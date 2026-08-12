Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди (видео)
Таниқли актриса Раъно Шодиева 47 ёшни қарши олди. У таваллуд айёми муносабати билан Instagram саҳифасида видео улашиб, “Ҳаппй... ҳаппй... б-дай!” дея изоҳ қолдирди. Актрисанинг кузатувчилари уни туғилган куни билан муборакбод этиб, самимий тилакларини йўллади. Раъно Шодиева 1979 йил 12 август куни Самарқанд вилоятида туғилган ва “Шайтанат”, “Ўтов”, “Ташландиқ”, “Ватан”, “Иснод” каби филмларда роллар ижро этган.
Бугун таниқли актриса Раъно Шодиева таваллуд айёмини нишонламоқда. Санъаткор 47 ёшни қарши олди.
Актриса қувончли кун муносабати билан Instagram саҳифасида видео улашиб, унга “Happy... happy... b-day!” дея изоҳ қолдирди. Унинг кузатувчилари ҳам актрисани туғилган куни билан муборакбод этиб, самимий тилакларини йўллашмоқда.
Маълумот учун, Раъно Шодиева 1979 йил 12 август куни Самарқанд вилоятида таваллуд топган. У йиллар давомида ўзининг ёрқин роллари билан томошабинлар меҳрини қозонган.
Актриса “Шайтанат”, “Ўтов”, “Ташландиқ”, “Ватан”, “Иснод” каби кўплаб машҳур фильмларда образлар яратган.
…