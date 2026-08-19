Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олинди
Давлат хавфсизлик хизмати ва божхона органлари ходимлари томонидан пойтахт ва Тошкент вилоятида йирик махсус тезкор тадбирлар ўтказилди. Тайланддан олиб келинган каннабис мойи, галлюциноген қўзиқоринлар ҳамда вилоятларга тарқатилиши керак бўлган кучли таъсир қилувчи моддали қаҳвалар тўхтатиб қолинди — жиноят схемалари қандай фош этилди ва қўлга олинганларни нима кутмоқда?
Бангкокдан келган «махсус юк»: Аэропортдаги рентген текшируви
Тошкент халқаро аэропортида «Бангкок — Тошкент» рейси билан учиб келган йўловчининг юклари сканердан ўтказилганда, божхоначиларда жиддий шубҳа уйғотди. Озиқ-овқат қутилари очиб кўрилганда эса кутилмаган манзара намоён бўлди:
"Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ туманида яшовчи, муқаддам судланган 2002 йилда туғилган шахс турли егуликлар орасига 978 грамм каннабис мойи ҳамда таркибида психофаол моддалар бўлган 500 граммга яқин қўзиқоринларни яшириб, сотиш мақсадида олиб киргани фош этилди."
Тезкор тадбирлар: Мусодара қилинган моддалар ва фактлар
Ҳудуд / Жой
Шахслар
Аниқланган тақиқланган моддалар
Мақсад ва йўналиш
Тошкент аэропорти
2002 й.т., Ўрта Чирчиқ тумани фуқароси (муқаддам судланган)
978 гр каннабис мойи, ~500 гр психофаол қўзиқорин
«Бангкок – Тошкент» рейси, сотиш мақсадида
Тошкент тумани
1987 ва 1989 й.т., Фарғона вилояти фуқаролари
12 992 дона «Сибутрамин» моддали қаҳва
«Damas» салонида, Фарғонада тарқатиш режаси
Ҳуқуқий чора
Барча иштирокчиларга нисбатан
Жиноят ишлари қўзғатилди, тергов ҳаракатлари кетмоқда
«Damas»даги 13 минг дона сибутраминли қаҳва
Иккинчи тезкор амалиёт Тошкент тумани ҳудудида ҳаракатланаётган «Damas» автомобили тўхтатилганда амалга оширилди. Салонда йўловчи сифатида кетаётган Фарғона вилоятининг Олтиариқ ва Учкўприк туманларида истиқомат қилувчи икки фуқаронинг полиэтилен пакетлари кўздан кечирилди:
"Текширув чоғида қўшни давлатдан контрабанда йўли билан келтирилган ва таркибида «Сибутрамин» кучли таъсир қилувчи моддаси бўлган 12 992 дона қаҳва маҳсулоти ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинди. Ушбу маҳсулотлар Фарғона водийсида сотувга чиқарилиши режалаштирилган эди."
Ҳозирда ушбу иккала ҳолат юзасидан қонунбузарларга нисбатан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилиб, тергов олиб борилмоқда.
Сизнингча, ижтимоий тармоқларда «тез оздирувчи мўъжизавий қаҳва» сифатида сотилаётган тақиқланган сибутраминли воситаларга қарши назоратни қандай кучайтириш лозим?
Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва яқинларингизни шубҳали оздирувчи воситалар тузоғидан огоҳлантириш учун ушбу хабарни улашинг!
…