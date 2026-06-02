Цена Bitcoin упала ниже 70 000 долларов: ликвидации на рынке на 800 миллионов долларов

Во вторник цена Bitcoin (БТК) впервые за последние два месяца опустилась ниже уровня 70 000 долларов, так как продавцы взяли контроль над рынком. Согласно данным ТрадингВиев, на бирже Битстамп цена БТК упала до 69 631 доллара, зафиксировав новые локальные минимумы. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

Не сумев последовать за восходящим трендом фондовых рынков, Bitcoin, в отличие от других рисковых активов, подешевел почти на 2% за сутки. Эта ситуация привела к массовому закрытию длинных (лонг) позиций на криптовалютном рынке. По данным КоинГласс, общий объем ликвидаций по Bitcoin и альткоинам за последние 24 часа приблизился к 800 миллионам долларов.

Известный трейдер Арди Кс в своем посте в социальной сети отреагировал на такое движение цен, отметив усиление давления. По его словам, потеря уровня в 72 500 долларов стала решающей. «Если уровни поддержки будут пробиты на разных временных интервалах, рынок направится к следующей крупной точке ликвидности — 68 700 долларам», — добавил эксперт.

В понедельник аналитический ресурс Материал Индикаторс зафиксировал тревожные сигналы с помощью своих проприетарных торговых инструментов. В настоящее время аналитики продолжают следить за ключевыми уровнями, чтобы определить, перерастет ли это падение в фазу консолидации или приведет к дальнейшему снижению цены.