Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди

·4·Спорт
Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди

Англия Премер-лигаси тарихидаги энг унутилмас лаҳзалардан бири бўлган Серхио Агуеронинг 2012-йилда ҚPR дарвозасига киритган ғалаба тўпи орадан йиллар ўтиб ҳам ўз аҳамиятини йўқотмагани маълум бўлди. Goal.com хабар беришича, фаолиятини якунлаган аргентиналик ҳужумчи Манчестер Сити клубига ўзининг замонавий даврдаги илк чемпионлик унвонини олиб келган ўша афсонавий гол ортидаги пухта режалаштирилган ҳаракатлар ва ўз бошидан кечирган кечинмалари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ФоурФоурТво нашрига берган интервюсида Серхио Агуеро ўша пайтда чемпионликни қўлдан бой бериш эҳтимоли унинг хаёлидан ўтгани ва ўйин давомида кучли саросима ҳукмронлик қилганини тан олди. Манчестер Юнайтед устидан қозонилган муҳим ғалабадан сўнг жамоа мавсумнинг сўнгги турида ўз майдонида ҚPRни мағлуб этса бас, чемпионликни нақд қилишини аниқ биларди. Бироқ учрашувнинг иккинчи бўлимида кутилмаганда ҳисоб 1:2 кўринишига келиб қолди.

Ўша лаҳзалардаги руҳий босимни эслаб, собиқ ҳужумчи қуйидагиларни таъкидлади: “Бундай пайтда бошқа ҳеч нарса ҳақида ўйламайсиз. Фақат чемпионликни бой бераётганингиз хаёлингиздан ўтади. Аммо, барибир, охиригача ҳаракат қилишда давом этдик”.

Эдин Дзеко голи ва Марио Балотелли билан режалаштирилган тактик юриш

Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда, Аниқроғи 92-дақиқада Эдин Дзеко ҳисобни тенглаштиргач, Серхио Агуеро яна гол ура олишига қатъий ишонди. Футболчининг сўзларига кўра, кейинчалик Марио Балотелли билан амалга оширилган тезкор комбинация шунчаки тасодифий ҳолат эмас, балки олдиндан пухта ўйлаб қўйилган тактик режа эди.

Агуеро ўша вазиятни қуйидагича эслайди: “Мен Найжел де Йонгдан тўпни қабул қилиш учун орқага ҳаракатланишга қарор қилдим ва Марио Балотелли билан ‘девор усули’да ўйнашга уриндим. Бу режа бошимда аллақачон бор эди ва мен буни олдиндан ўйлаб қўйгандим. Марио билан олдиндан гаплашиб қўйгандим: унга тўпни узатиб, ортидан яна ўзимга пас беришини сўрагандим. Хайриятки, Марио билан тузган режамиз иш берди ва якунда мукаммал комбинация ҳосил бўлди”.

Май 13 санаси ва мухлислар билан абдий боғлиқлик

Oraдан ўн йилдан кўпроқ вақт ўтиб, ўша голнинг ҳиссий оғирлиги Серхио Агуеро учун янада ортган. Беш йил олдин профессионал фаолиятини якунлаган аргентиналик футболчи бугунги кунга келиб бу муваффақият Манчестер Сити клуби ҳамда унинг мухлислари учун қанчалик улкан тарихий аҳамиятга эга эканини тўлақонли англаб етмоқда.

Собиқ ҳужумчи мухлисларнинг садоқати ва эътибори ҳақида шундай деди: “Мухлислар ҳамон мени кузатиб бораётгани, ўйнаган пайтларимдагидек яхши кўришлари жуда ёқимли. Ўн йил давомидаги ҳаракатларим, қўлга киритилган барча чемпионликлар ва албатта клуб тарихида муҳим ўрин тутган ҚPRга урилган голим улар учун қувонч келтирганидан хурсандман”.

Ҳозирда яшил майдонларда тўп сурмаётган бўлса-да, йиллар ўтгани сари ўша машҳур воқеа қадрли хотирага айлангани сезилади. Серхио Агуеро ҳар йили 13-май санасида — ҚPRга қарши кечган ўша афсонавий ўйин кунида ўша ҳаяжонли лаҳзаларни яна бир бор қалбидан ўтказишини ва бу хотиралар ун учун доимо қадрли бўлиб қолишини эътироф этди.

Серхио АгуероМанчестер СитиПремер-лигаФутболАнглия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқда“Фликнинг майдондаги янги генерали”: Родри “Барселона”ни тубдан ўзгартирмоқдаБугун, 19:02“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирдиБугун, 16:47Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бузилган келишув: Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Мунгияга очиқ исён кўтарди!Бугун, 16:42Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Бугун, 16:37Порту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқдаПорту Португалия чемпионатидаги ғалабадан сўнг Манчестер Сити билан баҳсга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 13:32Эрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиЭрлинг Холанд янги имиджи ва жамоанинг ғалабалари ҳақида гапирдиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди