Селена Гомес нима сабабдан овози ўзгарганини маълум қилди: «Аввалги овозимни қайтара олмайман»

·0·Маданият
Селена Гомес нима сабабдан овози ўзгарганини маълум қилди: «Аввалги овозимни қайтара олмайман»

Америкалик хонанда ва актриса Селена Гомес никотинли электрон сигареталарни кўп истеъмол қилгани сабаб овози ўзгарганини маълум қилди. У ижтимоий тармоқдаги шахсий саҳифасида мухлисларига мурожаат қилиб, никотинга қарамликдан халос бўлиш осон кечмаётганини тан олди.

«Овозимни аввалги ҳолатига қайтара олмайман. Мен никотинли электрон сигаретани жуда кўп чекканман. Никотиндан воз кечиш жуда қийин. Агар энди электрон сигарета чекишни бошлаётган бўлсангиз, билингки, бунга арзимайди. Бу жуда аҳмоқона иш — у овозимни ўзгартирди», — деди хонанда.

Гомес зарарли одатдан воз кечганини ва бу қарорга амал қилишни давом эттиришга умид қилаётганини айтди. Шунингдек, у никотинга қарамлик билан курашаётган инсонларни қўллаб-қувватлаб, бу одатни енгиш мумкинлигини таъкидлади.

Хонанда аввал ҳам овозидаги ўзгаришлар ҳақида гапирган эди. 2025 йил декабрь ойидаги жонли эфирда у баъзан томоғининг ички қисми шишиб қолишини айтган. Бироқ бу сафар Гомес электрон сигарета чекиш одатини овозидаги ўзгаришлар билан боғлади.

Селена Гомес аввалроқ оналик режалари ҳақида ҳам очиқ гапирган. У 2024 йилда Vanity Fair нашрига берган интервьюсида соғлиғи билан боғлиқ муаммолар туфайли фарзандни мустақил равишда дунёга келтира олмаслигини айтган. Хонанда ҳомиладорлик унинг ва боланинг ҳаёти учун хавф туғдириши мумкинлигини тушунтирган.

Шу билан бирга, Гомес келажакда фарзанд асраб олиш ёки суррогат оналик орқали она бўлиш имкониятларини кўриб чиқаётганини билдирган.

Селена Гомесникотинли электрон сигареталарҳомиладорликсуррогат оналик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...12 сентябр 16:55Селена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилдиСелена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилди14 август 15:38Селена Гомес 34 ёшни қарши олди! Уни машҳур қилган лойиҳаларСелена Гомес 34 ёшни қарши олди! Уни машҳур қилган лойиҳалар23 июл 01:25«Махлуқлар таътилда 5» расман эълон қилинди: Дракула яна қайтмоқда«Махлуқлар таътилда 5» расман эълон қилинди: Дракула яна қайтмоқда14 июл 19:14Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиТейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилди28 июн 22:47Instagramда катта тозалаш: машҳурлар миллионлаб обуначидан айрилдиInstagramда катта тозалаш: машҳурлар миллионлаб обуначидан айрилди8 май 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди