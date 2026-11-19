Самарқандда уч кишини Умрага юборишни ваъда қилган фирма раҳбари ушланди
Самарқандда тегишли лицензия ва рухсатномаларга эга бўлмаган сайёҳлик фирмаси раҳбари уч нафар фуқарони Умра зиёратига юборишни ваъда қилиб, улардан 3 750 доллар талаб қилган. У пулларни олаётган вақтида қўлга олинган. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, сайёҳлик фирмаси раҳбари уч нафар фуқарони Саудия Арабистонига Умра зиёратига юборишни ваъда қилган. Бунинг эвазига у 3 750 АҚШ доллари талаб қилган.
ДХХ Самарқанд вилояти бошқармаси ҳамда вилоят ИИБ ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида мазкур шахс 3 000 АҚШ долларини олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.
Ҳозирда ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда Умра зиёратини ташкил этиш ва ўтказиш фақат тегишли лицензияга эга ташкилотлар томонидан амалга оширилиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…