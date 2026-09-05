Шарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очди
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳамда Қатар музейлари бошқаруви раиси Шайха Ал-Маясса бинт Ҳамад бин Халифа Ол Соний Доҳадаги нуфузли Ислом санъати музейида ташкил этилган «Ўзбекистон: ҳаракатдаги мерос» ва «Экташиф Ўзбекистон» номли йирик кўргазмаларнинг тантанали очилишида иштирок этди. Халқаро миқёсдаги ушбу тадбирлар Ўзбекистоннинг бой маданий-тарихий меросини маданий дипломатия орқали Форс кўрфази давлатлари ва бутун дунё жамоатчилигига кенг танитиш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди.
«Ҳаракатдаги мерос»: Сомонийлардан то Темурийлар салтанатигача
Ислом санъати музейида қад ростлаган асосий экспозиция ўзининг тарихий қамрови ва ноёб дурдоналари билан ташриф буюрувчиларни ҳайратга солмоқда:
Икки давлат коллекциялари уйғунлиги: Экспозициядан Ўзбекистон миллий музейлари хазиналари ҳамда Қатарнинг ноёб коллекцияларидан жамланган бебаҳо тарихий ашёлар ўрин олган;
Асрлар силсиласи: Кўргазма исломдан аввалги даврлардан бошлаб Сомонийлар ва Темурийлар даври, шунингдек, бугунги кунгача бўлган узоқ тарихий тараққиёт жараёнини қамраб олади;
Бетакрор санъат намуналари: Кўргазмага келганлар аждодларимизнинг юксак маданиятини акс эттирувчи нодир осори-атиқалар, анъанавий миллий ҳунармандчилик буюмлари ҳамда нафис тўқимачилик санъати дурдоналари билан яқиндан танишиш имконига эга бўлмоқда.
«Экташиф Ўзбекистон»: Қатарлик усталарнинг Самарқанд ва Бухородан олган илҳоми
Тадбир доирасида икки томонлама ижодий ҳамкорликни намоён этувчи яна бир ёрқин лойиҳа тақдим этилди:
Ижодий сафар якунлари: Қатарнинг етти нафар маҳоратли ҳунарманд ва санъаткорининг Тошкент, Самарқанд ҳамда Бухоро шаҳарларига уюштирган илҳомбахш ижодий сафари якунларига бағишланган «Экташиф Ўзбекистон» кўргазмаси иш бошлади;
Ўзбек руҳияти акс этган асарлар: Қатарлик ижодкорлар ўзбек миллий маданияти ва қадимий анъаналаридан илҳомланиб, эксклюзив заргарлик буюмлари, нафис хаттотлик (каллиграфия) намуналари, миллий гиламлар ва юқори маҳорат билан туширилган бадиий фотосуратларни намойиш этишди;
Маданиятлар мулоқоти: Ушбу ташаббус халқлар ўртасидаги дўстлик ришталарини мустаҳкамлаб, замонавий ижод тилида янги маданий кўприк вазифасини бажарди.
Маданий дипломатия ва глобал имижнинг юксалиши
Мазкур лойиҳалар Ўзбекистон ва Қатар ўртасидаги кўп қиррали алоқаларни янада мустаҳкамлашда алоҳида ўрин тутади:
Дунё сайёҳлари эътиборида: Доҳадаги нуфузли музейга ташриф буюрувчи минглаб хорижлик сайёҳлар ва Қатар аҳолиси Ўзбекистоннинг қадимий тарихи ва сайёҳлик салоҳияти ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлмоқда;
Стратегик мулоқотнинг юмшоқ кучи: Маданий-гуманитар йўналишдаги бу каби тадбирлар Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузини ошириб, икки давлат ўртасидаги дўстона алоқаларни янги босқичга олиб чиқмоқда.
Сизнингча, маданий дипломатия ва миллий меросимизни Қатар каби йирик халқаро марказларда намойиш этиш Ўзбекистоннинг туризм ва халқаро нуфузига қандай ҳисса қўшади? Сомонийлар ва Темурийлар даври маданияти бугунги кунда дунё жамоатчилигини нимаси билан кўпроқ ўзига жалб этмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…