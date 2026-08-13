Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқда
Буюк Британиянинг энг машҳур автомобилсозлик диққат диққатга сазовор жойларидан бири бўлган Миллий автомобил музейи ўзининг узоқ йиллик маскани бўлган Боли (Беаулиеу) ҳудудини тарк этишини эълон қилди. Ушбу қарор ортида молиялаштириш, бошқарув ва музейнинг келажагига оид жиддий зиддиятлар ётгани маълум бўлди. Autocar нашри хабар қилишича, томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятсиз якунланганидан сўнг музей раҳбарияти янги манзил қидиришни бошлаган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Миллий автомобил музейи трести жорий ҳафтада Боли ҳудудидаги ижара муддати якунланаётгани муносабати билан янги жой излаётганини расман тасдиқлади. Ташкилот вакилларининг таъкидлашича, кўчиш музейни тубдан модернизация қилиш, унинг таълимий йўналишини кенгайтириш ҳамда миллий миқёсдаги вазифаларини янада яхшироқ бажариш имконини беради. Шунингдек, амалдаги ижара шартномасининг тўрт йили қолгани сабабли ташриф буюрувчилар учун яқин вақт ичида ҳеч қандай ўзгариш сезилмаслиги урғуланди.
Молиявий келишмовчиликлар ва лотерея маблағлариҲудуд эгалари бўлган Беаулиеу Энтерприсес Limited тижорат корхонаси эса ўз баёнотида ташриф буюрувчиларни тинчлантиришга ҳаракат қилди. Компания треуст қароридан қатъи назар, автомобил музейи ўз фаолиятини давом эттиришини, кундалик хизматлар ва тадбирлар режа бўйича боришини билдирди. Шунингдек, экспозициядаги транспорт воситаларининг сезиларли қисми Монтагу оиласига тегишли экани ёки улардан ижарага олингани қайд этилди.
Бироқ, мавжуд вазиятдан хабардор бўлган ишончли манбанинг маълум қилишича, парда ортида анча мураккаб муаммолар яширинган. Трест музейни модернизация қилиш ва Миллий мерос лотереяси жамғармасидан (Натионал Лоттерй Ҳеритаге Фунд) йирик инвестицияларни жалб қилиш бўйича улкан стратегияни ишлаб чиққан эди. Бироқ, бу молиялаштириш треуст ва Боли ўртасидаги молиявий муносабатларни ўз ичига олган янгиланган ҳамкорлик шартномасига боғлиқ бўлган.
Чипталар савдоси ва коллекцияга эгалик масаласиМанбанинг таъкидлашича, Боли ҳудудига кириш учун белгиланган 27,56 фунт стерлинг миқдоридаги нархнинг жуда кичик қисмигина трестга насиб этган. Ушбу чипта нафақат автомобил музейига, балки сарой, боғлар ва монастирга ҳам кириш ҳуқуқини беради. Музей мажмуадаги ташриф буюрувчиларнинг учдан икки қисмидан кўпроғини таъминласа-да, чипта тушумидан адолатли улуш олмагани ва келишувлар ўтган ойда тўхтаб қолгани айтилмоқда.
Бундан ташқари, экспонатларга эгалик қилиш масаласида ҳам зиддиятлар мавжуд. Беаулиеу Энтерприсес Limited баёнотига зид равишда, манба музей коллекциясининг асосий қисми трестга тегишли эканини билдирди. Унга кўра, трест тахминан 250 та автомобилга эгалик қилса, Боли тасарруфида атиги 29 та машина мавжуд, холос. Томонлар ўртасидаги муносабатларнинг кескинлашуви Миллий автомобил музейи 2030-йилда ижара муддати тугашидан анча олдин Боли ҳудудини тарк этишига олиб келиши мумкин, бироқ ҳозирча янги манзил топилмагани айтилмоқда.
…