Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди

·14·Спорт
Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Барселона ёш юлдузи Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотига ўзи ва Килиан Мбаппе муносиб эканини билдирди.
  • У ўтган мавсумда Испания терма жамоаси билан жаҳон чемпионати, Барселона билан Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритди.
  • Ямал барча турнирларда 24 та гол уриб, 18 та голли узатмага муаллифлик қилди.
  • У ўзининг жамоавий совринлари ва шахсий кўрсаткичлари бу мукофотга асосий пойдевор бўлишига ишонади.

Барселона клубининг ёш юлдузи Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритишга ҳақли эканини очиқчасига маълум қилди. Ўсмир футболчи ўтган мавсумдаги улкан ютуқлари сабабли сайёрамизнинг энг яхши ўйинчиси мақомига муносиб эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 19 ёшли ҳужумчи Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида зафар қучди ва Барселона билан биргаликда Ла Лига ҳамда Испания Суперкубогини қўлга киритди. У мавсум давомида барча турнирларда 24 та гол уриб, 18 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Университет Валдано интервюси ва асосий рақиб

Валенсия дарвозасига иккита гол урган ёрқин ўйинидан сўнг Универсо Валдано нашрига берган интервюсида Ламин Ямал «Олтин тўп» ҳақидаги саволга тўғридан-тўғри жавоб қайтарди. У мавсумдаги асосий даъвогарлар доирасини атиги икки кишига қисқартирди.

Унинг фикрича, ҳозирги вақтда дунёнинг энг яхши ўйинчилари сифатида фақат икки нафар футболчи қолган: ўзи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе. Ямал ўзининг эришган натижалари эвазига бу совринга бошқалардан кўра кўпроқ лойиқ эканлигига ишонч билдирган.

Статистика ва жамоавий ютуқлар

Барселона тарбияланувчиси ўйинларни кузатиб борадиган ҳар қандай мухлис унинг ҳиссасини яққол кўриб турганини қўшимча қилди. Шунингдек, у ўзининг жамоавий совринлари ва шахсий кўрсаткичлари бу эътирофга асосий пойдевор бўлишини таъкидлади.

Таъкидлаш жоизки, Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳам якунланган мавсумни совринларсиз якунлаганига қарамай, ўзининг индивидуал кўрсаткичлари билан ажралиб турди. Хусусан, француз ҳужумчиси жаҳон чемпионати ярим финалида Ямалнинг Испания терма жамоасига қарши баҳсда мағлубият аламини тотиб кўрган эди.

Ламин ЯмалОлтин тўпБарселонаКилиан МбаппеРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиЭрлинг Холанд рекорд ўрнатди ва Манчестер Сити дербида ғалаба қозондиБугун, 12:18Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Нью-Йоркда тарихий финал: Зверев Шелтонни маҳв этиб, 49 йиллик рекордни такрорлади!Бугун, 09:22Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиБугун, 09:15Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиМанчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиБугун, 09:12Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиБугун, 07:10Хамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиХамзат Чимаев UFC раҳбариятининг сукунати, бой берилаётган камар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?