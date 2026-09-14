Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Барселона ёш юлдузи Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотига ўзи ва Килиан Мбаппе муносиб эканини билдирди.
- У ўтган мавсумда Испания терма жамоаси билан жаҳон чемпионати, Барселона билан Ла Лига ва Испания Суперкубогини қўлга киритди.
- Ямал барча турнирларда 24 та гол уриб, 18 та голли узатмага муаллифлик қилди.
- У ўзининг жамоавий совринлари ва шахсий кўрсаткичлари бу мукофотга асосий пойдевор бўлишига ишонади.
Барселона клубининг ёш юлдузи Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритишга ҳақли эканини очиқчасига маълум қилди. Ўсмир футболчи ўтган мавсумдаги улкан ютуқлари сабабли сайёрамизнинг энг яхши ўйинчиси мақомига муносиб эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 19 ёшли ҳужумчи Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида зафар қучди ва Барселона билан биргаликда Ла Лига ҳамда Испания Суперкубогини қўлга киритди. У мавсум давомида барча турнирларда 24 та гол уриб, 18 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Университет Валдано интервюси ва асосий рақибВаленсия дарвозасига иккита гол урган ёрқин ўйинидан сўнг Универсо Валдано нашрига берган интервюсида Ламин Ямал «Олтин тўп» ҳақидаги саволга тўғридан-тўғри жавоб қайтарди. У мавсумдаги асосий даъвогарлар доирасини атиги икки кишига қисқартирди.
Унинг фикрича, ҳозирги вақтда дунёнинг энг яхши ўйинчилари сифатида фақат икки нафар футболчи қолган: ўзи ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе. Ямал ўзининг эришган натижалари эвазига бу совринга бошқалардан кўра кўпроқ лойиқ эканлигига ишонч билдирган.
Статистика ва жамоавий ютуқларБарселона тарбияланувчиси ўйинларни кузатиб борадиган ҳар қандай мухлис унинг ҳиссасини яққол кўриб турганини қўшимча қилди. Шунингдек, у ўзининг жамоавий совринлари ва шахсий кўрсаткичлари бу эътирофга асосий пойдевор бўлишини таъкидлади.
Таъкидлаш жоизки, Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳам якунланган мавсумни совринларсиз якунлаганига қарамай, ўзининг индивидуал кўрсаткичлари билан ажралиб турди. Хусусан, француз ҳужумчиси жаҳон чемпионати ярим финалида Ямалнинг Испания терма жамоасига қарши баҳсда мағлубият аламини тотиб кўрган эди.
Изоҳлар 0
…