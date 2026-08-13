Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Автомобил ихлосмандлари орасида афсонавий мақомга эга бўлган Peugeot 205 GTи модели ўн йиллик танаффусдан сўнг яна ёруғ дунёга чиқди. Мутахассислар ва автомобил эгалари учун очиқ ҳавода, оддий чехол остида ўн йил қолиб кетган транспорт воситасининг тақдири доим қизиқ ва хавотирли кечган. Бироқ охирги дам олиш кунларида амалга оширилган очилиш жараёни кутилмаган ижобий натижаларни кўрсатди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёритишича, қадрли Peugeot 205 GTи автомобили 2016-йилдан бери қўшнининг уйи ёнидаги йўлакда, махсус ҳимоя қоплами остида сақлаб келинган. Одатда, очиқ ҳавода ўн йил давомида қаровсиз қолган ҳар қандай техника металлоломга айланиши тахмин қилинади, чунки намлик, ҳарорат ўзгаришлари ва вақт ўз металл қисмларини кўрсатиши муқаррар.
Шунга қарамай, автомобил эгаси ва унинг отаси ўтказган илк текширувлар машина бутунлигича сақланиб қолганини кўрсатди. Чехол остидан яроқсиз темир уюми эмас, балки ўз вақтида эъзозланган классик хатчбек кўриниш берди. Бу эса немис ёки француз ихлосмандлари йиғадиган нодир коллекциявий машиналарнинг чидамлилигидан далолат беради.
Классик автомобил келажаги қандай бўлади?Ҳозирги кунда асосий савол — бундай узоқ тўхтаб қолишдан кейин автомобил билан нима қилиш кераклиги ҳақида бормоқда. Уни тўлиқ тиклаш, асл ҳолатига келтириш ёки қайта сотиш вариантлари муҳокама қилинмоқда. Гарчи машина ташқи таъсирларга бардош берган бўлса-да, двигател, тормоз тизими ва бошқа муҳим агрегатлар жиддий таъмирлаш ва профилактикани талаб этиши аниқ.
Замонавий бозорда ушбу автомобил каби классик моделларга талаб юқори бўлиб қолмоқда. Уни қайта тиклаш ишлари катта молиявий харажатларни талаб қилса-да, якуний натижа чинакам автомобил ишқибозларини қувонтириши шубҳасиз. Ўн йиллик сукунатдан сўнг Peugeot 205 GTи ўзининг иккинчи ҳаётини бошлашга ҳозирлик кўрмоқда.
…