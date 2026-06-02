Грайскале готовится к запуску нового ЭТФ-фонда HYPE

Компания по управлению криптоактивами Грайскале, как ожидается, запустит биржевой фонд (ЭТФ), привязанный к токену Hyperliquid, в США уже на этой неделе. По словам аналитика Bloomberg Джеймса Сейффарта, компания внесла шестые поправки в документы, поданные регуляторам, установив тикер фонда и комиссионные сборы. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Новый ЭТФ будет торговаться под тикером ХЙПГ, а комиссия за управление составит 0,29%. Этот показатель ниже, чем у фондов Hyperliquid (HYPE) конкурентов, таких как 21Шарес (0,3%) и Битвисе (0,34%), запущенных в середине мая. На данный момент эти конкурирующие фонды уже успели привлечь около 140 миллионов долларов чистых инвестиций от инвесторов.

Платформа Hyperliquid в последние месяцы стала одной из самых популярных торговых площадок среди криптотрейдеров. Согласно данным блокчейна, ежемесячный объем торгов платформы регулярно превышает 170 миллиардов долларов. Грайскале, как и ее конкуренты, стремится привлечь больше инвесторов, предлагая возможность получения дополнительного дохода за счет стейкинга токенов HYPE.

На фоне успеха новых ЭТФ-фондов цена HYPE в понедельник достигла рекордной отметки в 75,3 доллара. В результате его рыночная капитализация достигла 16,7 миллиарда долларов, и он вошел в десятку крупнейших криптовалют. Это происходит на фоне оттока средств из ЭТФ-фондов Bitcoin (БТК) и Ethereum (ЭТ).