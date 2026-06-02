Новый Rolls-Royce Спектре: Увеличенная мощность и запас хода до 620 километров

Rolls-Royce обновил свой электрический купе Спектре. Модель, получившая название Сериес ИИ, была представлена с увеличенным запасом хода, расширенными возможностями персонализации и самой высокой мощностью в истории бренда. Британский люксовый бренд представил свой дебютный электромобиль четыре года назад. С тех пор он обошел модели Гхост и Phantom с двигателями В12, став вторым по популярности автомобилем компании после кроссовера Куллинан. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает издание.

Модель Сериес ИИ воплощает ряд технических достижений, которые, как ожидается, будут использованы и во втором электромобиле Rolls-Royce, ожидаемом в 2027 году. Самое важное новшество — технология новых аккумуляторных ячеек, предоставленная компанией BMW. Это увеличило максимальный запас хода Спектре на 18 процентов, с 529 до 627 километров (390 миль), а время зарядки сократилось на 14 процентов.

Новые цилиндрические ячейки Ген6 идентичны тем, что установлены в обновленной модели BMW i7; они повышают эффективность благодаря улучшенной системе охлаждения и высокой плотности энергии. Тем не менее, Спектре по-прежнему использует 400-вольтовую электрическую архитектуру. Обе версии автомобиля стали мощнее: стандартная двухмоторная силовая установка с полным приводом была форсирована с 577 до 593 л.с.

Спортивная версия Блак Бадге получила прибавку в 21 л.с., достигнув в общей сложности 671 л.с. — этот показатель сопоставим с гиперкарами Ле-Мана. Крутящий момент также значительно вырос: стандартная модель Сериес ИИ выдает 1015 Нм, а версия Блак Бадге в режиме Спиритед способна развивать 1100 Нм. Кроме того, подразделение Rolls-Royce Беспоке создало новые эксклюзивные возможности для персонализации автомобиля.