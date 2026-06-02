Точность на уровне микрон: детали Lada проходят проверку в 3Д-лаборатории

·45·Авто
Точность на уровне микрон: детали Lada проходят проверку в 3Д-лаборатории
Аудиоверсия

Каждая деталь автомобилей Lada проходит цифровой контроль. Виртуальная модель сравнивается с реальным изделием вплоть до микроскопических отклонений. На предприятии «АвтоВАЗ» контроль качества деталей переведен на уровень высокоточных цифровых измерений. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Каждая деталь сначала создается в виде математической модели, которая затем служит основой для производства. Финальная проверка проводится в 3Д-лаборатории, где соответствие изделия исходной конструкции проверяется с микронной точностью. Основная задача лаборатории — контроль геометрии кузова и силовых элементов.

Специалисты проверяют соответствие реальных параметров деталей инженерным чертежам и цифровым моделям, обеспечивая стабильность качества в серийном производстве. Для проверки отбираются образцы из каждой партии: около трех штук для серийного производства и до десяти для новых проектов.

Каждое изделие проходит от 80 до 300 контрольных точек, а сам процесс может занимать от 20 до 90 минут в зависимости от сложности. Оборудование лаборатории позволяет фиксировать отклонения до сотых и даже тысячных долей миллиметра. Стоит отметить, что вся система измерений работает на базе отечественного программного обеспечения.

LadaAvtoVAZТехнологииАвтопромКонтроль качества
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Toyota Highlander ГАК С9 в России стоит от 6,8 млн рублейСегодня, 11:58Лучший электромобиль: Та самая модель, которой вам не хватаетСегодня, 10:58Кроссовер Fiat Гриззлй представлен как старший брат модели Гранде ПандаСегодня, 10:58Кроссовер Lada Азимут представлен на выставке ПМЭФ-2026Сегодня, 10:22Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвескаСегодня, 08:24Сиеменс стал партнером премии Аутокар Авардс 2026Сегодня, 07:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Hongqi Гуоя: роскошный седан, конкурирующий с Меркедес-Майбач С-Класс
Спрос на пикапы RAM в России резко вырос: объем продаж увеличился на 121 процент