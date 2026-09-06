Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди

·13·Авто
Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди

Жанубий Кореянинг машҳур Hyundai компанияси ўзининг оммабоп Kona кроссоверининг янги авлод устидаги ишларини жадал давом эттирмоқда. Автомобиль олами экспертлари ва ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод прототипи илк бор синов йўлларида пайдо бўлди. Дастлабки шпионлик суратлари шуни кўрсатмоқдаки, ишлаб чиқарувчи машинанинг ташқи қиёфасини тубдан ўзгартиришга қарор қилган ва бу ихчам кроссоверлар бозорида жиддий ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Hyundai Kona аввалги авлоддан кескин фарқ қилувчи янги тана шаклларига эга бўлади. Машинанинг олд қисми замонавий дизайн услубида қайта ишлаб чиқилган бўлиб, у компаниянинг бошқа модели Tucson руҳида бажарилиши кутилмоқда. Шунингдек, дизайнерлар олд қисм бўйлаб чўзилган, жорий моделдагига нисбатан сезиларли даражада қалинроқ бўлган кенг ёруғлик чиқарувчи диодли чизиқни ўрнатишган.

Аэродинамик самарадорликни ошириш мақсадида автомобиль конструкциясида бир қатор муҳим ўзгаришлар қилинган. Хусусан, асосий фаралар анъанавий жойидан пастроқда ўрнатилган бўлиб, олдинги бумперда фаол панжаралар пайдо бўлган. Ён томонлари силлиқ шаклга эга бўлиб, улар ичига чўктирилган эшик тутқичлари, қия том чизиғи ва махсус аэродинамик ғилдирак дисклар билан жиҳозланган.

Кроссовернинг техник имкониятлари ва салон жиҳозлари

Автомобиль орқа қисмининг дизайни ҳам эътибордан четда қолмаган. Маълумотларга кўра, янги Kona йирик спойлер, кенгайтирилган юкхона тешиги ҳамда чиқинди найчалари яширинган янги бумпер билан таъминланади. Бу эса автомобиль кўринишига янада спортона ва яхлит тус беради.

Гарчи транспорт воситасининг ички қисми ҳозирча расман ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар минималистик услубдаги салонни кутишмоқда. Унга илғор Плеос Коннект мультимедиа тизими ўрнатилиши режалаштирилган. Харидорлар танловига қараб, комплектацияга қараб диагонали 12,9, 14,6 ёки ҳатто 17 дюймга тенг бўлган катта экранлар тақдим этилиши мумкин.

Дастлабки маълумотларга кўра, янги Hyundai Kona ўзининг қувват агрегатларини навбатдаги авлод Kia Seltos модели билан бўлишади. Автомобиль учун асосий двигател сифатида 190 от кучига эга 1,6 литрли турбо мотор хизмат қилиши кутилмоқда. Шунингдек, вақт ўтиши билан линияга 147 от кучи ҳосил қилувчи гибрид версия ҳам қўшилиши режалаштирилган.

Ҳозирги вақтда янги авлод Hyundai Kona кроссоверининг расмий тақдимоти қачон бўлиб ўтиши номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, мутахассислар прототипнинг синовдан ўтказилиши премера яқинлашиб қолганидан далолат беришини таъкидлашмоқда.

Hyundai KonaКроссоверАвто ЯнгиликларЭлектромобилКорея Автолари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланадиМитсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланадиКеча, 19:29Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилдиЯнги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилдиКеча, 15:29Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиToyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиКеча, 13:57150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилиндиКеча, 00:55«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди04.09, 20:32Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатдиДонут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатди03.09, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди