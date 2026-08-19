Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олинди

·0·Жамият
Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олинди

Давлат хавфсизлик хизмати ва божхона органлари ходимлари томонидан пойтахт ва Тошкент вилоятида йирик махсус тезкор тадбирлар ўтказилди. Тайланддан олиб келинган каннабис мойи, галлюциноген қўзиқоринлар ҳамда вилоятларга тарқатилиши керак бўлган кучли таъсир қилувчи моддали қаҳвалар тўхтатиб қолинди — жиноят схемалари қандай фош этилди ва қўлга олинганларни нима кутмоқда?

Бангкокдан келган «махсус юк»: Аэропортдаги рентген текшируви

Тошкент халқаро аэропортида «Бангкок — Тошкент» рейси билан учиб келган йўловчининг юклари сканердан ўтказилганда, божхоначиларда жиддий шубҳа уйғотди. Озиқ-овқат қутилари очиб кўрилганда эса кутилмаган манзара намоён бўлди:

"Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ туманида яшовчи, муқаддам судланган 2002 йилда туғилган шахс турли егуликлар орасига 978 грамм каннабис мойи ҳамда таркибида психофаол моддалар бўлган 500 граммга яқин қўзиқоринларни яшириб, сотиш мақсадида олиб киргани фош этилди."

Тезкор тадбирлар: Мусодара қилинган моддалар ва фактлар

Ҳудуд / Жой

Шахслар

Аниқланган тақиқланган моддалар

Мақсад ва йўналиш

Тошкент аэропорти

2002 й.т., Ўрта Чирчиқ тумани фуқароси (муқаддам судланган)

978 гр каннабис мойи, ~500 гр психофаол қўзиқорин

«Бангкок – Тошкент» рейси, сотиш мақсадида

Тошкент тумани

1987 ва 1989 й.т., Фарғона вилояти фуқаролари

12 992 дона «Сибутрамин» моддали қаҳва

«Damas» салонида, Фарғонада тарқатиш режаси

Ҳуқуқий чора

Барча иштирокчиларга нисбатан

Жиноят ишлари қўзғатилди, тергов ҳаракатлари кетмоқда

«Damas»даги 13 минг дона сибутраминли қаҳва

Иккинчи тезкор амалиёт Тошкент тумани ҳудудида ҳаракатланаётган «Damas» автомобили тўхтатилганда амалга оширилди. Салонда йўловчи сифатида кетаётган Фарғона вилоятининг Олтиариқ ва Учкўприк туманларида истиқомат қилувчи икки фуқаронинг полиэтилен пакетлари кўздан кечирилди:

"Текширув чоғида қўшни давлатдан контрабанда йўли билан келтирилган ва таркибида «Сибутрамин» кучли таъсир қилувчи моддаси бўлган 12 992 дона қаҳва маҳсулоти ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинди. Ушбу маҳсулотлар Фарғона водийсида сотувга чиқарилиши режалаштирилган эди."

Ҳозирда ушбу иккала ҳолат юзасидан қонунбузарларга нисбатан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилиб, тергов олиб борилмоқда.

Сизнингча, ижтимоий тармоқларда «тез оздирувчи мўъжизавий қаҳва» сифатида сотилаётган тақиқланган сибутраминли воситаларга қарши назоратни қандай кучайтириш лозим?

Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва яқинларингизни шубҳали оздирувчи воситалар тузоғидан огоҳлантириш учун ушбу хабарни улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиТошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиБугун, 12:24Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиРолик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиКеча, 21:15Намангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиНамангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиКеча, 20:271 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошландиКеча, 16:01Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиСирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиКеча, 15:56Ўзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиЎзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиКеча, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди