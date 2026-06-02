Конкурент Li Auto Л7: открыт прием заказов на кроссовер ГАК С9

Компания ГАК начала прием предварительных заказов в России на свой новый флагманский кроссовер — модель С9. Автомобиль длиной пять метров оснащен гибридной силовой установкой, и клиенты, оформившие предзаказ сейчас, получат приоритет при старте официальных продаж. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя точные цены и дата начала продаж новой модели пока не объявлены, ее основные технические характеристики уже известны. ГАК С9 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,2 секунды.

Благодаря гибридной системе кроссовер способен преодолеть 208 км исключительно на электротяге. Общий запас хода составляет 1019 км при среднем расходе топлива 7,4 литра на 100 км. Силовая установка может работать в нескольких режимах, включая адаптивный, подстраивающийся под стиль вождения и климатические условия.

В оснащение ГАК С9 входят адаптивная подвеска, 21-дюймовые колесные диски, сиденья с отделкой кожей Наппа и функцией массажа, а также медиасистема с большим экраном. Производитель предоставляет гарантию на автомобиль 5 лет или 150 тысяч километров, а на компоненты силовой установки — 8 лет.