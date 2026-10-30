Хонанда Умидахон оиласида оғир жудолик юз берди

·71·Маданият
Хонанда Умидахон оиласида оғир жудолик юз берди

Ўзбек эстрадаси вакили Умидахон оиласида оғир жудолик юз берди. Хонанда отаси вафот этгани ҳақида ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали хабар берди.

У отасининг вафоти муносабати билан чуқур қайғуда эканини изҳор этиб, марҳумнинг охирати обод бўлишини тилади. Шунингдек, мухлисларидан отаси ҳаққига дуо қилишларини сўради.

“Адажоним, савол-жавобларингиз енгил бўлсин. Ётган қабрларингиз нурларга тўлсин. Отажоним учун дуо қилиб қўйинглар”, — деб ёзди хонанда.

Ушбу хабарни кўрган мухлислар ва санъаткорнинг кузатувчилари изоҳларда Умидахонга ҳамдардлик билдириб, унга ва оила аъзоларига сабр-тоқат тиламоқда. Кўпчилик марҳумнинг жойлари жаннатдан бўлишини сўраб, хонанданинг қайғусига шерик бўлмоқда.

Gul kiyimdagi ayol va kostyum-shim kiygan keksa erkak yonma-yon turibdi.

Ота-онадан айрилиш инсон учун энг оғир синовлардан бири. Бундай дамларда яқинларнинг қўллаб-қувватлаши ва самимий ҳамдардлиги катта далда бўлиши мумкин.

Умидахон ва унинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирамиз. Марҳумнинг охирати обод, жойлари жаннатдан бўлсин.

УмидахонЎзбек эстрадасиШоу-бизнес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Озода Нурсаидова операциядан сўнг яна ижодга қайтди! (видео)Хонанда Озода Нурсаидова операциядан сўнг яна ижодга қайтди! (видео)Бугун 16:25Озода Нурсаидова шифохонадан чиққач илк бор кўриниш берди (видео)Озода Нурсаидова шифохонадан чиққач илк бор кўриниш берди (видео)22 октябр 18:41Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилдиМуниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди11 октябр 13:31Мурод Назаров рафиқаси билан қандай танишганини эслади: «Бир кўришдаёқ севиб қолганман»Мурод Назаров рафиқаси билан қандай танишганини эслади: «Бир кўришдаёқ севиб қолганман»1 октябр 07:19Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэти билан мухлисларни хурсанд қилди (видео)10 июл 20:38“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорлар“Кечаси бўлса ҳам овқат тайёрлашга эринмайман” - Умидахондан ҳаётий иқрорлар17 июн 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари