Битмине приобрела ЭТ на 52 миллиона долларов: Том Ли ожидает роста цен

Компания Битмине Иммерсион Течнологиес приобрела еще Ethereum (ЭТ) на сумму 52 миллиона долларов. Председатель компании Том Ли подчеркнул, что текущая цена токена не отражает истинный потенциал блокчейна Ethereum. Согласно заявлению в понедельник, за прошедшую неделю компания приобрела 26 497 ЭТ. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

Том Ли назвал текущую ситуацию на рынке криптовалют начальной стадией «крипто-весны». По его мнению, несмотря на укрепление фундаментальных показателей Ethereum, рыночные цены еще не адаптировались к этому. В настоящее время Битмине владеет крупнейшим резервом Этер в размере 5,4 млн ЭТ (около 10,5 млрд долларов).

По данным КоинГеко, за прошедшую неделю Этер подешевел на 4,7%, торгуясь в диапазоне от 1 963 до 2 126 долларов. В интервью КНБК Ли отметил, что стагнация на крипторынке на фоне роста других секторов, таких как программное обеспечение, разочаровывает инвесторов, но это обычное явление в конце «крипто-зимы».

Эксперт подчеркнул, что тезис о том, что Bitcoin и Ethereum станут основной формой денег в будущем, остается в силе. Особенно с развитием систем ИИ (искусственного интеллекта) возрастет потребность в децентрализованной идентификации и системах проверки, что является решением, предлагаемым именно криптотехнологиями.

Битмине планирует накопить 5% от общего объема ЭТ в обращении к июлю 2025 года. В настоящее время компания достигла 90% своей цели и ожидает полного выполнения плана к 2026 году.