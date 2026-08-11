Марк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқди
Meta асосчиси Марк Суккерберг сунъий интеллект технологиялари фақат айрим йирик компаниялар ёки ташкилотлар қўлида тўпланишига қарши чиқди. У рақамли интеллект келажаги ҳар бир инсон фойдалана оладиган шахсий интеллектуал агентларни ривожлантиришга таяниши кераклигини таъкидлади. Meta ҳар бир фойдаланувчи учун шахсий ёрдамчи ва билимдон репетитор вазифасини бажарадиган "сверҳинтеллект" яратиш устида ишламоқда.
Meta асосчиси Марк Суккерберг сунъий интеллект технологияларини фақат айрим йирик компаниялар ёки ташкилотлар қўлида тўпланишига қатъий қарши эканини билдирди. Унинг фикрича, рақамли интеллект келажаги тор доирадаги имтиёзларга эмас, балки ҳар бир оддий инсон фойдалана оладиган шахсий интеллектуал агентларни ривожлантиришга таянмоғи лозим. Ушбу ёндашув замонавий технологиялардан фойдаланиш имкониятларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шахсий ёрдамчилар ва уларнинг имкониятлариixbt.com нашрининг ёзишича, Meta компанияси айни пайтда ҳар бир фойдаланувчи учун қулай бўлган ўзига хос шахсий «сверҳинтеллект»ни яратиш устида фаол иш олиб бормоқда. Мазкур инновацион тизимлар келгусида ҳар бир инсон учун ишончли шахсий ёрдамчи ҳамда турли фанлар бўйича докторлик даражасига эга мутахассислар билан тенглаша оладиган билимдон репетитор вазифасини бажариши мўлжалланган.
Янги авлод сунъий интеллект воситаларини оммалаштириш орқали компания бу каби илғор ишланмаларни фақат танишганлар ёки йирик корпорациялар эмас, балки кенг жамоатчилик учун очиқ қилишни мақсад қилган. Бундай ёндашув технологик тенгсизликни камайтириш ва ҳар бир инсонга ўз кундалик вазифаларини ҳал қилишда ақлли ёрдамчидан фойдаланиш имконини беради.
Экспертларнинг таъкидлашича, сунъий интеллект соҳасидаги бундай рақобат ва очиқлик ғоялари келажакда бутун саноат ривожига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Сунъий интеллектнинг барча учун очиқ ва назорат остида бўлмаган шаклда ривожланиши жамият ҳаётининг турли жабҳаларида улкан қулайликлар эшигини очади.
…