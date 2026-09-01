Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...
Дунёнинг энг нуфузли таълим даргоҳларидан бири — Оксфорд университети талабалари ўзбек тилини китобдан эмас, унинг жонли муҳитида ўрганиш учун Ўзбекистонга келди.
Бир ой давомида улар Тошкент, Самарқанд ва Бухорода яшаб, нафақат ўзбек тилини ўрганади, балки мамлакатнинг тарихи, маданияти ва кундалик ҳаёти билан бевосита танишади.
Бу ташриф 2025 йилда Саида Мирзиёева ташаббуси билан йўлга қўйилган «Оксфорд ўзбекшунослик дастури»нинг амалий босқичи ҳисобланади.
1. Оксфорд талабалари нега Ўзбекистонга келди?
Чет тилини ўрганишда назарий билим билан бирга уни жонли муҳитда қўллаш ҳам муҳим.
Оксфорд талабалари учун Ўзбекистонда ташкил этилган дастур айнан шу имкониятни беради. Улар ўзбек тилини маҳаллий муҳитда эшитади, мулоқот қилади ва кундалик ҳаётда қўллашга ҳаракат қилади.
Ўзбек тилини ўрганиш энди аудитория билан чекланмайди — талабалар уни Ўзбекистоннинг ўзида синаб кўрмоқда.
2. Бир ойда уч шаҳар — уч хил тажриба
Дастур иштирокчилари бир ой давомида Ўзбекистоннинг учта муҳим шаҳрида бўлади:
Тошкент — замонавий Ўзбекистон ва пойтахт муҳити;
Самарқанд — тарихий мерос ва қадимий шаҳар маданияти;
Бухоро — асрлар давомида шаклланган ўзбек маданияти ва анъаналари.
Шу тариқа талабалар тилни фақат дарсликлар орқали эмас, унинг тарихи ва маданий контексти билан бирга ўрганиш имкониятига эга бўлади.
3. Дастурнинг асоси 2025 йилда яратилган
Оксфорднинг ўзбек тили ва ўзбекшуносликка қизиқишини амалий даражага олиб чиқиш мақсадида «Оксфорд ўзбекшунослик дастури» 2025 йилда Саида Мирзиёева ташаббуси билан бошланган.
Янги дастур Ўзбекистон тарихи, тили ва маданиятини халқаро академик муҳитда кенгроқ ўрганишга хизмат қилиши кўзда тутилган.
Унинг Ўзбекистондаги амалий босқичи эса талабалар учун назарий билимларни ҳақиқий муҳитда мустаҳкамлаш имкониятини яратмоқда.
4. Бу Ўзбекистон учун нима беради?
Оксфорд каби нуфузли университет талабаларининг ўзбек тили ва маданиятига қизиқиши мамлакатнинг илмий ва маданий салоҳиятини халқаро майдонда тарғиб қилиш нуқтаи назаридан ҳам муҳим.
Дастур орқали:
ўзбек тилини хорижда ўрганиш имкониятлари кенгаяди;
ўзбекшунослик бўйича академик қизиқиш кучаяди;
хорижлик ёш олимлар Ўзбекистон билан бевосита танишади;
мамлакат тарихи ва маданияти ҳақидаги билимлар халқаро таълим муҳитига олиб кирилади.
Энг қизиқ жиҳати — тилни Ўзбекистоннинг ўзида ўрганиш
Оксфорд талабалари учун бу оддий хорижий сафар эмас. Улар бир ой давомида ўзбек тилини унинг табиий муҳитида ўрганиб, мамлакатнинг тарихий шаҳарлари ва маданий ҳаёти билан танишади.
Бу эса тил ўрганишни оддий дарсдан кўра кенгроқ жараёнга айлантиради.
Хулоса: ўзбек тили Оксфордда ҳам қизиқиш уйғотмоқда
Оксфорд талабаларининг Ўзбекистонга келиб, бир ой давомида ўзбек тили, тарихи ва маданиятини ўрганиши мамлакатнинг ўзбекшунослик соҳасидаги халқаро алоқалари кенгайиб бораётганини кўрсатади.
Тошкент, Самарқанд ва Бухоро — энди Оксфорд талабалари учун нафақат саёҳат манзили, балки ўзбек тилини ўрганиш аудиториясига ҳам айланди.
«Оксфорд ўзбекшунослик дастури»нинг кейинги босқичлари эса ўзбек тили ва маданиятининг халқаро академик майдонда янада кенгроқ ўрганилишига йўл очиши мумкин.
…