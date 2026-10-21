Селена Гомес нима сабабдан овози ўзгарганини маълум қилди: «Аввалги овозимни қайтара олмайман»
Америкалик хонанда ва актриса Селена Гомес никотинли электрон сигареталарни кўп истеъмол қилгани сабаб овози ўзгарганини маълум қилди. У ижтимоий тармоқдаги шахсий саҳифасида мухлисларига мурожаат қилиб, никотинга қарамликдан халос бўлиш осон кечмаётганини тан олди.
«Овозимни аввалги ҳолатига қайтара олмайман. Мен никотинли электрон сигаретани жуда кўп чекканман. Никотиндан воз кечиш жуда қийин. Агар энди электрон сигарета чекишни бошлаётган бўлсангиз, билингки, бунга арзимайди. Бу жуда аҳмоқона иш — у овозимни ўзгартирди», — деди хонанда.
Гомес зарарли одатдан воз кечганини ва бу қарорга амал қилишни давом эттиришга умид қилаётганини айтди. Шунингдек, у никотинга қарамлик билан курашаётган инсонларни қўллаб-қувватлаб, бу одатни енгиш мумкинлигини таъкидлади.
Хонанда аввал ҳам овозидаги ўзгаришлар ҳақида гапирган эди. 2025 йил декабрь ойидаги жонли эфирда у баъзан томоғининг ички қисми шишиб қолишини айтган. Бироқ бу сафар Гомес электрон сигарета чекиш одатини овозидаги ўзгаришлар билан боғлади.
Селена Гомес аввалроқ оналик режалари ҳақида ҳам очиқ гапирган. У 2024 йилда Vanity Fair нашрига берган интервьюсида соғлиғи билан боғлиқ муаммолар туфайли фарзандни мустақил равишда дунёга келтира олмаслигини айтган. Хонанда ҳомиладорлик унинг ва боланинг ҳаёти учун хавф туғдириши мумкинлигини тушунтирган.
Шу билан бирга, Гомес келажакда фарзанд асраб олиш ёки суррогат оналик орқали она бўлиш имкониятларини кўриб чиқаётганини билдирган.
Изоҳлар 0
…