Bentley Флйинг Спур обновлен: новый дизайн и версия С мощностью 671 л.с.

·48·Авто
Bentley Флйинг Спур обновлен: новый дизайн и версия С мощностью 671 л.с.
Аудиоверсия

Компания Bentley обновила модель Флйинг Спур, приведя ее внешний вид в соответствие со стилем Континентал GT, а также вновь представила спортивную версию С. Главное изменение в дизайне — отказ от традиционной четырехфарной передней части в пользу системы с двумя фарами. Это сделало новый Спур первым седаном Bentley с двумя фарами за 64 года после прекращения выпуска С2. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Во внешности автомобиля есть и другие изменения: убраны небольшие воздухозаборники на передних крыльях, а поверхность крышки багажника стала более гладкой. Версия С теперь оснащена гибридной силовой установкой (плуг-ин хйбрид), состоящей из 4,0-литрового двигателя В8 битурбо и одного электромотора. Система выдает в общей сложности 671 л.с. и 686 фунт-фут крутящего момента.

Мощность передается на все колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением и электронно-управляемый дифференциал повышенного трения. Это позволяет 2,5-тонному лимузину разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 307 км/ч (191 миль/ч).

Новая модель Флйинг Спур С также оснащена специально настроенными активными стабилизаторами поперечной устойчивости и амортизаторами для обеспечения максимального спортивного характера. В салоне установлена аудиосистема Наим фор Муллинер, разработанная для эксклюзивного Bentley Батур, стоимость этой опции без учета налогов составляет 25 000 фунтов стерлингов.

Прием заказов на новый Bentley Флйинг Спур уже открыт. Поставки автомобилей клиентам запланированы на период с октября по декабрь текущего года.

BentleyFlying SpurАвтомобильГибридЛюкс
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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