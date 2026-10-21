Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова Умра зиёратида (видео)

·44·Маданият
Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова Умра зиёратида (видео)

«Уммон» гуруҳи хонандаси Зоҳид Рисқиев турмуш ўртоғи Камола Ортиқова билан муқаддас Умра зиёратига борди. Жуфтлик айни кунларда муқаддас қадамжоларда бўлиб, сафар таассуротларини ижтимоий тармоқлардаги саҳифалари орқали мухлислари билан бўлишмоқда.

Зоҳид ва Камоланинг Макка ва Мадина шаҳарларидан улашган сурат ҳамда видеолари кузатувчилар эътиборини тортди. Мухлислар жуфтликка самимий тилакларини билдириб, зиёратлари қабул бўлишини тиламоқда.

Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова ҳаётда оғир синовларни бошдан кечирган жуфтликлардан бири. Хусусан, 2022 йилда хонанда оғир автоҳалокатга учраб, икки ойдан ортиқ вақт комада ётган. Ўша даврда Камола турмуш ўртоғининг соғайиши учун курашиб, унга далда бўлган.

Айни пайтда жуфтликнинг муқаддас зиёратдан улашаётган лавҳалари мухлислар томонидан илиқ кутиб олинмоқда. Уларга Умра амалларини бехатар адо этиб, соғ-саломат қайтишларини тилаймиз.

Зоҳид РисқиевКамола ОртиқоваУмраУммон гуруҳи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Барчангиз мендан рози бўлинг”- Райҳон Ғаниева Умра сафарига йўл олди (видео)“Барчангиз мендан рози бўлинг”- Райҳон Ғаниева Умра сафарига йўл олди (видео)16 октябр 16:38Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)10 сентябр 11:11Паркентлик онахоннинг орзуси ушалдиПаркентлик онахоннинг орзуси ушалди27 май 00:02Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)25 август 10:34“Уммон” 10 йиллик танаффусдан сўнг саҳнани ларзага келтирди(расм)“Уммон” 10 йиллик танаффусдан сўнг саҳнани ларзага келтирди(расм)24 май 14:30Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)Аҳрор Қўшматовдан қувонарли хабар — у тик туриб, юришга ҳаракат қилмоқда (видео)Бугун 14:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди