Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳолади
Лондоннинг Арсенал клубининг собиқ сардори Сескк Фабрегас жамоа раҳбариятининг бош мураббий Микел Артета бошланғич оғир даврларда кўрсатган сабр-тоқатини юқори баҳолади. Арсенал ва Комо жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашувидан сўнг собиқ ярим ҳимоячи замонавий футболда бундай узоқ муддатли стратегик ёндашув камдан-кам учрашишини алоҳида таъкидлади. Икки жамоа ўртасидаги баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланиб, пеналтилар сериясида инглизлар ғалаба қозонганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Сескк Фабрегас ўзининг мураббийлик фаолиятини бошлаган Италиянинг Комо клубида айнан Арсенал шакллантирган маданият ва барқарорликни намуна қилиб олишга ҳаракат қилмоқда. Лондонликлар сафида 303 та учрашув ўтказган испаниялик мутахассис клуб раҳбарияти Микел Артетанинг дастлабки қийин мавсумларида ҳам ўз қарорида қатъий туриб, стратегик режасидан воз кечмаганини олқишлади. Унинг фикрича, бу ёндашув замонавий футбол оламида ҳақиқий ноёб ҳодисадир.
Арсенал тажрибаси ва узоқ муддатли режаларУчрашувдан кейинги суҳбатда Сескк Фабрегас Арсенал лойиҳасининг бошланишига 7-8 йил бўлганини эслатиб ўтди. У клуб спорт директори Эду ва бошқа мутасаддиларга қийин дамларда ҳам бирдамликни сақлаб қолгани учун ўз миннатдорчилигини билдирганини айтди. Жамоа кетма-кет уч мавсум чемпионатни саккизинчи ўринда якунлагани, шунингдек, Чемпионлар лигасига чиқиш имкониятини бой бериб, бешинчи ўринда қолгани қийин синов бўлганига қарамай, клуб ўз мақсадидан оғишмаган эди.
Фабрегаснинг таъкидлашича, бугунги кунда кўплаб клублар учта мағлубиятдан кеёноқ бош мураббийни истеъфога чиқаришга одатланган. Бундай шошма-шофар қарорлар кўпинча жамоа ўйин услуби ва барқарорлигига путур етказади. Сескк айнан шунинг учун ҳам замонавий футболдаги бу хатони такрорламасдан, Арсенал босиб ўтган йўлни ўрганиш муҳимлигини урғулади.
…