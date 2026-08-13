Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди

·0·Авто
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди

Автомобил ихлосмандлари орасида афсонавий мақомга эга бўлган Peugeot 205 GTи модели ўн йиллик танаффусдан сўнг яна ёруғ дунёга чиқди. Мутахассислар ва автомобил эгалари учун очиқ ҳавода, оддий чехол остида ўн йил қолиб кетган транспорт воситасининг тақдири доим қизиқ ва хавотирли кечган. Бироқ охирги дам олиш кунларида амалга оширилган очилиш жараёни кутилмаган ижобий натижаларни кўрсатди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёритишича, қадрли Peugeot 205 GTи автомобили 2016-йилдан бери қўшнининг уйи ёнидаги йўлакда, махсус ҳимоя қоплами остида сақлаб келинган. Одатда, очиқ ҳавода ўн йил давомида қаровсиз қолган ҳар қандай техника металлоломга айланиши тахмин қилинади, чунки намлик, ҳарорат ўзгаришлари ва вақт ўз металл қисмларини кўрсатиши муқаррар.

Шунга қарамай, автомобил эгаси ва унинг отаси ўтказган илк текширувлар машина бутунлигича сақланиб қолганини кўрсатди. Чехол остидан яроқсиз темир уюми эмас, балки ўз вақтида эъзозланган классик хатчбек кўриниш берди. Бу эса немис ёки француз ихлосмандлари йиғадиган нодир коллекциявий машиналарнинг чидамлилигидан далолат беради.

Классик автомобил келажаги қандай бўлади?

Ҳозирги кунда асосий савол — бундай узоқ тўхтаб қолишдан кейин автомобил билан нима қилиш кераклиги ҳақида бормоқда. Уни тўлиқ тиклаш, асл ҳолатига келтириш ёки қайта сотиш вариантлари муҳокама қилинмоқда. Гарчи машина ташқи таъсирларга бардош берган бўлса-да, двигател, тормоз тизими ва бошқа муҳим агрегатлар жиддий таъмирлаш ва профилактикани талаб этиши аниқ.

Замонавий бозорда ушбу автомобил каби классик моделларга талаб юқори бўлиб қолмоқда. Уни қайта тиклаш ишлари катта молиявий харажатларни талаб қилса-да, якуний натижа чинакам автомобил ишқибозларини қувонтириши шубҳасиз. Ўн йиллик сукунатдан сўнг Peugeot 205 GTи ўзининг иккинчи ҳаётини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда.

PeugeotАвтомобилКлассикХатчбекТаъмирлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиXiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиБугун, 15:29Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБританиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 15:27Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиMercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиБугун, 13:27Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБританиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБугун, 12:24Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Бугун, 12:22Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиВаймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиБугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади