Точность на уровне микрон: детали Lada проходят проверку в 3Д-лаборатории

Каждая деталь автомобилей Lada проходит цифровой контроль. Виртуальная модель сравнивается с реальным изделием вплоть до микроскопических отклонений. На предприятии «АвтоВАЗ» контроль качества деталей переведен на уровень высокоточных цифровых измерений. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Каждая деталь сначала создается в виде математической модели, которая затем служит основой для производства. Финальная проверка проводится в 3Д-лаборатории, где соответствие изделия исходной конструкции проверяется с микронной точностью. Основная задача лаборатории — контроль геометрии кузова и силовых элементов.

Специалисты проверяют соответствие реальных параметров деталей инженерным чертежам и цифровым моделям, обеспечивая стабильность качества в серийном производстве. Для проверки отбираются образцы из каждой партии: около трех штук для серийного производства и до десяти для новых проектов.

Каждое изделие проходит от 80 до 300 контрольных точек, а сам процесс может занимать от 20 до 90 минут в зависимости от сложности. Оборудование лаборатории позволяет фиксировать отклонения до сотых и даже тысячных долей миллиметра. Стоит отметить, что вся система измерений работает на базе отечественного программного обеспечения.