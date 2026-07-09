Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobil

·0·Avto
Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobil

Mercedes-AMG boʻlinmasi anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli xetchbek ishqibozlarini elektr quvvatiga oʻtkazish maqsadida yangi avlod CLA 45 modelini namoyish etdi. Ushbu elektromobil nafaqat superkarlarga xos dinamikasi, balki benzinli dvigatellarning oʻziga xos "baqirishi" va shovqinlarini simulyatsiya qiluvchi innovatsion texnologiyasi bilan ham hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi model sedan va Shooting Brake (universal) kuzov turlarida sotuvga chiqariladi. Avtomobilning texnik asosi oddiy CLA modellaridan tubdan farq qiladi. Unga Oxfordshiredagi Yasa kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan uchta aksial oqimli elektr motori oʻrnatilgan. Quvvat manbai sifatida esa boʻlajak C-Class Electric modelidan olingan 94 kW/soat hajmli akkumulyator xizmat qiladi.

Superkar darajasidagi quvvat va tezlik

Uch motorli tizim jami 671 ot kuchini hosil qiladi va quvvat toʻrtala gʻildirakka taqsimlanadi. Qizigʻi shundaki, orqa oʻqdagi ikkita motorning oʻziyoq toʻliq quvvatni taʼminlay oladi, bu esa avtomobilni boshqarishda yuqori zavq beruvchi "drift rejimi"ni faollashtirish imkonini beradi. Old motor esa faqat qoʻshimcha tortish kuchi zarur boʻlganda, masalan, keskin burilishlarda yoki noqulay ob-havo sharoitida ishga tushadi.

Vazni 2,3 tonna boʻlishiga qaramay, yangi CLA 45 sedani 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻi 3,0 soniyada erishadi. Bu koʻrsatkich afsonaviy SLS AMG Black Series (3,6 soniya) modelidan ham tezroq ekanini anglatadi. Maksimal tezlik esa soatiga 250 kilometr bilan cheklangan, biroq AMG Dynamic Plus paketi bilan bu koʻrsatkichni 270 km/soatga yetkazish mumkin.

Benzinli dvigatelning "ruhi" va ovozi

Ishqibozlarni eng koʻp qiziqtirgan jihat — bu AMGForce tizimidir. Ushbu tizim mashhur M139 turbo-dvigatelining ovozi va quvvat uzatish xarakterini toʻliq takrorlaydi. Avtomobil ichida va tashqarisida eshitiladigan maxsus sintezlangan tovushlar, xuddi benzinli poyga mashinalari kabi "portlash" va "qarsillash" effektlarini beradi. Hatto haydovchi oʻrindigʻiga oʻrnatilgan vibratsiyali motorlar dvigatelning titrashini haydovchining belida his qildiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mercedes-AMG muhandislari poyga treklari uchun prognozli batareya boshqaruv tizimini ham ishlab chiqishgan. Bu tizim trassaning qaysi qismida maksimal quvvat kerakligini oldindan hisoblab chiqadi. Masalan, burilishlarda energiya sarfini biroz kamaytirib, akkumulyator qizib ketishining oldini oladi va uzun toʻgʻri yoʻllarda (masalan, Nyurburgringning Döttinger Höhe qismida) bor quvvatni ishga solishga imkon beradi.

Ushbu yangilik Mercedes-Benz brendining elektrlashtirish strategiyasida muhim qadam boʻlib, u nafaqat ekologik tozalikni, balki AMG brendiga xos boʻlgan drayv va hissiyotlarni ham saqlab qolishga qaratilgan. Oʻzbekiston bozorida ham BYD va Tesla kabi brendlar oʻrtasidagi raqobat kuchaygan bir paytda, bunday yuqori texnologik Mercedes-AMG modellari premium segmentda oʻz oʻrniga ega boʻlishi kutilmoqda.

Mercedes-AMGCLA 45ElektromobilAvto YangiliklarNemis Texnologiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiAlpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiBugun, 16:24BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBugun, 15:56MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiMG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiBugun, 15:53Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiRuf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiBugun, 15:25MG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiMG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiBugun, 15:23McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiMcLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiBugun, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi