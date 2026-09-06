АҚШда янги тарихий қадам: Сиэтлда Ўзбекистоннинг Бош консулхонаси тантанали очилди
АҚШнинг глобал технологик ва саноат марказларидан бири бўлган Сиэтл шаҳрида (Вашингтон штати) Ўзбекистон Республикасининг янги Бош консулхонаси расман ўз фаолиятини бошлади. Президент Администрацияси раҳбарининг маслаҳатчиси Комил Алламжоновнинг таъкидлашича, мазкур ваколатхона Тинч океани шимоли-ғарбий минтақасида мамлакатимизнинг биринчи консуллик муассасасига айланди. Дипломатик корпус, АҚШ расмийлари ва ватандошлар иштирокида ўтган тантанали очилиш маросими янги бино узра давлат байроғининг кўтарилиши ва очиқ осмон остидаги миллий байрам қабули билан нишонланди.
Қизил тасма кесилиши ва тарихий миссия: Сиэтлдаги илк ваколатхона
АҚШнинг ғарбий қирғоғида ташкил этилган янги дипломатик нуқта бир қатор муҳим вазифаларни қамраб олади:
Шимоли-ғарбдаги илк дипломатик марказ: Янги Бош консулхона Вашингтон, Орегон ва унга туташ штатларда истиқомат қилаётган ўн минглаб ватандошларимизга сифатли ва тезкор ҳуқуқий-консуллик хизматларини кўрсатиш имконини беради;
Рамзий қизил тасма тантанаси: Бош консулхона эшиклари олдида рамзий қизил тасма тантанали равишда кесилиб, идоранинг тўлақонли фаолиятига старт берилди;
Комил Алламжоновнинг таъкиди: Президент Администрацияси раҳбарининг маслаҳатчиси бу ҳақда фикр билдириб, Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги стратегик муносабатлар янги босқичга чиқаётганини, хориждаги ватандошлар манфаатларини ҳимоя қилиш давлат сиёсатининг бош устувор йўналишларидан бири эканини урғулади.
Мағрур ҳилпираган байроқ ва расмий эътироф: Сиэтлдаги миллий руҳ
Очилиш маросими расмий ва тантанали лаҳзаларга бой бўлди:
Давлат байроғи қад ростлади: Консулликнинг замонавий биноси олдидаги махсус тутқичда Ўзбекистон Республикасининг Давлат байроғи тантанали равишда кўтарилди ва маросимга йиғилган кўплаб ватандошлар олқишига сазовор бўлди;
Элчи Фурқат Сидиқов ва АҚШ томонининг эътирофи: Ўзбекистоннинг АҚШдаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Фурқат Сидиқов тадбирда нутқ сўзлаб, ҳамкорликни янада кенгайтириш истиқболларини қайд этди;
Вашингтон штатининг расмий ҳужжати: Маҳаллий ҳокимият ва штат раҳбарияти вакиллари иштирокида Ўзбекистон дипломатик миссиясига янги консулхонанинг очилиши муносабати билан расмий сертификат ва табрик ҳужжати тантанали топширилди;
Жонли ижро ва мадҳия: Тадбир давомида янграган миллий қўшиқлар ва мусиқий чиқишлар йиғилганларда ватанпарварлик туйғуларини жўш урдирди.
Осмонўпар терассада дамланган палов: Икки халқни бирлаштирган байрам қабули
Очилиш тадбирининг маданий ва пазандалик қисми ҳам юқори савияда ташкил этилди:
Сиэтл осмони остида ўзбек палови: Бинонинг очиқ терассасида, шаҳар осмонўпар бинолари манзараси қаршисида махсус улкан қозонда ўзбек миллий палови дамланди ва кабоблар тайёрланди;
Америкалик меҳмонлар ҳайрати: Байрам дастурхонига ташриф буюрган америкалик мулозимлар, дипломатлар ва бизнес доиралари вакиллари ўзбек ошхонасининг ноёб лаззатлари ва меҳмондўстлик маданиятига юқори баҳо беришди;
Технологик ва иқтисодий кўприк: Boeing, Microsoft ва Amazon каби дунё гигантлари қароргоҳи жойлашган Сиэтлда ушбу консулхонанинг пайдо бўлиши Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги IT ва савдо алоқаларини ривожлантириш учун қулай майдонча вазифасини ўтайди.
Сизнингча, АҚШнинг йирик саноат ва IT маркази саналган Сиэтлда Ўзбекистон Бош консулхонасининг очилиши Америкадаги ватандошларимиз ва икки давлат иқтисодий алоқаларига қандай янги имкониятлар очади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…