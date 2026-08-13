Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентлади

·0·Авто
Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентлади

Xiaomi Ауто компанияси транспорт воситалари учун мутлақо янги ва ўзига хос дизайн ечимини патентлаб, автомобилсозлик бозорида яна бир бор эътиборни тортди. ixbt.com маълумотига кўра, янги ишланма автомобил эмблемасини кўтариш ва алмаштириш имконини берувчи мураккаб механизмдан иборат бўлиб, у ҳашаматли автомобиллар оламидаги машҳур ечимлардан илҳомланган ҳолда янада ривожлантирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Британиянинг машҳур Rolls-Royce бренди ўз автомобилларида фақат битта ҳаракатланувчи фигурадан фойдаланиши билан танилган. Бироқ Xiaomi муҳандислари бу борада янада илгарилаб кетиб, битта механизм доирасида бир-биридан фарқ қилувчи иккита турли хил эмблемани ўрнатиш имкониятини тақдим этишди. Бу эса ҳайдовчиларга автомобил ташқи кўринишини вазиятга қараб осон ўзгартириш имконини беради.

Икки хил логотип ва уларнинг вазифалари

Патент ҳужжатларига кўра, айланма механизмнинг қарама-қарши томонларида иккита алоҳида логотип жойлашади. Уларни вазият ва шароитдан келиб чиққан ҳолда навбатма-навбат кўтариш ёки яшириш мумкин. Бу ечим автомобилнинг эстетик жозибасини ошириш билан бирга амалий жиҳатдан ҳам қулайлик яратади.

Хусусан, эмблемалардан бири олтин ёки титан қопламасига эга бўлиши кўзда тутилган. Бундай қимматбаҳо кўринишдаги логотип асосан тантанали маросимлар ёки автомобилга ўта юқори даражадаги премиум тус бериш керак бўлган вазиятлар учун мўлжалланган. Иккинчи эмблемадан эса оддий кундалик сафарлар ва шаҳар шароитида фойдаланиш режалаштирилган бўлиб, у соддароқ материаллардан тайёрланиши мумкин.

Конструкция хусусиятлари ва ўрнатилиш жойлари

Тақдим этилган техник тавсифларга кўра, янги механизм фақат капотнинг ўзига эмас, балки олд ва орқадаги бумперларга ҳамда юкхона эшигига ҳам ўрнатишга мослаштирилган. Бу эса автомобил дизайнерларига ташқи кўринишни безашда қўшимча эркинлик беради.

Конструкциянинг асосий қисмини махсус ўрнатиш рамаси, айланувчи вал, иккита эмблема, йўналтирувчи элемент ҳамда электр юритма ташкил этади. Махсус электр двигател ҳаракатланувчи қисмни йўналтирувчи бўйлаб силжитади, натижада танланган логотип кўтарилиб, ишчи ҳолатда ишончли тарзда фиксация қилинади.

Шунингдек, ишлаб чиқувчилар хизмат кўрсатиш жараёнини ҳам қулайлаштиришган. Тизим анъанавий маҳкамлагичларсиз тезкор тарзда қисмларга ажратиш имконини берувчи ечим билан жиҳозланган. Ҳозирча бу патентнинг серияли ишлаб чиқариладиган қайси Xiaomi моделларида қўлланилиши ҳақида аниқ маълумот берилмаган, бироқ компаниянинг автомобилсозликдаги бундай инновацион ёндашуви саноатда катта қизиқиш уйғотмоқда.

XiaomiXiaomi АутоАвтомобил технологиялариПатентЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБританиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 15:27Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиЎн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиБугун, 15:21Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиMercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиБугун, 13:27Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБританиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБугун, 12:24Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Бугун, 12:22Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиВаймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиБугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади