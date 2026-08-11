Марк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқди

·23·Техно
Марк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқди
Қисқача

Meta асосчиси Марк Суккерберг сунъий интеллект технологиялари фақат айрим йирик компаниялар ёки ташкилотлар қўлида тўпланишига қарши чиқди. У рақамли интеллект келажаги ҳар бир инсон фойдалана оладиган шахсий интеллектуал агентларни ривожлантиришга таяниши кераклигини таъкидлади. Meta ҳар бир фойдаланувчи учун шахсий ёрдамчи ва билимдон репетитор вазифасини бажарадиган "сверҳинтеллект" яратиш устида ишламоқда.

Meta асосчиси Марк Суккерберг сунъий интеллект технологияларини фақат айрим йирик компаниялар ёки ташкилотлар қўлида тўпланишига қатъий қарши эканини билдирди. Унинг фикрича, рақамли интеллект келажаги тор доирадаги имтиёзларга эмас, балки ҳар бир оддий инсон фойдалана оладиган шахсий интеллектуал агентларни ривожлантиришга таянмоғи лозим. Ушбу ёндашув замонавий технологиялардан фойдаланиш имкониятларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шахсий ёрдамчилар ва уларнинг имкониятлари

ixbt.com нашрининг ёзишича, Meta компанияси айни пайтда ҳар бир фойдаланувчи учун қулай бўлган ўзига хос шахсий «сверҳинтеллект»ни яратиш устида фаол иш олиб бормоқда. Мазкур инновацион тизимлар келгусида ҳар бир инсон учун ишончли шахсий ёрдамчи ҳамда турли фанлар бўйича докторлик даражасига эга мутахассислар билан тенглаша оладиган билимдон репетитор вазифасини бажариши мўлжалланган.

Янги авлод сунъий интеллект воситаларини оммалаштириш орқали компания бу каби илғор ишланмаларни фақат танишганлар ёки йирик корпорациялар эмас, балки кенг жамоатчилик учун очиқ қилишни мақсад қилган. Бундай ёндашув технологик тенгсизликни камайтириш ва ҳар бир инсонга ўз кундалик вазифаларини ҳал қилишда ақлли ёрдамчидан фойдаланиш имконини беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, сунъий интеллект соҳасидаги бундай рақобат ва очиқлик ғоялари келажакда бутун саноат ривожига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Сунъий интеллектнинг барча учун очиқ ва назорат остида бўлмаган шаклда ривожланиши жамият ҳаётининг турли жабҳаларида улкан қулайликлар эшигини очади.

Марк СуккербергMetaСунъий интеллектТехнологияШахсий ёрдамчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиХитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришдиБугун, 12:27ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиБугун, 11:55Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларБугун, 11:22Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айландиЕр сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айландиБугун, 10:20Сингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиСингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиБугун, 08:24Япония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиЯпония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиБугун, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди