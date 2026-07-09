Mercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shaklda
Avtomobil sanoatida elektr dvigatellarga oʻtish jarayoni tezlashgani sayin, anʼanaviy ichki yonuv dvigatellarining oʻziga xos ovozi va haydash hissiyotini saqlab qolish muhandislar oldidagi asosiy vazifaga aylanmoqda. Mercedes-AMG boʻlinmasi oʻzining yangi avlod elektromobillari, xususan, kutilayotgan Mercedes-AMG CLA 45 modeli uchun haqiqiy dvigatel hayqirigʻini eslatuvchi innovatsion tizim ustida ishlamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu texnologiya ixbt.com nashri tomonidan "vegancha burger"ga qiyoslanmoqda — yaʼni mahsulot goʻshtdan tayyorlanmagan boʻlsa-da, uning taʼmi va koʻrinishi haqiqiysidan deyarli farq qilmaydi. Mercedes-AMG muhandislari elektromobilning jimjitligini sportcha agressivlik bilan almashtirish uchun murakkab akustik tizimlar va tebranish generatorlaridan foydalanishmoqda.
Sanoatdagi yangi trend: Virtual uzatmalar qutisiElektr sportkarlar olamida burilish nuqtasi Hyundai Ioniq 5 N modelining taqdim etilishi bilan yuz berdi. Ushbu avtomobil oʻzining virtual uzatmalar qutisi va dvigatel ovozi simulyatsiyasi bilan haydovchilarga xuddi benzinli mashina boshqarayotganlik hissini berishga muvaffaq boʻldi. Endilikda Mercedes-Benz ham ushbu trendga qoʻshilib, oʻzining yuqori unumdorlikka ega modellarini shunday funksiyalar bilan boyitmoqda.
Yangi Mercedes-AMG CLA 45 nafaqat tashqi ovoz dinamiklari, balki salondagi akustika orqali ham haydovchiga dinamik aloqani taʼminlaydi. Bu shunchaki audio faylni ijro etish emas, balki elektromobilning tezlanishi, tormozlanishi va burilishlardagi yuklamasiga qarab oʻzgaruvchan interaktiv tovushlar majmuasidir.
Porsche Taycan va Honda kabi brendlar ham oʻz modellarida shunga oʻxshash texnologiyalarni joriy etgan edi. Biroq, Mercedes-AMG oʻzining "Affalterbax ruhi"ni saqlab qolish uchun tovush ustida yanada chuqurroq ishlamoqda. Maqsad — haydovchi elektromobil rulida oʻtirganida oʻzini xuddi afsonaviy V8 dvigatelli mashinadagidek his qilishiga erishishdir.
Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyatiOʻzbekistonda ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, premium segmentdagi bunday yangiliklar mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun juda muhim. Koʻplab haydovchilar elektromobilga oʻtishda aynan dvigatelning "jonli" ovozi yoʻqligidan shikoyat qilishadi. Mercedes-AMG tomonidan taklif etilayotgan yechim ushbu toʻsiqni bartaraf etishi kutilmoqda.
Kelgusi oylarda va yillarda koʻplab ishlab chiqaruvchilar ushbu yoʻnalishdan ketishi taxmin qilinmoqda. Elektromobillar endi shunchaki tejamkor transport vositasi emas, balki emotsiyalarga boy sport qurilmalariga aylanib bormoqda. Mercedes-AMG CLA 45 bu borada nemis sifatini raqamli texnologiyalar bilan birlashtirgan navbatdagi qadam boʻladi.
…