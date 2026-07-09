Mercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shaklda

·16·Avto
Mercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shaklda

Avtomobil sanoatida elektr dvigatellarga oʻtish jarayoni tezlashgani sayin, anʼanaviy ichki yonuv dvigatellarining oʻziga xos ovozi va haydash hissiyotini saqlab qolish muhandislar oldidagi asosiy vazifaga aylanmoqda. Mercedes-AMG boʻlinmasi oʻzining yangi avlod elektromobillari, xususan, kutilayotgan Mercedes-AMG CLA 45 modeli uchun haqiqiy dvigatel hayqirigʻini eslatuvchi innovatsion tizim ustida ishlamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu texnologiya ixbt.com nashri tomonidan "vegancha burger"ga qiyoslanmoqda — yaʼni mahsulot goʻshtdan tayyorlanmagan boʻlsa-da, uning taʼmi va koʻrinishi haqiqiysidan deyarli farq qilmaydi. Mercedes-AMG muhandislari elektromobilning jimjitligini sportcha agressivlik bilan almashtirish uchun murakkab akustik tizimlar va tebranish generatorlaridan foydalanishmoqda.

Sanoatdagi yangi trend: Virtual uzatmalar qutisi

Elektr sportkarlar olamida burilish nuqtasi Hyundai Ioniq 5 N modelining taqdim etilishi bilan yuz berdi. Ushbu avtomobil oʻzining virtual uzatmalar qutisi va dvigatel ovozi simulyatsiyasi bilan haydovchilarga xuddi benzinli mashina boshqarayotganlik hissini berishga muvaffaq boʻldi. Endilikda Mercedes-Benz ham ushbu trendga qoʻshilib, oʻzining yuqori unumdorlikka ega modellarini shunday funksiyalar bilan boyitmoqda.

Yangi Mercedes-AMG CLA 45 nafaqat tashqi ovoz dinamiklari, balki salondagi akustika orqali ham haydovchiga dinamik aloqani taʼminlaydi. Bu shunchaki audio faylni ijro etish emas, balki elektromobilning tezlanishi, tormozlanishi va burilishlardagi yuklamasiga qarab oʻzgaruvchan interaktiv tovushlar majmuasidir.

Porsche Taycan va Honda kabi brendlar ham oʻz modellarida shunga oʻxshash texnologiyalarni joriy etgan edi. Biroq, Mercedes-AMG oʻzining "Affalterbax ruhi"ni saqlab qolish uchun tovush ustida yanada chuqurroq ishlamoqda. Maqsad — haydovchi elektromobil rulida oʻtirganida oʻzini xuddi afsonaviy V8 dvigatelli mashinadagidek his qilishiga erishishdir.

Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyati

Oʻzbekistonda ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, premium segmentdagi bunday yangiliklar mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun juda muhim. Koʻplab haydovchilar elektromobilga oʻtishda aynan dvigatelning "jonli" ovozi yoʻqligidan shikoyat qilishadi. Mercedes-AMG tomonidan taklif etilayotgan yechim ushbu toʻsiqni bartaraf etishi kutilmoqda.

Kelgusi oylarda va yillarda koʻplab ishlab chiqaruvchilar ushbu yoʻnalishdan ketishi taxmin qilinmoqda. Elektromobillar endi shunchaki tejamkor transport vositasi emas, balki emotsiyalarga boy sport qurilmalariga aylanib bormoqda. Mercedes-AMG CLA 45 bu borada nemis sifatini raqamli texnologiyalar bilan birlashtirgan navbatdagi qadam boʻladi.

Mercedes-AMGElektromobilAvtoTexnologiyaCLA 45
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Bugun, 18:28Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilMercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilBugun, 17:30Alpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiAlpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiBugun, 16:24BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBugun, 15:56MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiMG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdiBugun, 15:53Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiRuf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi