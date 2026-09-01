Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!

·0·Жамият
Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева юртдошларимизни давлат мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан самимий муборакбод этди.

Ўз қутловида Президент Администрацияси раҳбари давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан келгуси ўн йиллик «Миллий юксалиш даври» деб эълон қилинганини таъкидлаб, мамлакат тараққиётининг янги босқичида олдинда улкан миллий дастурлар ва стратегик мақсадлар турганини қайд этди.

«Миллий юксалиш даври»нинг асосий устувор йўналишлари

Саида Мирзиёева келгуси даврда давлат ва жамият ҳаётида ҳал этилиши лозим бўлган энг муҳим вазифаларга алоҳида эътибор қаратди:

  • Инсон капитали ва билим: Билим, кўникма ва инновацион ғояларни амалий капиталга айлантириш ҳамда таълим тизимини модернизация қилиш;

  • Саломатлик ва узоқ умр кўриш: Аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш ва сифатли тиббий хизмат орқали фуқароларнинг узоқ ва фаровон умр кечиришини таъминлаш;

  • Юқори технологияли иқтисодиёт: Иқтисодиётни рақамлаштириш, юқори технологик тармоқларни ривожлантириш ва инновацион ишлаб чиқаришни кенгайтириш;

  • Экология ва сув хавфсизлиги: Атроф-муҳитни асраш, сув ресурсларидан оқилона ва ҳар томонлама тежамкор фойдаланиш механизмларини жорий этиш;

  • Қонун устуворлиги ва маҳалла: Жамиятда қонун устуворлигини тўлиқ кафолатлаш, адолат тамойилларини мустаҳкамлаш ҳамда маҳалла институти нуфузини ошириш;

  • Халқаро майдондаги нуфуз: Янги Ўзбекистоннинг глобал майдондаги обрў-эътибори ва геосиёсий мавқеини янада юксалтириш.

Табрик сўнгида Саида Мирзиёева юртдошларимизга самимий тилаклар билдириб: «Байраминг муборак бўлсин, жонажон Ўзбекистоним!», дея ўз мурожаатини якунлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилдиПрезидентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилдиКеча, 16:093 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқдаКеча, 06:18Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли30.08, 22:16Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...30.08, 20:07Олмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиОлмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқди30.08, 10:38Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларМактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидалар30.08, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди