Дунёнинг энг келишган эркаги ким? “Mister Global 2026” ғолиби аниқланди!

·55·Маданият
Дунёнинг энг келишган эркаги ким? “Mister Global 2026” ғолиби аниқланди!

Туркия вакили Дилҳан Диврикли Таиландда ўтказилган “Mister Global 2026” халқаро эркаклар гўзаллик танловида ғолибликни қўлга киритди. У турли мамлакатлардан келган иштирокчиларни ортда қолдириб, танловнинг бош соврини ва ғолиблик тожига сазовор бўлди.

2026 йил 10 октябрь куни Таиланднинг Нонтҳабури шаҳридаги MCC залида бўлиб ўтган финалда кўплаб давлат вакиллари ўзаро беллашди. Тахминан 10 кун давом этган танловда иштирокчилар саҳнадаги чиқишлари, ўзини тутиши ва мулоқот қобилиятлари бўйича баҳоланди.

Финал натижаларига кўра, Нигерия вакили Бетҳел Мбамара иккинчи, Филиппин вакили МЖ Ордиллано эса учинчи ўринни эгаллади.

Дилҳан Диврикли халқаро танловга қадар ҳам моделлик соҳасида муваффақият қозонган. У аввал “Top Model of Turkey 2026” танловида ғолиб чиққан ва шу тариқа халқаро саҳнада ўзини намоён этиш имкониятига эга бўлган.

Маълумотларга кўра, оилавий илдизлари Туркиянинг Афёнкараҳисар вилояти, Эмирдағ тумани билан боғлиқ бўлган Диврикли Бельгиянинг Брюссель шаҳрида истиқомат қилади. У тўртта тилда сўзлаша олади ва келгусида актёрлик соҳасида ҳам фаолият юритишни режалаштирмоқда.

2014 йилдан бери ўтказиб келинаётган "Mister Global" танлови нафақат ташқи кўриниш, балки иштирокчиларнинг саҳнадаги маҳорати, мулоқот қобилияти ва шахсий фазилатларини ҳам баҳолашга қаратилган.

Дилхан ДивриклиMister Global 2026ТаиландНонтҳабури
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?23 сентябр 21:24Селена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилдиСелена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилди14 август 15:38Зебо Раҳимова Исландиядаги эртакнамо уйча билан яна барчани ҳайратда қолдирди (видео)Зебо Раҳимова Исландиядаги эртакнамо уйча билан яна барчани ҳайратда қолдирди (видео)Бугун 15:42Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Бугун 15:35Шаҳло Алижонованинг турмуш ўртоғи унга кутилмаган совға тайёрлади (видео)Шаҳло Алижонованинг турмуш ўртоғи унга кутилмаган совға тайёрлади (видео)Бугун 15:26Миржалол Нематовнинг “Лола” таронаси қисқа вақтда 1,2 миллион марта томоша қилинди (видео)Миржалол Нематовнинг “Лола” таронаси қисқа вақтда 1,2 миллион марта томоша қилинди (видео)Бугун 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар