Шарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очди

·1·Маданият
Шарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очди

Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳамда Қатар музейлари бошқаруви раиси Шайха Ал-Маясса бинт Ҳамад бин Халифа Ол Соний Доҳадаги нуфузли Ислом санъати музейида ташкил этилган «Ўзбекистон: ҳаракатдаги мерос» ва «Экташиф Ўзбекистон» номли йирик кўргазмаларнинг тантанали очилишида иштирок этди. Халқаро миқёсдаги ушбу тадбирлар Ўзбекистоннинг бой маданий-тарихий меросини маданий дипломатия орқали Форс кўрфази давлатлари ва бутун дунё жамоатчилигига кенг танитиш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди.

«Ҳаракатдаги мерос»: Сомонийлардан то Темурийлар салтанатигача

Ислом санъати музейида қад ростлаган асосий экспозиция ўзининг тарихий қамрови ва ноёб дурдоналари билан ташриф буюрувчиларни ҳайратга солмоқда:

  • Икки давлат коллекциялари уйғунлиги: Экспозициядан Ўзбекистон миллий музейлари хазиналари ҳамда Қатарнинг ноёб коллекцияларидан жамланган бебаҳо тарихий ашёлар ўрин олган;

  • Асрлар силсиласи: Кўргазма исломдан аввалги даврлардан бошлаб Сомонийлар ва Темурийлар даври, шунингдек, бугунги кунгача бўлган узоқ тарихий тараққиёт жараёнини қамраб олади;

  • Бетакрор санъат намуналари: Кўргазмага келганлар аждодларимизнинг юксак маданиятини акс эттирувчи нодир осори-атиқалар, анъанавий миллий ҳунармандчилик буюмлари ҳамда нафис тўқимачилик санъати дурдоналари билан яқиндан танишиш имконига эга бўлмоқда.

«Экташиф Ўзбекистон»: Қатарлик усталарнинг Самарқанд ва Бухородан олган илҳоми

Тадбир доирасида икки томонлама ижодий ҳамкорликни намоён этувчи яна бир ёрқин лойиҳа тақдим этилди:

  • Ижодий сафар якунлари: Қатарнинг етти нафар маҳоратли ҳунарманд ва санъаткорининг Тошкент, Самарқанд ҳамда Бухоро шаҳарларига уюштирган илҳомбахш ижодий сафари якунларига бағишланган «Экташиф Ўзбекистон» кўргазмаси иш бошлади;

  • Ўзбек руҳияти акс этган асарлар: Қатарлик ижодкорлар ўзбек миллий маданияти ва қадимий анъаналаридан илҳомланиб, эксклюзив заргарлик буюмлари, нафис хаттотлик (каллиграфия) намуналари, миллий гиламлар ва юқори маҳорат билан туширилган бадиий фотосуратларни намойиш этишди;

  • Маданиятлар мулоқоти: Ушбу ташаббус халқлар ўртасидаги дўстлик ришталарини мустаҳкамлаб, замонавий ижод тилида янги маданий кўприк вазифасини бажарди.

Маданий дипломатия ва глобал имижнинг юксалиши

Мазкур лойиҳалар Ўзбекистон ва Қатар ўртасидаги кўп қиррали алоқаларни янада мустаҳкамлашда алоҳида ўрин тутади:

  • Дунё сайёҳлари эътиборида: Доҳадаги нуфузли музейга ташриф буюрувчи минглаб хорижлик сайёҳлар ва Қатар аҳолиси Ўзбекистоннинг қадимий тарихи ва сайёҳлик салоҳияти ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлмоқда;

  • Стратегик мулоқотнинг юмшоқ кучи: Маданий-гуманитар йўналишдаги бу каби тадбирлар Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузини ошириб, икки давлат ўртасидаги дўстона алоқаларни янги босқичга олиб чиқмоқда.

Сизнингча, маданий дипломатия ва миллий меросимизни Қатар каби йирик халқаро марказларда намойиш этиш Ўзбекистоннинг туризм ва халқаро нуфузига қандай ҳисса қўшади? Сомонийлар ва Темурийлар даври маданияти бугунги кунда дунё жамоатчилигини нимаси билан кўпроқ ўзига жалб этмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 09:38Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)Бугун, 00:01Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)Кеча, 23:22Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаМашҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаКеча, 21:05Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиТошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиКеча, 20:25Қозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиҚозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиКеча, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар