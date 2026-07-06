Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdi

·1·Avto
Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdi

Elektromobillar (EV) bozorining rivojlanishiga toʻsqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri — akkumulyatorlarning tez eskirishi va ularni almashtirish xarajatlari bilan bogʻliq xavotirlar edi. Biroq, soʻnggi tadqiqotlar va real foydalanish natijalari zamonaviy quvvat elementlari kutilganidan ancha uzoq muddat xizmat qilishini koʻrsatmoqda. Bu esa elektromobillarning ikkilamchi bozordagi jozibadorligini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Wall Street Journal nashrining tahliliy maʼlumotlariga koʻra, zamonaviy elektromobillar besh yillik intensiv foydalanishdan keyin ham oʻzining dastlabki quvvat zaxirasining oʻrtacha 95 foizini saqlab qolmoqda. Bu koʻrsatkich texnologiyaning ilk davrlaridagi prognozlardan ancha yuqori boʻlib, akkumulyatorlar kimyosi va issiqlikni boshqarish tizimlari takomillashgani bilan izohlanadi.

Real tajriba va statistik koʻrsatkichlar

Britaniyalik diler Richard Symons tajribasi bunga yaqqol misol boʻla oladi. U besh yil davomida qariyb 397 000 kilometr masofa bosib oʻtgan Tesla Model 3 avtomobilini sinovdan oʻtkazdi. Bunday ulkan masofaga qaramay, mashina hamon uzoq safarlarga bemalol chiqish imkoniyatini saqlab qolgan. Recurrent tahliliy kompaniyasi ham koʻplab elektromobillarni oʻrganib, ulardagi degradatsiya darajasi juda past ekanligini tasdiqladi.

Texnologik taraqqiyotni raqamlarda ham koʻrish mumkin. 2011–2016-yillarda ishlab chiqarilgan elektromobillarning har oʻn ikkitasidan birida akkumulyatorni almashtirishga ehtiyoj tugʻilgan boʻlsa, 2022-yildan keyingi modellarda bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 0,3 foizni tashkil etmoqda. Bu esa yangi avlod mashinalarining ishonchliligi oʻn barobar oshganidan dalolat beradi.

Akkumulyator umrini nima qisqartiradi?

Garchi texnologiya rivojlangan boʻlsa-da, foydalanish madaniyati hamon muhim rol oʻynaydi. Geotab telematika kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, akkumulyator holatiga quyidagi omillar salbiy taʼsir koʻrsatadi:

  • Doimiy ravishda yuqori quvvatli DC (oʻzgarmas tok) stansiyalarida tezkor quvvatlash;
  • Batareyani muntazam ravishda 100 foizgacha toʻldirish yoki uni uzoq vaqt nol darajada qoldirish;
  • Avtomobilni oʻta issiq yoki oʻta sovuq haroratlarda uzoq vaqt qoldirish.
Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, tezkor quvvatlashdan kamroq foydalanadigan haydovchilarning avtomobillari oʻz sigʻimining 94,9 foizini saqlab qoladi. Tezkor quvvatlashni xush koʻruvchilarda esa bu koʻrsatkich 89,7 foizga tushib qolishi mumkin.

Iqtisodiy samaradorlik va kelajak

Hozirda akkumulyatorni toʻliq almashtirish narxi ishlab chiqaruvchiga qarab 5 000 dollardan 16 000 dollargacha yetishi mumkin. Biroq, avtoishlab chiqaruvchilar endilikda modulli arxitekturaga oʻtmoqdalar. Bu butun akkumulyator blokini emas, balki faqat ishdan chiqqan alohida elementlarni almashtirish imkonini beradi va xarajatlarni keskin kamaytiradi.

Oʻzbekiston kabi elektromobillar ommalashayotgan bozorlar uchun bu yangilik juda muhim. BYD, Tesla va boshqa brendlarning chidamliligi haqidagi ijobiy statistikalar, ikkilamchi bozorda ushbu mashinalarning narxi keskin tushib ketmasligini taʼminlaydi. AlixPartners prognoziga koʻra, 2030-yilga borib elektromobillar jahon avtomobil savdosining 25 foizini egallaydi.

ElektromobilAkkumulyatorTeslaTexnologiyaAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariAvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariBugun, 20:23Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiBugun, 17:27Avtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiAvtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiBugun, 15:28Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiSkywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiBugun, 14:24Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiXizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiBugun, 13:21Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiToyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi