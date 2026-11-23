Селена Гомес “Спурс” ўйинидаги машҳур лаҳзасини 10 йил ўтиб яна такрорлаб мухлисларини хурсанд қилди
Америкалик қўшиқчи ва актриса Селена Гомес «Сан-Антонио Спурс» жамоасининг мухлиси эканини яна бир бор намойиш этди. Шанба куни Сан-Антониода «Спурс» ва «New Orleans Pelicans» жамоалари ўртасида бўлиб ўтган учрашувни санъаткор майдон четидан кузатиб, севимли жамоасини қўллаб-қувватлади.
Учрашув давомида «Спурс»нинг Коёт лақабли маскоти Гомесга кутилмаган совға тақдим этди. Унга орқа томонига «Раре» — «Ноёб» сўзи ёзилган, махсус тайёрланган жамоа формаси совға қилинди.
Бироқ мухлислар эътиборини тортган энг қизиқарли жиҳат бу билан чекланмайди. Селена Гомес 2016 йилда интернетда катта шов-шувга сабаб бўлган машҳур лаҳзасини яна бир бор такрорлади. Бу ҳолат унинг мухлислари орасида носталжик кайфият уйғотди.
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