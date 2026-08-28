Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб берди
Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримовнинг 27 ёшли невараси Марям Тиллаева Арно Косян билан тўйга тайёргарлик кўрмоқда. Россиянинг “Ставка на любов” (“Муҳаббат гарови”) реалити-шоусининг иккинчи мавсуми иштирокчиси бўлган Марям эркаклар билан танишишга қизиқмаса-да, айрим кишиларнинг унга шилқимлик қилиши ҳақида VOICЕ нашрига сўзлаб берди.
Тиллаеванинг айтишича, яқинда ресторанга кечки овқатга кетаётганида кўчада нотаниш эркак унга яқинлашган. Марямнинг оёғида баланд пошнали туфли бўлган, ўзи эса тансоқчисиз кетаётган эди.
Эркак машинасидан тушиб, “Яхши қиз, сиз билан танишмоқчиман”, деган. Марям эса у билан танишишни истамаслигини айтган. Шунга қарамай, нотаниш киши машинасини орқага ҳайдаб, уни кузатишда давом этган. Кейин эса машинасидан чиқиб, яна уни чақирган ва қўлидан ушлаб олган.
“Мени тушунмадингиз, шекилли. Танишишни хоҳламайман”, деган Марям унга бақириб, қўлини қўйиб юборишини талаб қилган.
Ушбу воқеа блогерни қаттиқ қўрқитган. У ресторанга етиб борганидан кейин ҳам анча вақтгача ўзини ўнглай олмай, қалтираб ўтирганини айтди.
“Жуда қўрқиб кетдим. Ўшанда бутун вужудимни титроқ босди. Ресторанга етиб келдим-у, лекин ўзимга келолмай, анча вақт қалтираб ўтирдим. Кейин нима бўлишини билмасдим-да. Мени машинасига судраб тиқиб, қаергадир олиб кетиши ҳам мумкин эди”, деган Тиллаева.
Марям ўша пайтда довдираб қолганини тан олди. Унинг таъкидлашича, келажакда шундай вазият яна юзага келса, албатта полицияга қўнғироқ қилади.
Тиллаева Америкада катта бўлганини айтиб, у ерда аёлларнинг шахсий чегараларига муносабат бироз бошқача эканини таъкидлади.
“Мен Америкада катта бўлганман, у ерда аёл кишига айтилган оддий мақтов ҳам шахсий чегараларнинг бузилиши деб ҳисобланиши мумкин. Бу ерда эса бир эркак машинадан югуриб тушди-да, ортимдан қувди”, деди у.
Марям шунга ўхшаш яна бир воқеани ҳам эслади. У Қўшма Штатларда таксида йигити билан телефон орқали тортишиб кетаётганида, ҳайдовчи уни тинчлантириш мақсадида қўлини тиззасига қўйган. Тиллаева бундан норози бўлиб, бақирган ва ҳайдовчидан уни йигитининг ёнига олиб бориб қўйишини талаб қилган.
Воқеани йигитига айтиб берганидан сўнг, у Марямга ҳайдовчи устидан шикоят қилишни маслаҳат берган. Тиллаева шундай қилганини, қўллаб-қувватлаш хизмати эса ҳолатга жиддий ёндашиб, бир неча бор узр сўраганини айтди. Шунингдек, саёҳатлар учун кредит тақдим этилган ва ҳайдовчи ишдан бўшатилган. Блогернинг айтишича, ўша пайтда у тахминан 18 ёшда бўлган.
Тиллаева бу каби ҳолатлар уни аёллар учун шахсий чегаралар ҳақида очиқ гапириш муҳимлиги ҳақида ўйлашга мажбур қилганини айтди.
“Менимча, эркакларга қандай хатти-ҳаракат ноўрин бўлиши ва аёлни қўрқитиши мумкинлигини яхшироқ тушунишга ёрдам берадиган маърифий дастурлар керак. Қолаверса, қизлар ҳам бу ҳақда очиқ гапиришдан қўрқмаслиги муҳим”, дея хулоса қилган Марям.
Аввалроқ Марям Тиллаева Арно Косян билан тўйини кечиктираётганини маълум қилган эди. У бунга ўзаро келишмовчиликлар сабаб бўлганини айтган бўлса-да, йигити билан турмуш қуриш фикридан қайтмаганини таъкидлаган. Уларнинг тўйни ташкиллаштириш учун кўпроқ вақт керак бўлган.
…