Дунёнинг энг келишган эркаги аниқланди

·5·Маданият
Дунёнинг энг келишган эркаги аниқланди

Туркиялик 21 ёшли модель Дилҳан Диврикли Таиландда ўтказилган Mister Global 2026 халқаро эркаклар гўзаллик танловида ғолибликни қўлга киритди. У дунёнинг турли мамлакатларидан келган иштирокчилар орасидан энг муносиб деб топилди. Танлов финали 10 октябрь куни Бангкок яқинидаги Нонтҳабури шаҳрида бўлиб ўтди. Бу ҳақда Türkiye Today нашри хабар берди.

Нуфузли халқаро танловда турли мамлакатлардан келган йигитлар бош соврин учун ўзаро беллашди. Финал босқичидан олдин иштирокчилар қарийб ўн кун давомида махсус оромгоҳда бўлиб, турли тақдимотлар, фотосессиялар ва синовларда қатнашди. Бу жараёнда улар нафақат ташқи кўриниши, балки ўзини тутиши ва саҳнадаги чиқишлари орқали ҳам ўз маҳоратларини намоён этиш имконига эга бўлди.

Танловнинг бир неча босқичи натижаларига кўра, Дилҳан Диврикли Нигерия ва Филиппин вакиллари билан бирга финалнинг энг кучли уч иштирокчиси қаторига кирди. Якунда ҳакамлар ҳайъати туркиялик моделни ғолиб деб эълон қилди. Нигериялик Бетҳел Мбамара иккинчи ўринни, филиппинлик М.Ж. Ордиллано эса учинчи ўринни эгаллади.

Дилҳан Диврикли ҳақида нималар маълум?

Kulrang futbolkada qoʻllarini qovushtirib turgan qora sochli yigit.

Маълум бўлишича, Дилҳан Диврикли ҳозирда Брюсселда истиқомат қилади. Унинг оиласи эса Туркиянинг Афёнкараҳисар вилоятидан. Ёш модель тўрт тилда сўзлаша олади, шунингдек, бунга қадар ҳам турли гўзаллик танловларида иштирок этган.

Унинг моделлик соҳасидаги дастлабки ютуқларидан бири Top Model of Türkiye миллий танловида ғолиб бўлганидир. Mister Global 2026 танловидаги муваффақияти эса унинг халқаро майдондаги танилишини янада оширди.

Дилҳан моделлик фаолияти билан чекланиб қолишни истамайди. У кинематографияга ҳам катта қизиқиш билдиради ва келажакда актёр сифатида ўзини синаб кўришни орзу қилади. Халқаро танловдаги ғалаба унинг келгуси режалари учун янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.

Mister Global қандай танлов?

Mister Global 2023 tanlovining besh nafar g‘olibi sahnalarda mukofotlari bilan turibdi.

Mister Global халқаро эркаклар гўзаллик танлови 2014 йилдан буён ўтказиб келинади. Ҳар йили унда дунёнинг турли мамлакатларидан келган иштирокчилар қатнашиб, ўз мамлакатларини халқаро саҳнада намоён этади.

Дилҳан Дивриклининг 2026 йилги танловда ғолиб бўлиши Туркия вакили учун муҳим ютуқлардан бири бўлди. Энди ёш модель нафақат моделлик, балки орзу қилган актёрлик фаолиятида ҳам янги марраларни забт этишга интилиши мумкин.

Дилҳан ДивриклиMister Global 2026ТуркияБангкок
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг келишган эркаги ким? “Mister Global 2026” ғолиби аниқланди!Дунёнинг энг келишган эркаги ким? “Mister Global 2026” ғолиби аниқланди!12 октябр 15:24Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)28 сентябр 20:16Бангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилиндиБангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилинди27 сентябр 02:16Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиТақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилди21 август 08:46Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олинди19 август 12:26Ортиқовга иккинчи имконият: ONE камари учун реванш санаси айтилдиОртиқовга иккинчи имконият: ONE камари учун реванш санаси айтилди8 август 11:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди