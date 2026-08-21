Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилди

·1·Жамият
Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилди
Қисқача

Тошкентда психоактив ҳамда кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд маҳсулотларни мамлакатга олиб киришга уриниш билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди. Тошкент халқаро аеропортида 2002 йилда туғилган, муқаддам судланган фуқаронинг юкидан 978 грамм каннабис мойи ва 500 граммга яқин психоактив модда мавжуд қўзиқоринлар топилди. Тошкент туманида эса 1987 ва 1989 йилларда туғилган икки шахс юкидан «Сибутрамин» моддаси мавжуд 12 992 дона қаҳва маҳсулоти аниқланди.

Тошкентда божхона ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари психоактив ҳамда кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган маҳсулотларни мамлакатга олиб киришга уриниш билан боғлиқ икки ҳолатни аниқлади.

Ҳодисаларнинг бири халқаро аэропортда, иккинчиси эса Тошкент туманида аниқланган.

1. Аэропортда шубҳали маҳсулотлар аниқланди

Тошкент халқаро аэропортида «Бангкок — Тошкент» рейси билан келган йўловчининг юки текширилган.

Рентген аппарати орқали шубҳали озиқ-овқат маҳсулотлари аниқланиб, улар қўшимча кўрикдан ўтказилган.

Натижада 2002 йилда туғилган, муқаддам судланган Ўрта Чирчиқ туманида яшовчи фуқаронинг юкидан:

  • 978 грамм каннабис мойи;

  • 500 граммга яқин психоактив модда мавжуд қўзиқоринлар

аниқланган.

Маълум қилинишича, маҳсулотлар кейинчалик сотиш мақсадида олиб кирилган.

2. «Дамас»да қарийб 13 минг дона маҳсулот топилди

Иккинчи ҳолат Тошкент туманида аниқланган. «Дамас» русумли автомобиль текширилганда Фарғона вилоятининг Олтиариқ ва Учкўприк туманларида яшовчи, 1987 ва 1989 йилларда туғилган икки шахснинг юкидан шубҳали маҳсулотлар топилган.

Текширувда улар таркибида кучли таъсир қилувчи «Сибутрамин» моддаси мавжуд бўлган 12 992 дона қаҳва маҳсулоти экани аниқланган.

Қайд этилишича, маҳсулотлар қўшни республикадан олиб келинган ва уларни Фарғона вилоятида сотиш режалаштирилган.

Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят ишлари қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Тақиқланган маҳсулотлар савдосига қарши чоралар кучайтирилмоқда

Мазкур ҳолатлар ДХХ ва божхона органлари томонидан мамлакат ҳудудига тақиқланган ва кучли таъсир қилувчи моддаларни олиб кириш ҳамда уларни тарқатишга қаратилган уринишларни аниқлаш бўйича назорат давом этаётганини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Рақобат қўмитаси мактаб товарлари нархини назорат қилади...Бугун, 08:33Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...Янги ўқув йили қачон бошланиши маълум бўлди...Бугун, 08:28Тошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланиладиТошкент мактабларида математика ўқитишда янги усул қўлланиладиБугун, 07:54«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирди«Жиноятчилардек доимий қўрқувда яшадик»: Ортиқхўжаев бизнеснинг оғир ўтмиши ҳақида гапирдиБугун, 06:36Халқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиХалқаро информатика олимпиадасида исроиллик иштирокчи олтин медалидан маҳрум этилдиБугун, 06:28Олтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиОлтинчи йўналиш: Якуний натижалар ва муҳим янгиликлар эълон қилиндиКеча, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди