Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳолади

·0·Спорт
Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳолади

Лондоннинг Арсенал клубининг собиқ сардори Сескк Фабрегас жамоа раҳбариятининг бош мураббий Микел Артета бошланғич оғир даврларда кўрсатган сабр-тоқатини юқори баҳолади. Арсенал ва Комо жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувидан сўнг собиқ ярим ҳимоячи замонавий футболда бундай узоқ муддатли стратегик ёндашув камдан-кам учрашишини алоҳида таъкидлади. Икки жамоа ўртасидаги баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланиб, пеналтилар сериясида инглизлар ғалаба қозонганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Сескк Фабрегас ўзининг мураббийлик фаолиятини бошлаган Италиянинг Комо клубида айнан Арсенал шакллантирган маданият ва барқарорликни намуна қилиб олишга ҳаракат қилмоқда. Лондонликлар сафида 303 та учрашув ўтказган испаниялик мутахассис клуб раҳбарияти Микел Артетанинг дастлабки қийин мавсумларида ҳам ўз қарорида қатъий туриб, стратегик режасидан воз кечмаганини олқишлади. Унинг фикрича, бу ёндашув замонавий футбол оламида ҳақиқий ноёб ҳодисадир.

Арсенал тажрибаси ва узоқ муддатли режалар

Учрашувдан кейинги суҳбатда Сескк Фабрегас Арсенал лойиҳасининг бошланишига 7-8 йил бўлганини эслатиб ўтди. У клуб спорт директори Эду ва бошқа мутасаддиларга қийин дамларда ҳам бирдамликни сақлаб қолгани учун ўз миннатдорчилигини билдирганини айтди. Жамоа кетма-кет уч мавсум чемпионатни саккизинчи ўринда якунлагани, шунингдек, Чемпионлар лигасига чиқиш имкониятини бой бериб, бешинчи ўринда қолгани қийин синов бўлганига қарамай, клуб ўз мақсадидан оғишмаган эди.

Фабрегаснинг таъкидлашича, бугунги кунда кўплаб клублар учта мағлубиятдан кеёноқ бош мураббийни истеъфога чиқаришга одатланган. Бундай шошма-шофар қарорлар кўпинча жамоа ўйин услуби ва барқарорлигига путур етказади. Сескк айнан шунинг учун ҳам замонавий футболдаги бу хатони такрорламасдан, Арсенал босиб ўтган йўлни ўрганиш муҳимлигини урғулади.

Комо учун намуна сифатида

Ҳозирда Комо жамоасини бошқараётган Сескк Фабрегас инглиз клубининг қадриятлари ва ички маданиятини ўз жамоасига сингдиришга интилмоқда. Гарчи Италия клубининг тарихи ва имкониятлари бошқача бўлса-да, у Лондон жамоасининг қийинчиликларни енгиб ўтишдаги бирдамлигини ўзига хос ўрнак деб билади. Микел Артетанинг узоқ йиллик меҳнати охир-оқибат ўз мевасини бериб, жамоани Премер-лига етакчиларига айлантиргани бунга яққол мисолдир.

Сескк ФабрегасМикел АртетаАрсеналКомоПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бугун, 14:59Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаКвентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаБугун, 14:51Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиКуинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 14:38Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Бугун, 14:19Элиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиЭлиот Андерсон нима учун Манчестер Юнайтед таклифини рад этганини айтдиБугун, 13:58Душан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиДушан Влаховичнинг Ювентусдаги даври якунланди: ҳужумчи Туркияга йўл олдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача