Хонанда Умидахон оиласида оғир жудолик юз берди
Ўзбек эстрадаси вакили Умидахон оиласида оғир жудолик юз берди. Хонанда отаси вафот этгани ҳақида ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали хабар берди.
У отасининг вафоти муносабати билан чуқур қайғуда эканини изҳор этиб, марҳумнинг охирати обод бўлишини тилади. Шунингдек, мухлисларидан отаси ҳаққига дуо қилишларини сўради.
“Адажоним, савол-жавобларингиз енгил бўлсин. Ётган қабрларингиз нурларга тўлсин. Отажоним учун дуо қилиб қўйинглар”, — деб ёзди хонанда.
Ушбу хабарни кўрган мухлислар ва санъаткорнинг кузатувчилари изоҳларда Умидахонга ҳамдардлик билдириб, унга ва оила аъзоларига сабр-тоқат тиламоқда. Кўпчилик марҳумнинг жойлари жаннатдан бўлишини сўраб, хонанданинг қайғусига шерик бўлмоқда.
Ота-онадан айрилиш инсон учун энг оғир синовлардан бири. Бундай дамларда яқинларнинг қўллаб-қувватлаши ва самимий ҳамдардлиги катта далда бўлиши мумкин.
Умидахон ва унинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирамиз. Марҳумнинг охирати обод, жойлари жаннатдан бўлсин.
Изоҳлар 0
…