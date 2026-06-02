Конкурент Li Auto Л7: открыт прием заказов на кроссовер ГАК С9

·78·Авто
Конкурент Li Auto Л7: открыт прием заказов на кроссовер ГАК С9
Аудиоверсия

Компания ГАК начала прием предварительных заказов в России на свой новый флагманский кроссовер — модель С9. Автомобиль длиной пять метров оснащен гибридной силовой установкой, и клиенты, оформившие предзаказ сейчас, получат приоритет при старте официальных продаж. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя точные цены и дата начала продаж новой модели пока не объявлены, ее основные технические характеристики уже известны. ГАК С9 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,2 секунды.

Благодаря гибридной системе кроссовер способен преодолеть 208 км исключительно на электротяге. Общий запас хода составляет 1019 км при среднем расходе топлива 7,4 литра на 100 км. Силовая установка может работать в нескольких режимах, включая адаптивный, подстраивающийся под стиль вождения и климатические условия.

В оснащение ГАК С9 входят адаптивная подвеска, 21-дюймовые колесные диски, сиденья с отделкой кожей Наппа и функцией массажа, а также медиасистема с большим экраном. Производитель предоставляет гарантию на автомобиль 5 лет или 150 тысяч километров, а на компоненты силовой установки — 8 лет.

GACGAC S9КроссоверГибридАвтомобили
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Toyota Highlander ГАК С9 в России стоит от 6,8 млн рублейСегодня, 11:58Лучший электромобиль: Та самая модель, которой вам не хватаетСегодня, 10:58Кроссовер Fiat Гриззлй представлен как старший брат модели Гранде ПандаСегодня, 10:58Кроссовер Lada Азимут представлен на выставке ПМЭФ-2026Сегодня, 10:22Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвескаСегодня, 08:24Сиеменс стал партнером премии Аутокар Авардс 2026Сегодня, 07:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Hongqi Гуоя: роскошный седан, конкурирующий с Меркедес-Майбач С-Класс
Спрос на пикапы RAM в России резко вырос: объем продаж увеличился на 121 процент