Ждали 11 лет: представлен полностью новый Audi Q7

·4·Авто
Ждали 11 лет: представлен полностью новый Audi Q7

Компания Audi официально представила кроссовер К7 третьего поколения. Автомобиль полностью обновлен внешне и внутри — от предыдущей модели Audi Q7 практически ничего не осталось. Кроссовер получил увеличенную решетку радиатора, более высокий капот, расширенные колесные арки и двухуровневую светодиодную оптику. Одной из главных особенностей стали новые интеллектуальные фары, способные проецировать предупреждения на дорожное полотно, отображать сигналы поворота на земле и предупреждать других водителей об открывании дверей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В салоне установлен изогнутый ОЛЭД-дисплей, объединяющий приборную панель и мультимедийную систему, а для переднего пассажира предусмотрен отдельный экран. Также доступна панорамная крыша с регулируемой прозрачностью секций и функцией запоминания настроек владельца. Во многих странах Audi Q7 предлагается с тремя рядами сидений уже в базовой комплектации. Объем багажника варьируется от 581 до почти 2000 литров в зависимости от конфигурации салона.

На старте продаж в Великобритании модель будет оснащаться 3,0-литровым дизельным двигателем В6 мощностью 295 л.с. и системой «мягкого» гибрида. Для других рынков предусмотрены бензиновые двигатели. Кроссовер получил пневмоподвеску, шасси с поворотом всех колес, постоянный полный привод и электронно-управляемые амортизаторы. Подвеска способна заранее адаптироваться к дорожным условиям, таким как железнодорожные переезды или неровности, на основе данных навигации.

Audi уделила особое внимание системам безопасности. Новый К7 способен запоминать до пяти парковочных маршрутов длиной до 200 метров, самостоятельно выполнять сложные маневры и двигаться задним ходом без участия водителя. Кроме того, если система обнаружит, что водитель не реагирует на предупреждения, автомобиль может самостоятельно остановиться на обочине и вызвать экстренные службы. Продажи нового Audi Q7 начнутся в июле, и он будет конкурировать с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

AudiAudi Q7КроссоверАвтоНемецкие Автомобили
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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