Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)

·0·Маданият
Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)

Актёр Адиз Ражабов “Шахсий чегара” кўрсатувида берган интервюсида оиласи ҳақида суҳбатларда ёки ижтимоий тармоқларда гапиришни, яқинларини оммага кўрсатишни ёқтирмаслигини айтди.

Суҳбат давомида актёрга: «Ҳеч қаерда оилангиз ҳақида маълумот йўқ. Бу нима билан боғлиқ?» — дея савол берилди.

Адиз Ражабов бу ҳолат унинг феъл-атвори билан боғлиқлигини таъкидлади.

«Бу феъл-атворим билан боғлиқ. Аввало, шу мавзуда гапиришга ўзимнинг ғашим келади. Оилалиман, фарзандлиман — бўлди, шунинг ўзи етарли, деб ўйлайман. Агар нимадир билан эътибор қозонадиган бўлсам, фақат ишим билан бўлишини хоҳлайман. Бошқа томонларимни кўрсатиш, улар ҳақида гапириш менга ёқмайди», — деди актёр.

«Масалан, бошқа инсонлар учун мен жавоб бера олмайман. Бу менинг танловим. Тушунаман, томошабинга оила мавзуси қизиқ. Лекин, худога шукр, томошабинлар ҳам буни тушуниб келишяпти. Бундай қарашимни ҳурмат қилишларини изоҳларда ҳам ёзишади», — дея қўшимча қилди Адиз Ражабов.

Актёрнинг айтишича, ижтимоий тармоқларда ҳам ундан нега оиласини кўрсатмаслиги ёки улар ҳақида гапирмаслиги тез-тез сўралади. Бироқ у буни ўзининг шахсий қараши ва феъл-атвори билан боғлайди.

«Нега оилангизни кўрсатмайсиз, нега улар ҳақида гапирмайсиз, деган саволлар бўлади. Бу шунчаки менинг феъл-атворим. Мен бу нарсани ёқтирмайман», — деди актёр.

Адиз Ражабовнинг оиласини оммадан йироқ тутиш ҳақидаги фикрлари ва бу борадаги қатъий позицияси кузатувчилар томонидан ҳам илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар актёрнинг қарорини ҳурмат қилишларини билдириб, унинг бу муносабатини олқишлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаМашҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаБугун, 21:05Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиТошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиБугун, 20:25"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 11:15Қозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиҚозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиБугун, 08:01Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Кеча, 15:31Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Кеча, 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар