Цена биткоина упала ниже 71 000 УСД на фоне напряженности между США и Ираном

В понедельник цена биткоина (БТК) упала до самого низкого уровня за последние семь недель на фоне угасающих надежд на мирное соглашение между США и Ираном. Согласно данным ТрадингВиев, пара БТК/УСД впервые с середины апреля опустилась ниже отметки в 71 000 УСД. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

Снижение на рынках произошло после того, как стало известно, что 60-дневное соглашение о прекращении огня между США и Ираном не будет реализовано. Аналитический ресурс Те Кобеисси Леттер в социальной сети Кс обратил внимание на резкий поворот событий.

Аналитики указывают на заявления, сделанные президентом США Дональдом Трампом в минувшие выходные. Девять дней назад Дональд Трамп заявлял, что сделка с Ираном будет заключена «в ближайшее время», однако последняя риторика свидетельствует об обратном.

На фоне этой геополитической ситуации цена на нефть ВТИ приблизилась к 95 УСД, что вновь актуализировало инфляционное давление. Фондовый рынок пока избежал крупных потерь, а индекс С&П 500 продолжает учитывать в своей стоимости турбулентность вокруг Ирана.

Биткоин не смог воспользоваться даже позитивными данными по производству в США, которые поддерживали крипторынок с февраля. Обычно такие показатели экономического роста положительно влияли на цену БТК, но в этот раз геополитические риски оказались сильнее.