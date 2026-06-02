Представлена новая пятиместная переднеприводная версия кроссовера Тенет Т8

Российский бренд Тенет анонсировал новую версию своего флагманского кроссовера Т8. Теперь, помимо семиместной модификации, модель будет доступна в пятиместной конфигурации с передним приводом (ФВД), предназначенной для городских условий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Представители компании отметили, что решение о выпуске новой модификации было принято на основе отзывов клиентов. Многие водители выразили потребность в более маневренной и экономичной версии для передвижения по городу. Новый Тенет Т8 оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с «мокрым» сцеплением.

Технические характеристики автомобиля также примечательны: расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 км. В салоне установлены 15,6-дюймовый мультимедийный экран, 10,3-дюймовая цифровая приборная панель, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с 8 динамиками. Также предусмотрен полный зимний пакет, включающий подогрев всех сидений, руля и лобового стекла.

Объем багажника кроссовера составляет 889 литров, а при сложенных задних сиденьях этот показатель увеличивается до 1930 литров. Автомобиль производится на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Модель адаптирована к местным климатическим и дорожным условиям: кузов прошел специальную антикоррозийную обработку, а днище защищено от реагентов и гравия.