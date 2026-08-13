Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентлади
Xiaomi Ауто компанияси транспорт воситалари учун мутлақо янги ва ўзига хос дизайн ечимини патентлаб, автомобилсозлик бозорида яна бир бор эътиборни тортди. ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланма автомобил эмблемасини кўтариш ва алмаштириш имконини берувчи мураккаб механизмдан иборат бўлиб, у ҳашаматли автомобиллар оламидаги машҳур ечимлардан илҳомланган ҳолда янада ривожлантирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Британиянинг машҳур Rolls-Royce бренди ўз автомобилларида фақат битта ҳаракатланувчи фигурадан фойдаланиши билан танилган. Бироқ Xiaomi муҳандислари бу борада янада илгарилаб кетиб, битта механизм доирасида бир-биридан фарқ қилувчи иккита турли хил эмблемани ўрнатиш имкониятини тақдим этишди. Бу эса ҳайдовчиларга автомобил ташқи кўринишини вазиятга қараб осон ўзгартириш имконини беради.
Икки хил логотип ва уларнинг вазифалариПатент ҳужжатларига кўра, айланма механизмнинг қарама-қарши томонларида иккита алоҳида логотип жойлашади. Уларни вазият ва шароитдан келиб чиққан ҳолда навбатма-навбат кўтариш ёки яшириш мумкин. Бу ечим автомобилнинг эстетик жозибасини ошириш билан бирга амалий жиҳатдан ҳам қулайлик яратади.
Хусусан, эмблемалардан бири олтин ёки титан қопламасига эга бўлиши кўзда тутилган. Бундай қимматбаҳо кўринишдаги логотип асосан тантанали маросимлар ёки автомобилга ўта юқори даражадаги премиум тус бериш керак бўлган вазиятлар учун мўлжалланган. Иккинчи эмблемадан эса оддий кундалик сафарлар ва шаҳар шароитида фойдаланиш режалаштирилган бўлиб, у соддароқ материаллардан тайёрланиши мумкин.
Конструкция хусусиятлари ва ўрнатилиш жойлариТақдим этилган техник тавсифларга кўра, янги механизм фақат капотнинг ўзига эмас, балки олд ва орқадаги бумперларга ҳамда юкхона эшигига ҳам ўрнатишга мослаштирилган. Бу эса автомобил дизайнерларига ташқи кўринишни безашда қўшимча эркинлик беради.
Конструкциянинг асосий қисмини махсус ўрнатиш рамаси, айланувчи вал, иккита эмблема, йўналтирувчи элемент ҳамда электр юритма ташкил этади. Махсус электр двигател ҳаракатланувчи қисмни йўналтирувчи бўйлаб силжитади, натижада танланган логотип кўтарилиб, ишчи ҳолатда ишончли тарзда фиксация қилинади.
Шунингдек, ишлаб чиқувчилар хизмат кўрсатиш жараёнини ҳам қулайлаштиришган. Тизим анъанавий маҳкамлагичларсиз тезкор тарзда қисмларга ажратиш имконини берувчи ечим билан жиҳозланган. Ҳозирча бу патентнинг серияли ишлаб чиқариладиган қайси Xiaomi моделларида қўлланилиши ҳақида аниқ маълумот берилмаган, бироқ компаниянинг автомобилсозликдаги бундай инновацион ёндашуви саноатда катта қизиқиш уйғотмоқда.
…