·ч аккумулятор ҳамда 27 ваттли симли ва 15 ваттли симсиз қувватлаш имконияти мавжуд.

Ixbt.com маълумотига кўра, Минимал компанияси ўзининг янги авлод қурилмаси — Минимал Пҳоне 2 смартфонини расман намойиш этди. Ушбу гаджет замонавий технологик имкониятларни ўзида мужассам этгани ҳолда, анъанавий жисмоний клавиатурадан воз кечмагани билан ўзига хос аҳамият касб этади ва кундалик ҳаётдаги рақамли чарчоқни камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Биринчи авлод моделидан фарқли ўлароқ, янги қурилма сезиларли даражада яхшиланган техник хусусиятларга эга бўлди. Хусусан, олд панелда 3,92 дюймли, 1080 х 1240 пиксел аниқликдаги ва 90 Hz янгланиш частотасига эга замонавий OLED-экран ўрнатилган. Бу фойдаланувчиларга контентни ўқиш ва матн теришда янада қулайлик яратади.

Фото имкониятлари ва унумдорлик

Смартфоннинг оптик имкониятлари ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Олд панелда 20 мегапикселли камера жойлашган бўлса, орқа панелда Ф/1.8 линзали 50 мегапикселли асосий сенсор ўрнатилган. Бу ихчам ва ўзига хос дизайндаги қурилма учун жуда яхши кўрсаткич ҳисобланади.

Аппарат қисмида эса MediaTek Dimensity 8300 процессори ётади. Қурилманинг тезкор хотираси ҳажми 12 гигабайтгача, ички хотираси эса 512 гигабайтгача етади. Бундай юқори унумдорлик ихчам ва ўзига хос тоифадаги смартфонлар орасида камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.

Автономлик ва қўшимча имкониятлар

Гаджетнинг автоном ишлаши 3000 мА·ч сиғимли аккумулятор зиммасига юклатилган. У 27 ваттли симли ва 15 ваттли симсиз қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Сифатли овоз чиқариш учун эса қурилма стереоДинамиклар ва иккита микрофон билан жиҳозланган.

Ускуна Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC ва симли қулоқчинлар учун 3,5 миллиметрли аудиочиқиш каби замонавий интерфейсларни ўз ичига олади. Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш мақсадида ён қисмга бармоқ изи сканери ўрнатилган бўлиб, фойдаланувчилар жисмоний СИМ-карта ва эСИМ форматларидан фойдаланишлари мумкин.

Нархлар ва версиялар

Қурилманинг нарх сиёсати унинг модификациясига қараб фарқланади:

  • 8/256 GB версияси — 600 доллар
  • 8/512 GB версияси — 675 доллар
  • 12 GB оператив ва 512 GB доимий хотирага эга махсус Фоундеръс Эдитион версияси — 900 доллар

Минимал Пҳоне 2СмартфонларMediaTekOLED-экранТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиNVIDIA RTX Pro 6000 видеокартаси нархи икки бараварга ошдиБугун, 12:23Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиSamsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечдиБугун, 10:58Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиOzon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиБугун, 10:24Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаRadeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 08:53Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиGoogle Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиБугун, 04:51Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиРоскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиБугун, 03:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди