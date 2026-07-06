Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdi
Elektromobillar (EV) bozorining rivojlanishiga toʻsqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri — akkumulyatorlarning tez eskirishi va ularni almashtirish xarajatlari bilan bogʻliq xavotirlar edi. Biroq, soʻnggi tadqiqotlar va real foydalanish natijalari zamonaviy quvvat elementlari kutilganidan ancha uzoq muddat xizmat qilishini koʻrsatmoqda. Bu esa elektromobillarning ikkilamchi bozordagi jozibadorligini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
The Wall Street Journal nashrining tahliliy maʼlumotlariga koʻra, zamonaviy elektromobillar besh yillik intensiv foydalanishdan keyin ham oʻzining dastlabki quvvat zaxirasining oʻrtacha 95 foizini saqlab qolmoqda. Bu koʻrsatkich texnologiyaning ilk davrlaridagi prognozlardan ancha yuqori boʻlib, akkumulyatorlar kimyosi va issiqlikni boshqarish tizimlari takomillashgani bilan izohlanadi.
Real tajriba va statistik koʻrsatkichlarBritaniyalik diler Richard Symons tajribasi bunga yaqqol misol boʻla oladi. U besh yil davomida qariyb 397 000 kilometr masofa bosib oʻtgan Tesla Model 3 avtomobilini sinovdan oʻtkazdi. Bunday ulkan masofaga qaramay, mashina hamon uzoq safarlarga bemalol chiqish imkoniyatini saqlab qolgan. Recurrent tahliliy kompaniyasi ham koʻplab elektromobillarni oʻrganib, ulardagi degradatsiya darajasi juda past ekanligini tasdiqladi.
Texnologik taraqqiyotni raqamlarda ham koʻrish mumkin. 2011–2016-yillarda ishlab chiqarilgan elektromobillarning har oʻn ikkitasidan birida akkumulyatorni almashtirishga ehtiyoj tugʻilgan boʻlsa, 2022-yildan keyingi modellarda bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 0,3 foizni tashkil etmoqda. Bu esa yangi avlod mashinalarining ishonchliligi oʻn barobar oshganidan dalolat beradi.
Akkumulyator umrini nima qisqartiradi?Garchi texnologiya rivojlangan boʻlsa-da, foydalanish madaniyati hamon muhim rol oʻynaydi. Geotab telematika kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, akkumulyator holatiga quyidagi omillar salbiy taʼsir koʻrsatadi:
- Doimiy ravishda yuqori quvvatli DC (oʻzgarmas tok) stansiyalarida tezkor quvvatlash;
- Batareyani muntazam ravishda 100 foizgacha toʻldirish yoki uni uzoq vaqt nol darajada qoldirish;
- Avtomobilni oʻta issiq yoki oʻta sovuq haroratlarda uzoq vaqt qoldirish.
Iqtisodiy samaradorlik va kelajakHozirda akkumulyatorni toʻliq almashtirish narxi ishlab chiqaruvchiga qarab 5 000 dollardan 16 000 dollargacha yetishi mumkin. Biroq, avtoishlab chiqaruvchilar endilikda modulli arxitekturaga oʻtmoqdalar. Bu butun akkumulyator blokini emas, balki faqat ishdan chiqqan alohida elementlarni almashtirish imkonini beradi va xarajatlarni keskin kamaytiradi.
Oʻzbekiston kabi elektromobillar ommalashayotgan bozorlar uchun bu yangilik juda muhim. BYD, Tesla va boshqa brendlarning chidamliligi haqidagi ijobiy statistikalar, ikkilamchi bozorda ushbu mashinalarning narxi keskin tushib ketmasligini taʼminlaydi. AlixPartners prognoziga koʻra, 2030-yilga borib elektromobillar jahon avtomobil savdosining 25 foizini egallaydi.
…