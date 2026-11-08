Умра сафари олдидан дуо қилаётган 68 ёшли имом вафот этди (видео)

·0·Дунё
Умра сафари олдидан дуо қилаётган 68 ёшли имом вафот этди (видео)

Туркиянинг Конья шаҳрида умра зиёратига отланаётган Абдулла Ўзкан аэропортда дуо қилаётган вақтда тўсатдан ўзини ёмон ҳис қилиб, ерга йиқилган. Шифохонага олиб борилган 68 ёшли эркак шифокорлар саъй-ҳаракатларига қарамай вафот этган. Бу ҳақда TRT Haber хабар берди.

Маълум бўлишича, Абдулла Ўзкан 180 нафарга яқин зиёратчидан иборат гуруҳ билан бирга Конья аэропортига келган. У эҳром кийимида йўловчиларни муқаддас Макка шаҳрига кузатиш олдидан дуо қилган. Дуодан сўнг калимаи тавҳид ва талбия айтиб, Пайғамбаримизга салавот келтира бошлаган. Учинчи салавот вақтида овози пасайиб, олдинга эгилиб йиқилган.

Аэропортдаги тиббиёт ходимлари унга дастлабки ёрдам кўрсатиб, юрак-ўпка реанимациясини ўтказган. Кейинчалик тез ёрдам машинасида Селчук университети тиббиёт факультети шифохонасига олиб борилган, аммо унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Ehtirom kiyimidagi kishilar yiqilgan odamga yordam bermoqda.

Ҳодиса гувоҳларидан бири, Абдулла Ўзкан билан 15 йилдан бери бирга ишлаган Ислом Гюмушнинг айтишича, марҳумда воқеадан олдин бирор касаллик аломати сезилмаган. Бейшеҳир муфтийси Энес Акташ эса Ўзканнинг умра сафари олдидан эҳромда, дуо ва салавотлар айтаётган вақтда вафот этганини маълум қилган. Унинг ўлим сабаби бўйича тиббий хулоса ҳали эълон қилинмагани ҳам қайд этилган.

Абдулла Ўзканнинг жасади 6 ноябрь куни Бейшеҳир туманидаги Чарши масжидида жума намозидан сўнг ўқилган жаноза намозидан кейин қабристонга дафн этилган.

ТуркияКоньяУмраАбдулла Ўзкан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова Умра зиёратида (видео)Зоҳид Рисқиев ва Камола Ортиқова Умра зиёратида (видео)21 октябр 14:21“Барчангиз мендан рози бўлинг”- Райҳон Ғаниева Умра сафарига йўл олди (видео)“Барчангиз мендан рози бўлинг”- Райҳон Ғаниева Умра сафарига йўл олди (видео)16 октябр 16:38Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)10 сентябр 11:11Паркентлик онахоннинг орзуси ушалдиПаркентлик онахоннинг орзуси ушалди27 май 00:02Саудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этдиСаудия Арабистони 1 йиллик кўп марталик Умра визасини жорий этди20 июл 23:25Тожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиТожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайди13 август 08:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди