Макка ва Мадинада қушларга сепилган донни фарзандсизликка даво деб теришмоқда (видео)
Умра зиёратига борган айрим ўзбекистонликлар орасида Макка ва Мадинада қушларга сепилган донни фарзандсиз аёллар учун шифо деб билиш ҳолатлари кузатилаётгани айтилмоқда. Бу каби қарашлар жамоатчиликда саволлар уйғотмоқда: муқаддас шаҳарлардаги қушларга берилган дон ҳақиқатан ҳам фарзандли бўлишга ёрдам берадими?
Муҳими, бундай ишончни диний кўрсатма ёки тиббий тавсия сифатида қабул қилиш учун асос йўқ. Фарзанд — Аллоҳнинг неъмати, фарзанд кўришда қийинчиликка дуч келган оилалар эса дуо билан бирга тиббий ёрдамга ҳам мурожаат қилиши лозим.
Қушларга сепилган доннинг фарзандсизликка алоқаси борми?
Айрим зиёратчилар орасида қушларга сепилган донни териб олиш фарзандли бўлишга сабаб бўлади, деган тушунча тарқалгани айтилмоқда. Бироқ бу амалиётнинг фарзандсизликни даволаши ёки ҳомиладорликка ёрдам бериши илмий жиҳатдан исботланмаган.
Шунингдек, бундай ишончни Ислом динида белгиланган амал сифатида кўрсатиш ҳам тўғри эмас. Макка ва Мадина муқаддас шаҳарлар экани у ердаги ҳар қандай буюм ёки нарсага алоҳида шифобахш хусусият бериш мумкинлигини англатмайди.
Фарзанд сўрашда дуо ва даволаниш бир-бирига зид эмас
Фарзанд — Аллоҳнинг инъоми. Фарзандли бўлишни истаган инсон дуо қилиши, ибодат қилиши ва Яратгандан мадад сўраши табиий.
Бироқ фарзанд кўришда қийинчилик бўлса, унинг сабабларини аниқлаш учун малакали шифокорга мурожаат қилиш муҳим. Бундай ҳолат фақат аёлга боғлиқ бўлмаслиги, эркак саломатлиги билан ҳам алоқадор бўлиши мумкин.
Шу сабабли муаммони уят ёки айб сифатида қабул қилмасдан, зарур тиббий текширувлардан ўтиш керак. Турли ирим-сиримларга ишониб, даволанишни кечиктириш эса қимматли вақтни бой беришга олиб келиши мумкин.
Умра сафарида эътиқод ва амалларга эҳтиёт бўлиш керак
Ҳаж ва умра — мусулмонлар учун улуғ ибодат сафарлари. Бундай зиёратнинг асосий мақсади ибодат қилиш, дуо қилиш, маънавий покланиш ва Аллоҳга яқинлашишдир.
Шунинг учун муқаддас жойларда турли асоссиз ишончларни тарқатиш ёки уларни диний амал сифатида қабул қилишдан сақланиш лозим. Зиёратчилар ҳар бир амалнинг диний асоси бор-йўқлигини ишончли манбалардан текшириши муҳим.
Энг муҳими, фарзанд тилаган инсон умидини йўқотмасин: дуо қилсин, сабрли бўлсин ва тиббий ёрдам олишдан ҳам четда қолмасин. Эътиқод ирим-сиримларга эмас, ишончли диний билим ва тўғри амалларга таяниши керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…