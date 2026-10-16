Дунёнинг энг келишган эркаги аниқланди
Туркиялик 21 ёшли модель Дилҳан Диврикли Таиландда ўтказилган Mister Global 2026 халқаро эркаклар гўзаллик танловида ғолибликни қўлга киритди. У дунёнинг турли мамлакатларидан келган иштирокчилар орасидан энг муносиб деб топилди. Танлов финали 10 октябрь куни Бангкок яқинидаги Нонтҳабури шаҳрида бўлиб ўтди. Бу ҳақда Türkiye Today нашри хабар берди.
Нуфузли халқаро танловда турли мамлакатлардан келган йигитлар бош соврин учун ўзаро беллашди. Финал босқичидан олдин иштирокчилар қарийб ўн кун давомида махсус оромгоҳда бўлиб, турли тақдимотлар, фотосессиялар ва синовларда қатнашди. Бу жараёнда улар нафақат ташқи кўриниши, балки ўзини тутиши ва саҳнадаги чиқишлари орқали ҳам ўз маҳоратларини намоён этиш имконига эга бўлди.
Танловнинг бир неча босқичи натижаларига кўра, Дилҳан Диврикли Нигерия ва Филиппин вакиллари билан бирга финалнинг энг кучли уч иштирокчиси қаторига кирди. Якунда ҳакамлар ҳайъати туркиялик моделни ғолиб деб эълон қилди. Нигериялик Бетҳел Мбамара иккинчи ўринни, филиппинлик М.Ж. Ордиллано эса учинчи ўринни эгаллади.
Дилҳан Диврикли ҳақида нималар маълум?
Маълум бўлишича, Дилҳан Диврикли ҳозирда Брюсселда истиқомат қилади. Унинг оиласи эса Туркиянинг Афёнкараҳисар вилоятидан. Ёш модель тўрт тилда сўзлаша олади, шунингдек, бунга қадар ҳам турли гўзаллик танловларида иштирок этган.
Унинг моделлик соҳасидаги дастлабки ютуқларидан бири Top Model of Türkiye миллий танловида ғолиб бўлганидир. Mister Global 2026 танловидаги муваффақияти эса унинг халқаро майдондаги танилишини янада оширди.
Дилҳан моделлик фаолияти билан чекланиб қолишни истамайди. У кинематографияга ҳам катта қизиқиш билдиради ва келажакда актёр сифатида ўзини синаб кўришни орзу қилади. Халқаро танловдаги ғалаба унинг келгуси режалари учун янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.
Mister Global қандай танлов?
Mister Global халқаро эркаклар гўзаллик танлови 2014 йилдан буён ўтказиб келинади. Ҳар йили унда дунёнинг турли мамлакатларидан келган иштирокчилар қатнашиб, ўз мамлакатларини халқаро саҳнада намоён этади.
Дилҳан Дивриклининг 2026 йилги танловда ғолиб бўлиши Туркия вакили учун муҳим ютуқлардан бири бўлди. Энди ёш модель нафақат моделлик, балки орзу қилган актёрлик фаолиятида ҳам янги марраларни забт этишга интилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…