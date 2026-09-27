Бангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилинди
Таиланд пойтахти Бангкокда қарийб икки сутка давом этган кучли ёмғир оқибатида кенг кўламли сув тошқинлари юзага келди. Шаҳарнинг кўплаб ҳудудлари ва асосий йўллари сув остида қолиб, транспорт ҳаракатида жиддий қийинчиликлар юзага келган.
24–26 сентябрь кунлари Бангкокнинг айрим ҳудудларида қарийб 300 миллиметр ёмғир ёққан. Кучли ёғингарчилик шаҳар каналларида сув сатҳининг кескин кўтарилиши ва сувнинг кўчаларга чиқишига сабаб бўлган.
Шу сабабли Бангкокнинг барча 50 тумани табиий офатдан зарар кўрган ҳудуд деб эълон қилинди. Мазкур қарор тегишли давлат ва маҳаллий идораларга ёрдам ишларини тезкор ва мувофиқлаштирилган тарзда ташкил этиш имконини беради.
Бангкок губернатори Чадчарт Ситтипунт аҳолига имкон қадар уйда қолишни ва зарурат бўлмаса кўчага чиқмасликни тавсия қилган. Каналлар яқинида яшовчиларга эса буюмларини хавфсизроқ, баландроқ жойга олиб чиқиш бўйича огоҳлантириш берилган.
Ҳокимият томонидан вақтинчалик бошпаналар ҳам ташкил этилган. Расмийлар сув сатҳи ва вазиятни кузатишни давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…