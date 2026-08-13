Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқда

·0·Авто
Британиядаги Миллий автомобил музейи ўз манзилини ўзгартириши кутилмоқда

Буюк Британиянинг энг машҳур автомобилсозлик диққат диққатга сазовор жойларидан бири бўлган Миллий автомобил музейи ўзининг узоқ йиллик маскани бўлган Боли (Беаулиеу) ҳудудини тарк этишини эълон қилди. Ушбу қарор ортида молиялаштириш, бошқарув ва музейнинг келажагига оид жиддий зиддиятлар ётгани маълум бўлди. Autocar нашри хабар қилишича, томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятсиз якунланганидан сўнг музей раҳбарияти янги манзил қидиришни бошлаган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Миллий автомобил музейи трести жорий ҳафтада Боли ҳудудидаги ижара муддати якунланаётгани муносабати билан янги жой излаётганини расман тасдиқлади. Ташкилот вакилларининг таъкидлашича, кўчиш музейни тубдан модернизация қилиш, унинг таълимий йўналишини кенгайтириш ҳамда миллий миқёсдаги вазифаларини янада яхшироқ бажариш имконини беради. Шунингдек, амалдаги ижара шартномасининг тўрт йили қолгани сабабли ташриф буюрувчилар учун яқин вақт ичида ҳеч қандай ўзгариш сезилмаслиги урғуланди.

Молиявий келишмовчиликлар ва лотерея маблағлари

Ҳудуд эгалари бўлган Беаулиеу Энтерприсес Limited тижорат корхонаси эса ўз баёнотида ташриф буюрувчиларни тинчлантиришга ҳаракат қилди. Компания треуст қароридан қатъи назар, автомобил музейи ўз фаолиятини давом эттиришини, кундалик хизматлар ва тадбирлар режа бўйича боришини билдирди. Шунингдек, экспозициядаги транспорт воситаларининг сезиларли қисми Монтагу оиласига тегишли экани ёки улардан ижарага олингани қайд этилди.

Бироқ, мавжуд вазиятдан хабардор бўлган ишончли манбанинг маълум қилишича, парда ортида анча мураккаб муаммолар яширинган. Трест музейни модернизация қилиш ва Миллий мерос лотереяси жамғармасидан (Натионал Лоттерй Ҳеритаге Фунд) йирик инвестицияларни жалб қилиш бўйича улкан стратегияни ишлаб чиққан эди. Бироқ, бу молиялаштириш треуст ва Боли ўртасидаги молиявий муносабатларни ўз ичига олган янгиланган ҳамкорлик шартномасига боғлиқ бўлган.

Чипталар савдоси ва коллекцияга эгалик масаласи

Манбанинг таъкидлашича, Боли ҳудудига кириш учун белгиланган 27,56 фунт стерлинг миқдоридаги нархнинг жуда кичик қисмигина трестга насиб этган. Ушбу чипта нафақат автомобил музейига, балки сарой, боғлар ва монастирга ҳам кириш ҳуқуқини беради. Музей мажмуадаги ташриф буюрувчиларнинг учдан икки қисмидан кўпроғини таъминласа-да, чипта тушумидан адолатли улуш олмагани ва келишувлар ўтган ойда тўхтаб қолгани айтилмоқда.

Бундан ташқари, экспонатларга эгалик қилиш масаласида ҳам зиддиятлар мавжуд. Беаулиеу Энтерприсес Limited баёнотига зид равишда, манба музей коллекциясининг асосий қисми трестга тегишли эканини билдирди. Унга кўра, трест тахминан 250 та автомобилга эгалик қилса, Боли тасарруфида атиги 29 та машина мавжуд, холос. Томонлар ўртасидаги муносабатларнинг кескинлашуви Миллий автомобил музейи 2030-йилда ижара муддати тугашидан анча олдин Боли ҳудудини тарк этишига олиб келиши мумкин, бироқ ҳозирча янги манзил топилмагани айтилмоқда.

Автомобил музейиБританияБеаулиеуАвтомобиллар тарихиИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиXiaomi автомобиллар учун ўзгача логотип механизмини патентладиБугун, 15:29Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиЎн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилдиБугун, 15:21Mercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиMercedes-AMG GT Блакк Сериес янги суперкари “ақлдан оздирувчи” қувватга эга бўладиБугун, 13:27Британиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБританиянинг ВEVК компанияси Қатарда электромобиллар заводини қурадиБугун, 12:24Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Нега автомобил заводларида роботлар инсонларни тўла алмаштира олмайди?Бугун, 12:22Ваймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиВаймо АҚШга минглаб Zeekr роботаксиларини олиб келдиБугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади