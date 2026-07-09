Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobil
Mercedes-AMG boʻlinmasi anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli xetchbek ishqibozlarini elektr quvvatiga oʻtkazish maqsadida yangi avlod CLA 45 modelini namoyish etdi. Ushbu elektromobil nafaqat superkarlarga xos dinamikasi, balki benzinli dvigatellarning oʻziga xos "baqirishi" va shovqinlarini simulyatsiya qiluvchi innovatsion texnologiyasi bilan ham hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi model sedan va Shooting Brake (universal) kuzov turlarida sotuvga chiqariladi. Avtomobilning texnik asosi oddiy CLA modellaridan tubdan farq qiladi. Unga Oxfordshiredagi Yasa kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan uchta aksial oqimli elektr motori oʻrnatilgan. Quvvat manbai sifatida esa boʻlajak C-Class Electric modelidan olingan 94 kW/soat hajmli akkumulyator xizmat qiladi.
Superkar darajasidagi quvvat va tezlikUch motorli tizim jami 671 ot kuchini hosil qiladi va quvvat toʻrtala gʻildirakka taqsimlanadi. Qizigʻi shundaki, orqa oʻqdagi ikkita motorning oʻziyoq toʻliq quvvatni taʼminlay oladi, bu esa avtomobilni boshqarishda yuqori zavq beruvchi "drift rejimi"ni faollashtirish imkonini beradi. Old motor esa faqat qoʻshimcha tortish kuchi zarur boʻlganda, masalan, keskin burilishlarda yoki noqulay ob-havo sharoitida ishga tushadi.
Vazni 2,3 tonna boʻlishiga qaramay, yangi CLA 45 sedani 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 3,0 soniyada erishadi. Bu koʻrsatkich afsonaviy SLS AMG Black Series (3,6 soniya) modelidan ham tezroq ekanini anglatadi. Maksimal tezlik esa soatiga 250 kilometr bilan cheklangan, biroq AMG Dynamic Plus paketi bilan bu koʻrsatkichni 270 km/soatga yetkazish mumkin.
Benzinli dvigatelning "ruhi" va ovoziIshqibozlarni eng koʻp qiziqtirgan jihat — bu AMGForce tizimidir. Ushbu tizim mashhur M139 turbo-dvigatelining ovozi va quvvat uzatish xarakterini toʻliq takrorlaydi. Avtomobil ichida va tashqarisida eshitiladigan maxsus sintezlangan tovushlar, xuddi benzinli poyga mashinalari kabi "portlash" va "qarsillash" effektlarini beradi. Hatto haydovchi oʻrindigʻiga oʻrnatilgan vibratsiyali motorlar dvigatelning titrashini haydovchining belida his qildiradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mercedes-AMG muhandislari poyga treklari uchun prognozli batareya boshqaruv tizimini ham ishlab chiqishgan. Bu tizim trassaning qaysi qismida maksimal quvvat kerakligini oldindan hisoblab chiqadi. Masalan, burilishlarda energiya sarfini biroz kamaytirib, akkumulyator qizib ketishining oldini oladi va uzun toʻgʻri yoʻllarda (masalan, Nyurburgringning Döttinger Höhe qismida) bor quvvatni ishga solishga imkon beradi.
Ushbu yangilik Mercedes-Benz brendining elektrlashtirish strategiyasida muhim qadam boʻlib, u nafaqat ekologik tozalikni, balki AMG brendiga xos boʻlgan drayv va hissiyotlarni ham saqlab qolishga qaratilgan. Oʻzbekiston bozorida ham BYD va Tesla kabi brendlar oʻrtasidagi raqobat kuchaygan bir paytda, bunday yuqori texnologik Mercedes-AMG modellari premium segmentda oʻz oʻrniga ega boʻlishi kutilmoqda.
…