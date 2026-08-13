Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратди

·0·Дунё
Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратди

Хитойнинг Чангчжоу шаҳридаги Photon Matrix Lab стартапи чивинларни ҳавонинг ўзида аниқлаб, лазер ёрдамида йўқ қилишга мўлжалланган қурилма яратди. “Photon Matrix” деб номланган тизим лидар, миллиметрли радар ва сунъий интеллект асосидаги тасвирни аниқлаш технологияларидан фойдаланади.

Қурилма учаётган ҳашаротларни тахминан 2–20 миллиметр ўлчамда аниқлай олади. Тизим чивиннинг ҳаракатини кузатиб, мос келадиган нишон аниқлангач, лазер нури билан унга зарба беради. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, қурилма 6 метргача бўлган масофада ҳашаротларни аниқлаш имкониятига эга ва аниқлик даражаси 95 фоиздан юқори.

Ишлаб чиқарувчилар қурилма бир неча миллисекунд ичида нишонни аниқлаб, лазер зарбасини йўналтира олишини таъкидламоқда. Тизим каттароқ объектларни нишонга олмаслик учун махсус хавфсизлик механизмларидан ҳам фойдаланади.

Қурилмани электр тармоғидан ташқари портатив powerbank орқали ҳам ишлатиш мумкин. Компания маълумотига кўра, 20 000 мА·соат сиғимли, тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайдиган powerbank қурилмани тахминан 4–5 соат давомида ишлата олади.

Devorga o'rnatilgan "Photon Matrix" lazerli xavfsizlik qurilmasi.

Қурилма оддий чивин ҳайдагичлардан анча қиммат. Унинг турли версиялари краудфандинг босқичида тахминан 600–650 доллар атрофидаги нархда таклиф қилинган. Кейинги савдо нархи эса модел ва комплектацияга қараб фарқ қилиши мумкин.

Қурилманинг асосий афзаллиги — кимёвий воситалардан фойдаланмаслигидир. Шу сабабли ишлаб чиқарувчи уни уй, айвон ва боғларда чивинларга қарши муқобил восита сифатида тақдим этмоқда.

Таъкидлаш жоиз, технология ҳали нисбатан янги бўлиб, унинг реал шароитдаги самарадорлиги ва узоқ муддатли фойдаланиш тажрибаси бўйича мустақил маълумотлар чекланган.

Tripodga o'rnatilgan ko'chma lazerli printer ko'k nur taratmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Бугун, 14:37Астрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиАстрономлар ғайриоддий янги космик объектни аниқладиБугун, 14:33АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиБугун, 14:22Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Бугун, 14:17 Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирган Собиқ севгилиси аёл танасига ўз исмини 250 марта татуировка қилдирганБугун, 12:22Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди