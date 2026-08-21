Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилди
Тошкентда психоактив ҳамда кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд маҳсулотларни мамлакатга олиб киришга уриниш билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди. Тошкент халқаро аеропортида 2002 йилда туғилган, муқаддам судланган фуқаронинг юкидан 978 грамм каннабис мойи ва 500 граммга яқин психоактив модда мавжуд қўзиқоринлар топилди. Тошкент туманида эса 1987 ва 1989 йилларда туғилган икки шахс юкидан «Сибутрамин» моддаси мавжуд 12 992 дона қаҳва маҳсулоти аниқланди.
Тошкентда божхона ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари психоактив ҳамда кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган маҳсулотларни мамлакатга олиб киришга уриниш билан боғлиқ икки ҳолатни аниқлади.
Ҳодисаларнинг бири халқаро аэропортда, иккинчиси эса Тошкент туманида аниқланган.
1. Аэропортда шубҳали маҳсулотлар аниқланди
Тошкент халқаро аэропортида «Бангкок — Тошкент» рейси билан келган йўловчининг юки текширилган.
Рентген аппарати орқали шубҳали озиқ-овқат маҳсулотлари аниқланиб, улар қўшимча кўрикдан ўтказилган.
Натижада 2002 йилда туғилган, муқаддам судланган Ўрта Чирчиқ туманида яшовчи фуқаронинг юкидан:
978 грамм каннабис мойи;
500 граммга яқин психоактив модда мавжуд қўзиқоринлар
аниқланган.
Маълум қилинишича, маҳсулотлар кейинчалик сотиш мақсадида олиб кирилган.
2. «Дамас»да қарийб 13 минг дона маҳсулот топилди
Иккинчи ҳолат Тошкент туманида аниқланган. «Дамас» русумли автомобиль текширилганда Фарғона вилоятининг Олтиариқ ва Учкўприк туманларида яшовчи, 1987 ва 1989 йилларда туғилган икки шахснинг юкидан шубҳали маҳсулотлар топилган.
Текширувда улар таркибида кучли таъсир қилувчи «Сибутрамин» моддаси мавжуд бўлган 12 992 дона қаҳва маҳсулоти экани аниқланган.
Қайд этилишича, маҳсулотлар қўшни республикадан олиб келинган ва уларни Фарғона вилоятида сотиш режалаштирилган.
Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят ишлари қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Тақиқланган маҳсулотлар савдосига қарши чоралар кучайтирилмоқда
Мазкур ҳолатлар ДХХ ва божхона органлари томонидан мамлакат ҳудудига тақиқланган ва кучли таъсир қилувчи моддаларни олиб кириш ҳамда уларни тарқатишга қаратилган уринишларни аниқлаш бўйича назорат давом этаётганини кўрсатади.
…