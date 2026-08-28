Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб берди

·20·Маданият
Марям Тиллаева кўчада нотаниш эркак ҳужумига учрагани ҳақида сўзлаб берди

Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримовнинг 27 ёшли невараси Марям Тиллаева Арно Косян билан тўйга тайёргарлик кўрмоқда. Россиянинг “Ставка на любов” (“Муҳаббат гарови”) реалити-шоусининг иккинчи мавсуми иштирокчиси бўлган Марям эркаклар билан танишишга қизиқмаса-да, айрим кишиларнинг унга шилқимлик қилиши ҳақида VOICЕ нашрига сўзлаб берди.

Тиллаеванинг айтишича, яқинда ресторанга кечки овқатга кетаётганида кўчада нотаниш эркак унга яқинлашган. Марямнинг оёғида баланд пошнали туфли бўлган, ўзи эса тансоқчисиз кетаётган эди.

Эркак машинасидан тушиб, “Яхши қиз, сиз билан танишмоқчиман”, деган. Марям эса у билан танишишни истамаслигини айтган. Шунга қарамай, нотаниш киши машинасини орқага ҳайдаб, уни кузатишда давом этган. Кейин эса машинасидан чиқиб, яна уни чақирган ва қўлидан ушлаб олган.

“Мени тушунмадингиз, шекилли. Танишишни хоҳламайман”, деган Марям унга бақириб, қўлини қўйиб юборишини талаб қилган.

Ушбу воқеа блогерни қаттиқ қўрқитган. У ресторанга етиб борганидан кейин ҳам анча вақтгача ўзини ўнглай олмай, қалтираб ўтирганини айтди.

“Жуда қўрқиб кетдим. Ўшанда бутун вужудимни титроқ босди. Ресторанга етиб келдим-у, лекин ўзимга келолмай, анча вақт қалтираб ўтирдим. Кейин нима бўлишини билмасдим-да. Мени машинасига судраб тиқиб, қаергадир олиб кетиши ҳам мумкин эди”, деган Тиллаева.

Марям ўша пайтда довдираб қолганини тан олди. Унинг таъкидлашича, келажакда шундай вазият яна юзага келса, албатта полицияга қўнғироқ қилади.

Qizil fonli tadbirda yosh yigit va ayol yonma-yon turishibdi.

Тиллаева Америкада катта бўлганини айтиб, у ерда аёлларнинг шахсий чегараларига муносабат бироз бошқача эканини таъкидлади.

“Мен Америкада катта бўлганман, у ерда аёл кишига айтилган оддий мақтов ҳам шахсий чегараларнинг бузилиши деб ҳисобланиши мумкин. Бу ерда эса бир эркак машинадан югуриб тушди-да, ортимдан қувди”, деди у.

Марям шунга ўхшаш яна бир воқеани ҳам эслади. У Қўшма Штатларда таксида йигити билан телефон орқали тортишиб кетаётганида, ҳайдовчи уни тинчлантириш мақсадида қўлини тиззасига қўйган. Тиллаева бундан норози бўлиб, бақирган ва ҳайдовчидан уни йигитининг ёнига олиб бориб қўйишини талаб қилган.

Воқеани йигитига айтиб берганидан сўнг, у Марямга ҳайдовчи устидан шикоят қилишни маслаҳат берган. Тиллаева шундай қилганини, қўллаб-қувватлаш хизмати эса ҳолатга жиддий ёндашиб, бир неча бор узр сўраганини айтди. Шунингдек, саёҳатлар учун кредит тақдим этилган ва ҳайдовчи ишдан бўшатилган. Блогернинг айтишича, ўша пайтда у тахминан 18 ёшда бўлган.

Kostyumdagi yigit va oq ko'ylakdagi ayol tadbirda birga suratga tushmoqda.

Тиллаева бу каби ҳолатлар уни аёллар учун шахсий чегаралар ҳақида очиқ гапириш муҳимлиги ҳақида ўйлашга мажбур қилганини айтди.

“Менимча, эркакларга қандай хатти-ҳаракат ноўрин бўлиши ва аёлни қўрқитиши мумкинлигини яхшироқ тушунишга ёрдам берадиган маърифий дастурлар керак. Қолаверса, қизлар ҳам бу ҳақда очиқ гапиришдан қўрқмаслиги муҳим”, дея хулоса қилган Марям.

Аввалроқ Марям Тиллаева Арно Косян билан тўйини кечиктираётганини маълум қилган эди. У бунга ўзаро келишмовчиликлар сабаб бўлганини айтган бўлса-да, йигити билан турмуш қуриш фикридан қайтмаганини таъкидлаган. Уларнинг тўйни ташкиллаштириш учун кўпроқ вақт керак бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Мусулмон Юнусов қизига кутилмаган совға тайёрлади (видео)Бугун, 12:39«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!«Олмазор» метросида ҳайратланарли ўзгариш: Автовокзал йўли санъат галереясига айланди!Бугун, 10:28Тошкентнинг байрамона афишаси: 27 август куни қаерга бориш мумкин? (Манзиллар ва вақтлар)Тошкентнинг байрамона афишаси: 27 август куни қаерга бориш мумкин? (Манзиллар ва вақтлар)Кеча, 16:05“Уйда ёлғиз 2” актёри Тим Карри 80 ёшида вафот этди“Уйда ёлғиз 2” актёри Тим Карри 80 ёшида вафот этдиКеча, 15:21Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)Аваз Охуннинг қайнона ва келин ҳақидаги ҳангомаси зални ларзага келтирди! (Видео)Кеча, 15:03Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)Кеча, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди