Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди
Англия Премер-лигаси тарихидаги энг унутилмас лаҳзалардан бири бўлган Серхио Агуеронинг 2012-йилда ҚPR дарвозасига киритган ғалаба тўпи орадан йиллар ўтиб ҳам ўз аҳамиятини йўқотмагани маълум бўлди. Goal.com хабар беришича, фаолиятини якунлаган аргентиналик ҳужумчи Манчестер Сити клубига ўзининг замонавий даврдаги илк чемпионлик унвонини олиб келган ўша афсонавий гол ортидаги пухта режалаштирилган ҳаракатлар ва ўз бошидан кечирган кечинмалари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ФоурФоурТво нашрига берган интервюсида Серхио Агуеро ўша пайтда чемпионликни қўлдан бой бериш эҳтимоли унинг хаёлидан ўтгани ва ўйин давомида кучли саросима ҳукмронлик қилганини тан олди. Манчестер Юнайтед устидан қозонилган муҳим ғалабадан сўнг жамоа мавсумнинг сўнгги турида ўз майдонида ҚPRни мағлуб этса бас, чемпионликни нақд қилишини аниқ биларди. Бироқ учрашувнинг иккинчи бўлимида кутилмаганда ҳисоб 1:2 кўринишига келиб қолди.
Ўша лаҳзалардаги руҳий босимни эслаб, собиқ ҳужумчи қуйидагиларни таъкидлади: “Бундай пайтда бошқа ҳеч нарса ҳақида ўйламайсиз. Фақат чемпионликни бой бераётганингиз хаёлингиздан ўтади. Аммо, барибир, охиригача ҳаракат қилишда давом этдик”.
Эдин Дзеко голи ва Марио Балотелли билан режалаштирилган тактик юришҲакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда, Аниқроғи 92-дақиқада Эдин Дзеко ҳисобни тенглаштиргач, Серхио Агуеро яна гол ура олишига қатъий ишонди. Футболчининг сўзларига кўра, кейинчалик Марио Балотелли билан амалга оширилган тезкор комбинация шунчаки тасодифий ҳолат эмас, балки олдиндан пухта ўйлаб қўйилган тактик режа эди.
Агуеро ўша вазиятни қуйидагича эслайди: “Мен Найжел де Йонгдан тўпни қабул қилиш учун орқага ҳаракатланишга қарор қилдим ва Марио Балотелли билан ‘девор усули’да ўйнашга уриндим. Бу режа бошимда аллақачон бор эди ва мен буни олдиндан ўйлаб қўйгандим. Марио билан олдиндан гаплашиб қўйгандим: унга тўпни узатиб, ортидан яна ўзимга пас беришини сўрагандим. Хайриятки, Марио билан тузган режамиз иш берди ва якунда мукаммал комбинация ҳосил бўлди”.
Май 13 санаси ва мухлислар билан абдий боғлиқликOraдан ўн йилдан кўпроқ вақт ўтиб, ўша голнинг ҳиссий оғирлиги Серхио Агуеро учун янада ортган. Беш йил олдин профессионал фаолиятини якунлаган аргентиналик футболчи бугунги кунга келиб бу муваффақият Манчестер Сити клуби ҳамда унинг мухлислари учун қанчалик улкан тарихий аҳамиятга эга эканини тўлақонли англаб етмоқда.
Собиқ ҳужумчи мухлисларнинг садоқати ва эътибори ҳақида шундай деди: “Мухлислар ҳамон мени кузатиб бораётгани, ўйнаган пайтларимдагидек яхши кўришлари жуда ёқимли. Ўн йил давомидаги ҳаракатларим, қўлга киритилган барча чемпионликлар ва албатта клуб тарихида муҳим ўрин тутган ҚPRга урилган голим улар учун қувонч келтирганидан хурсандман”.
Ҳозирда яшил майдонларда тўп сурмаётган бўлса-да, йиллар ўтгани сари ўша машҳур воқеа қадрли хотирага айлангани сезилади. Серхио Агуеро ҳар йили 13-май санасида — ҚPRга қарши кечган ўша афсонавий ўйин кунида ўша ҳаяжонли лаҳзаларни яна бир бор қалбидан ўтказишини ва бу хотиралар ун учун доимо қадрли бўлиб қолишини эътироф этди.
…