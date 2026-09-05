Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)
Актриса Фарангиз Абдазова 25 ёшни қарши олганини Instagram саҳифаси орқали маълум қилди. У туғилган кунини бу йил ўзгача кайфиятда нишонлаётганини билдириб, ҳаётидаги энг катта ва қадрли янгиликни мухлислари билан бўлишди.
Актриса саҳифасига жойлаган видеоси остига: “Бу йил туғилган куним бошқача. Мен энди фақат қиз эмасман, мен ОНАМАН. Бу сафар янги ёшимга ёлғиз эмас, ўғлим Самир билан киряпман. 25 ёшимнинг энг гўзал совғаси — СEН. Хуш келибсан, янги ёшим”, дея ёзиб қолдирган.
Фарангизнинг ушбу самимий сўзлари мухлисларида ҳам илиқ таассурот қолдирди. Изоҳларда актрисани таваллуд куни билан муборакбод этиб, унга ва фарзандига бахт, соғлик ҳамда оилавий хотиржамлик тилаклари билдирилган.
Актриса учун бу туғилган кун нафақат янги ёшнинг бошланиши, балки оналик бахтини ҳис қилаётган даврга тўғри келгани билан ҳам алоҳида аҳамият касб этмоқда.
Маълумот учун, Фарангиз Абдазова 2001 йил 3 сентябрь куни туғилган. Актриса 8 август куни илк бор она бўлган ва ўғлига Самир деб исм қўйишган. У My5 телеканалининг тасвирчиси Сирожиддин Ҳошимжонов билан турмуш қурган.
…