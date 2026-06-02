Протокол Радиант Капитал закрывается после хакерской атаки на 50 млн УСД

·57·Экономика
Протокол Радиант Капитал закрывается после хакерской атаки на 50 млн УСД
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Протокол криптокредитования Радиант Капитал объявил о прекращении деятельности после атаки северокорейских хакеров в октябре 2024 года, в результате которой было похищено 50 млн УСД. Децентрализованная автономная организация (ДАО) проекта в опубликованном в понедельник блоге сообщила, что решение принято из-за невозможности вернуть средства и привлечь новые инвестиции. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Согласно заявлению команды Радиант в социальной сети Кс, члены сообщества пытались сохранить протокол в сложных условиях, однако без капитала и темпов роста продолжение деятельности стало невозможным. Платформа, запущенная в 2022 году, была нацелена на обеспечение ликвидности между несколькими блокчейнами, а в декабре 2023 года ее общая заблокированная стоимость (ТВЛ) достигала 386,8 млн УСД.

После хакерской атаки в октябре объем средств на платформе резко сократился до 5 млн УСД. Вместо полного закрытия Радиант переходит в «режим технического обслуживания». В этом состоянии фронтенд-часть и смарт-контракты протокола останутся доступными, что позволит пользователям управлять позициями, погашать долги и выводить средства.

Тем не менее, ДАО больше не будет заниматься новыми разработками, обновлениями или проектами расширения. Пользователям рекомендуется активно управлять рисками и сокращать свои активы на платформе. Команда Радиант пообещала продолжить усилия по возврату украденных средств и распределить их среди пострадавших в случае успеха.

На фоне этой новости стоимость токена Радиант Капитал (РДНТ) упала на 4,2%. Токен, достигший рекордного уровня в 58 центов в сентябре 2022 года, сейчас торгуется по цене, составляющей малую долю цента. Данная ситуация в очередной раз доказала важность кибербезопасности и стабильности капитала для ДеФи-проектов.

Radiant CapitalDeFiКриптовалютаХакерствоБлокчейн
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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