Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...

·24·Жамият
Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...

Дунёнинг энг нуфузли таълим даргоҳларидан бири — Оксфорд университети талабалари ўзбек тилини китобдан эмас, унинг жонли муҳитида ўрганиш учун Ўзбекистонга келди.

Бир ой давомида улар Тошкент, Самарқанд ва Бухорода яшаб, нафақат ўзбек тилини ўрганади, балки мамлакатнинг тарихи, маданияти ва кундалик ҳаёти билан бевосита танишади.

Бу ташриф 2025 йилда Саида Мирзиёева ташаббуси билан йўлга қўйилган «Оксфорд ўзбекшунослик дастури»нинг амалий босқичи ҳисобланади.

1. Оксфорд талабалари нега Ўзбекистонга келди?

Чет тилини ўрганишда назарий билим билан бирга уни жонли муҳитда қўллаш ҳам муҳим.

Оксфорд талабалари учун Ўзбекистонда ташкил этилган дастур айнан шу имкониятни беради. Улар ўзбек тилини маҳаллий муҳитда эшитади, мулоқот қилади ва кундалик ҳаётда қўллашга ҳаракат қилади.

Ўзбек тилини ўрганиш энди аудитория билан чекланмайди — талабалар уни Ўзбекистоннинг ўзида синаб кўрмоқда.

2. Бир ойда уч шаҳар — уч хил тажриба

Дастур иштирокчилари бир ой давомида Ўзбекистоннинг учта муҳим шаҳрида бўлади:

  • Тошкент — замонавий Ўзбекистон ва пойтахт муҳити;

  • Самарқанд — тарихий мерос ва қадимий шаҳар маданияти;

  • Бухоро — асрлар давомида шаклланган ўзбек маданияти ва анъаналари.

Шу тариқа талабалар тилни фақат дарсликлар орқали эмас, унинг тарихи ва маданий контексти билан бирга ўрганиш имкониятига эга бўлади.

3. Дастурнинг асоси 2025 йилда яратилган

Оксфорднинг ўзбек тили ва ўзбекшуносликка қизиқишини амалий даражага олиб чиқиш мақсадида «Оксфорд ўзбекшунослик дастури» 2025 йилда Саида Мирзиёева ташаббуси билан бошланган.

Янги дастур Ўзбекистон тарихи, тили ва маданиятини халқаро академик муҳитда кенгроқ ўрганишга хизмат қилиши кўзда тутилган.

Унинг Ўзбекистондаги амалий босқичи эса талабалар учун назарий билимларни ҳақиқий муҳитда мустаҳкамлаш имкониятини яратмоқда.

4. Бу Ўзбекистон учун нима беради?

Оксфорд каби нуфузли университет талабаларининг ўзбек тили ва маданиятига қизиқиши мамлакатнинг илмий ва маданий салоҳиятини халқаро майдонда тарғиб қилиш нуқтаи назаридан ҳам муҳим.

Дастур орқали:

  • ўзбек тилини хорижда ўрганиш имкониятлари кенгаяди;

  • ўзбекшунослик бўйича академик қизиқиш кучаяди;

  • хорижлик ёш олимлар Ўзбекистон билан бевосита танишади;

  • мамлакат тарихи ва маданияти ҳақидаги билимлар халқаро таълим муҳитига олиб кирилади.

Энг қизиқ жиҳати — тилни Ўзбекистоннинг ўзида ўрганиш

Оксфорд талабалари учун бу оддий хорижий сафар эмас. Улар бир ой давомида ўзбек тилини унинг табиий муҳитида ўрганиб, мамлакатнинг тарихий шаҳарлари ва маданий ҳаёти билан танишади.

Бу эса тил ўрганишни оддий дарсдан кўра кенгроқ жараёнга айлантиради.

Хулоса: ўзбек тили Оксфордда ҳам қизиқиш уйғотмоқда

Оксфорд талабаларининг Ўзбекистонга келиб, бир ой давомида ўзбек тили, тарихи ва маданиятини ўрганиши мамлакатнинг ўзбекшунослик соҳасидаги халқаро алоқалари кенгайиб бораётганини кўрсатади.

Тошкент, Самарқанд ва Бухоро — энди Оксфорд талабалари учун нафақат саёҳат манзили, балки ўзбек тилини ўрганиш аудиториясига ҳам айланди.

«Оксфорд ўзбекшунослик дастури»нинг кейинги босқичлари эса ўзбек тили ва маданиятининг халқаро академик майдонда янада кенгроқ ўрганилишига йўл очиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушландиБугун, 15:04Чироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиЧироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиБугун, 09:26Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Бугун, 08:15Президентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилдиПрезидентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилдиКеча, 16:093 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқдаКеча, 06:18Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли30.08, 22:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди