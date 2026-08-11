Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологиялар
Минимал компанияси жисмоний клавиатурага эга янги Минимал Пҳоне 2 смартфонини расман тақдим этди. Қурилма 3,92 дюймли, 1080 х 1240 пиксел аниқликдаги 90 Hz OLED-экран, MediaTek Dimensity 8300 процессори, 12 гигабайтгача тезкор ва 512 гигабайтгача ички хотира билан жиҳозланган. Смартфонда 20 мегапикселли олд камера, Ф/1.8 линзали 50 мегапикселли асосий камера, 3000 мА·ч аккумулятор ҳамда 27 ваттли симли ва 15 ваттли симсиз қувватлаш имконияти мавжуд.
Ixbt.com маълумотига кўра, Минимал компанияси ўзининг янги авлод қурилмаси — Минимал Пҳоне 2 смартфонини расман намойиш этди. Ушбу гаджет замонавий технологик имкониятларни ўзида мужассам этгани ҳолда, анъанавий жисмоний клавиатурадан воз кечмагани билан ўзига хос аҳамият касб этади ва кундалик ҳаётдаги рақамли чарчоқни камайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Биринчи авлод моделидан фарқли ўлароқ, янги қурилма сезиларли даражада яхшиланган техник хусусиятларга эга бўлди. Хусусан, олд панелда 3,92 дюймли, 1080 х 1240 пиксел аниқликдаги ва 90 Hz янгланиш частотасига эга замонавий OLED-экран ўрнатилган. Бу фойдаланувчиларга контентни ўқиш ва матн теришда янада қулайлик яратади.
Фото имкониятлари ва унумдорликСмартфоннинг оптик имкониятлари ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Олд панелда 20 мегапикселли камера жойлашган бўлса, орқа панелда Ф/1.8 линзали 50 мегапикселли асосий сенсор ўрнатилган. Бу ихчам ва ўзига хос дизайндаги қурилма учун жуда яхши кўрсаткич ҳисобланади.
Аппарат қисмида эса MediaTek Dimensity 8300 процессори ётади. Қурилманинг тезкор хотираси ҳажми 12 гигабайтгача, ички хотираси эса 512 гигабайтгача етади. Бундай юқори унумдорлик ихчам ва ўзига хос тоифадаги смартфонлар орасида камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.
Автономлик ва қўшимча имкониятларГаджетнинг автоном ишлаши 3000 мА·ч сиғимли аккумулятор зиммасига юклатилган. У 27 ваттли симли ва 15 ваттли симсиз қувватлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Сифатли овоз чиқариш учун эса қурилма стереоДинамиклар ва иккита микрофон билан жиҳозланган.
Ускуна Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC ва симли қулоқчинлар учун 3,5 миллиметрли аудиочиқиш каби замонавий интерфейсларни ўз ичига олади. Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш мақсадида ён қисмга бармоқ изи сканери ўрнатилган бўлиб, фойдаланувчилар жисмоний СИМ-карта ва эСИМ форматларидан фойдаланишлари мумкин.
Нархлар ва версияларҚурилманинг нарх сиёсати унинг модификациясига қараб фарқланади:
- 8/256 GB версияси — 600 доллар
- 8/512 GB версияси — 675 доллар
- 12 GB оператив ва 512 GB доимий хотирага эга махсус Фоундеръс Эдитион версияси — 900 доллар
…