Грузияда хитойлик оила учун фарзанд туққан ўзбекистонлик суррогат она вафот этди
Грузия пойтахти Тбилисидаги клиникалардан бирида суррогат оналик дастури асосида ҳомиладор бўлган 31 ёшли аёл фарзандни дунёга келтирганидан бир неча соат ўтиб вафот этди. Марҳума хитойлик оила учун суррогат она бўлган. У Ўзбекистон фуқароси экани хабар қилинди.
«Новости Грузии» нашрининг Радио Озодликка таяниб хабар беришича, аёл 11 ноябрь куни Тбилисидаги Биринчи университет клиникасида ҳомиладорликнинг 36-ҳафтасида фарзандни дунёга келтирган. Туғруқдан бир неча соат ўтиб, унда кучли қон кетиши бошланган ва у вафот этган. Чақалоқ соғлом туғилган.
Маълум қилинишича, аёл хитойлик оила учун фарзанд дунёга келтираётган бўлган. Бу унинг суррогат оналик бўйича биринчи дастури эди.
Унга эмбрион кўчириб ўтказиш амалиёти Грузия-Германия репродуктив тиббиёт марказида амалга оширилган. Марказ раҳбари Нино Мусеридзенинг маҳаллий журналистларга айтишича, аёл соғлом бўлган ва муолажадан олдин барча зарур тиббий текширувлардан ўтган.
Тбилисидаги Биринчи университет клиникаси эса аёлнинг ўлими юзасидан изоҳ беришдан бош тортган.
Грузия Ички ишлар вазирлиги ҳодиса юзасидан жиноят иши қўзғатилганини тасдиқлаган. Тергов мамлакат Жиноят кодексининг 116-моддаси — эҳтиётсизлик оқибатида одам ўлимига сабаб бўлиш ҳолати бўйича олиб борилмоқда.
Шунингдек, Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Тиббий ва фармацевтика фаолиятини тартибга солиш агентлиги ҳам ҳолат юзасидан текширув бошлаган.
Грузиянинг Rustavi 2 телеканали марҳума Ўзбекистон фуқароси бўлганини хабар қилган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…