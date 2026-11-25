Таиландда филни чўмилтириш пайтида ходим унинг ичидаги чиқиндиларни қўли билан олиб ташлади (видео)
Таиланд пойтахти Бангкок яқинидаги табиат қўриқхоналаридан бирида сайёҳлар филни чўмилтираётган вақтда ноодатий ҳолат юз берди. Дам олиш учун келган меҳмонлар белигача сувга тушиб, улкан жониворни юваётганида кутилмаган вазиятга дуч келишди.
Маълум бўлишича, фил ичини бўшатишда қийналган. Шунда қўриқхона ходимларидан бири унга ёрдам беришга киришган. У ҳайратда қолган сайёҳлар кўз ўнгида сув ичида туриб, филнинг ичидан чиқаётган катта-катта ахлат бўлакларини қўли билан олиб ташлаган.
Бу манзара атрофдагилар учун кутилмаган ва бироз ноқулай ҳолатга айланган. Айрим сайёҳлар кулиб юборган бўлса, бошқалари ҳайратини яшира олмаган. Воқеа эса меҳмонлар учун оддий саёҳат таассуротларидан анча фарқли, эсда қоларли лаҳзага айланган.
Филни чўмилтириш Таиланддаги айрим сайёҳлик масканларида таклиф этиладиган машғулотлардан биридир. Бироқ ҳайвонларни бундай тадбирларга жалб қилиш уларнинг фаровонлиги ва сайёҳлар хавфсизлиги нуқтаи назаридан ҳам муҳокама қилинади. World Animal Protection ташкилоти маълумотларига кўра, филлар учун табиий сув ҳавзаларида мустақил чўмилиш имконияти яратилгани маъқул.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…