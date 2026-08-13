Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратди
Хитойнинг Чангчжоу шаҳридаги Photon Matrix Lab стартапи чивинларни ҳавонинг ўзида аниқлаб, лазер ёрдамида йўқ қилишга мўлжалланган қурилма яратди. “Photon Matrix” деб номланган тизим лидар, миллиметрли радар ва сунъий интеллект асосидаги тасвирни аниқлаш технологияларидан фойдаланади.
Қурилма учаётган ҳашаротларни тахминан 2–20 миллиметр ўлчамда аниқлай олади. Тизим чивиннинг ҳаракатини кузатиб, мос келадиган нишон аниқлангач, лазер нури билан унга зарба беради. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, қурилма 6 метргача бўлган масофада ҳашаротларни аниқлаш имкониятига эга ва аниқлик даражаси 95 фоиздан юқори.
Ишлаб чиқарувчилар қурилма бир неча миллисекунд ичида нишонни аниқлаб, лазер зарбасини йўналтира олишини таъкидламоқда. Тизим каттароқ объектларни нишонга олмаслик учун махсус хавфсизлик механизмларидан ҳам фойдаланади.
Қурилмани электр тармоғидан ташқари портатив powerbank орқали ҳам ишлатиш мумкин. Компания маълумотига кўра, 20 000 мА·соат сиғимли, тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайдиган powerbank қурилмани тахминан 4–5 соат давомида ишлата олади.
Қурилма оддий чивин ҳайдагичлардан анча қиммат. Унинг турли версиялари краудфандинг босқичида тахминан 600–650 доллар атрофидаги нархда таклиф қилинган. Кейинги савдо нархи эса модел ва комплектацияга қараб фарқ қилиши мумкин.
Қурилманинг асосий афзаллиги — кимёвий воситалардан фойдаланмаслигидир. Шу сабабли ишлаб чиқарувчи уни уй, айвон ва боғларда чивинларга қарши муқобил восита сифатида тақдим этмоқда.
Таъкидлаш жоиз, технология ҳали нисбатан янги бўлиб, унинг реал шароитдаги самарадорлиги ва узоқ муддатли фойдаланиш тажрибаси бўйича мустақил маълумотлар чекланган.
…