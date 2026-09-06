Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди
Жанубий Кореянинг машҳур Hyundai компанияси ўзининг оммабоп Kona кроссоверининг янги авлод устидаги ишларини жадал давом эттирмоқда. Автомобиль олами экспертлари ва ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод прототипи илк бор синов йўлларида пайдо бўлди. Дастлабки шпионлик суратлари шуни кўрсатмоқдаки, ишлаб чиқарувчи машинанинг ташқи қиёфасини тубдан ўзгартиришга қарор қилган ва бу ихчам кроссоверлар бозорида жиддий ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Hyundai Kona аввалги авлоддан кескин фарқ қилувчи янги тана шаклларига эга бўлади. Машинанинг олд қисми замонавий дизайн услубида қайта ишлаб чиқилган бўлиб, у компаниянинг бошқа модели Tucson руҳида бажарилиши кутилмоқда. Шунингдек, дизайнерлар олд қисм бўйлаб чўзилган, жорий моделдагига нисбатан сезиларли даражада қалинроқ бўлган кенг ёруғлик чиқарувчи диодли чизиқни ўрнатишган.
Аэродинамик самарадорликни ошириш мақсадида автомобиль конструкциясида бир қатор муҳим ўзгаришлар қилинган. Хусусан, асосий фаралар анъанавий жойидан пастроқда ўрнатилган бўлиб, олдинги бумперда фаол панжаралар пайдо бўлган. Ён томонлари силлиқ шаклга эга бўлиб, улар ичига чўктирилган эшик тутқичлари, қия том чизиғи ва махсус аэродинамик ғилдирак дисклар билан жиҳозланган.
Кроссовернинг техник имкониятлари ва салон жиҳозлариАвтомобиль орқа қисмининг дизайни ҳам эътибордан четда қолмаган. Маълумотларга кўра, янги Kona йирик спойлер, кенгайтирилган юкхона тешиги ҳамда чиқинди найчалари яширинган янги бумпер билан таъминланади. Бу эса автомобиль кўринишига янада спортона ва яхлит тус беради.
Гарчи транспорт воситасининг ички қисми ҳозирча расман ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар минималистик услубдаги салонни кутишмоқда. Унга илғор Плеос Коннект мультимедиа тизими ўрнатилиши режалаштирилган. Харидорлар танловига қараб, комплектацияга қараб диагонали 12,9, 14,6 ёки ҳатто 17 дюймга тенг бўлган катта экранлар тақдим этилиши мумкин.
Дастлабки маълумотларга кўра, янги Hyundai Kona ўзининг қувват агрегатларини навбатдаги авлод Kia Seltos модели билан бўлишади. Автомобиль учун асосий двигател сифатида 190 от кучига эга 1,6 литрли турбо мотор хизмат қилиши кутилмоқда. Шунингдек, вақт ўтиши билан линияга 147 от кучи ҳосил қилувчи гибрид версия ҳам қўшилиши режалаштирилган.
Ҳозирги вақтда янги авлод Hyundai Kona кроссоверининг расмий тақдимоти қачон бўлиб ўтиши номаълумлигича қолмоқда. Шунга қарамай, мутахассислар прототипнинг синовдан ўтказилиши премера яқинлашиб қолганидан далолат беришини таъкидлашмоқда.
…