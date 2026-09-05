Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)

·6·Маданият
Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)

Актриса Фарангиз Абдазова 25 ёшни қарши олганини Instagram саҳифаси орқали маълум қилди. У туғилган кунини бу йил ўзгача кайфиятда нишонлаётганини билдириб, ҳаётидаги энг катта ва қадрли янгиликни мухлислари билан бўлишди.

Актриса саҳифасига жойлаган видеоси остига: “Бу йил туғилган куним бошқача. Мен энди фақат қиз эмасман, мен ОНАМАН. Бу сафар янги ёшимга ёлғиз эмас, ўғлим Самир билан киряпман. 25 ёшимнинг энг гўзал совғаси — СEН. Хуш келибсан, янги ёшим”, дея ёзиб қолдирган.

Фарангизнинг ушбу самимий сўзлари мухлисларида ҳам илиқ таассурот қолдирди. Изоҳларда актрисани таваллуд куни билан муборакбод этиб, унга ва фарзандига бахт, соғлик ҳамда оилавий хотиржамлик тилаклари билдирилган.

Актриса учун бу туғилган кун нафақат янги ёшнинг бошланиши, балки оналик бахтини ҳис қилаётган даврга тўғри келгани билан ҳам алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Маълумот учун, Фарангиз Абдазова 2001 йил 3 сентябрь куни туғилган. Актриса 8 август куни илк бор она бўлган ва ўғлига Самир деб исм қўйишган. У My5 телеканалининг тасвирчиси Сирожиддин Ҳошимжонов билан турмуш қурган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)Кеча, 23:22Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаМашҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаКеча, 21:05Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиТошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиКеча, 20:25"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиКеча, 11:15Қозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиҚозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиКеча, 08:01Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)03.09, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар