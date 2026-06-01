Фанаты Лего создали модель Renault 5: скоро она появится в продаже

·67·Авто
Фанаты Лего создали модель Renault 5: скоро она появится в продаже
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Потрясающая копия Renault 5 Турбо 3Э, созданная энтузиастом Лего Дэйвом Коллинзом, вскоре может появиться на прилавках магазинов. Проект успешно прошел важный этап одобрения производителем конструкторов. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Коллинз представил свою модель на платформе Лего Идеас в апреле. Эта площадка дает фанатам возможность размещать свои разработки и превращать их в реальные наборы. Вскоре после анонса проект получил поддержку подразделения Renault УК.

На сегодняшний день модель уже набрала более 10 000 голосов пользователей. Это означает, что проект перешел на следующий этап — теперь эксперты Лего рассмотрят его и примут окончательное решение о серийном производстве.

LegoRenault 5АвтомобилиКонструкторRenault Turbo
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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