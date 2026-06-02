Цена биткоина упала ниже 71 000 УСД на фоне напряженности между США и Ираном

·44·Экономика
Цена биткоина упала ниже 71 000 УСД на фоне напряженности между США и Ираном
Аудиоверсия

В понедельник цена биткоина (БТК) упала до самого низкого уровня за последние семь недель на фоне угасающих надежд на мирное соглашение между США и Ираном. Согласно данным ТрадингВиев, пара БТК/УСД впервые с середины апреля опустилась ниже отметки в 71 000 УСД. Об этом сообщает портал Коинтелеграф.ком.

Снижение на рынках произошло после того, как стало известно, что 60-дневное соглашение о прекращении огня между США и Ираном не будет реализовано. Аналитический ресурс Те Кобеисси Леттер в социальной сети Кс обратил внимание на резкий поворот событий.

Аналитики указывают на заявления, сделанные президентом США Дональдом Трампом в минувшие выходные. Девять дней назад Дональд Трамп заявлял, что сделка с Ираном будет заключена «в ближайшее время», однако последняя риторика свидетельствует об обратном.

На фоне этой геополитической ситуации цена на нефть ВТИ приблизилась к 95 УСД, что вновь актуализировало инфляционное давление. Фондовый рынок пока избежал крупных потерь, а индекс С&П 500 продолжает учитывать в своей стоимости турбулентность вокруг Ирана.

Биткоин не смог воспользоваться даже позитивными данными по производству в США, которые поддерживали крипторынок с февраля. Обычно такие показатели экономического роста положительно влияли на цену БТК, но в этот раз геополитические риски оказались сильнее.

БиткоинКриптовалютаЭкономикаДональд ТрампБиржа
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Биткоин в третий раз тестирует февральский минимумСегодня, 12:36Индикаторы Bitcoin сигнализируют о восстановлении: эксперты призывают к осторожностиСегодня, 11:17Цена биткоина упала до $65 000: ликвидация на $1,8 млрдСегодня, 11:14Цена биткоина упала ниже $67 000: страх на рынке усиливаетсяСегодня, 11:11Объявлены курсы валют на 4 июняСегодня, 11:04Сколько бензина произведено в Узбекистане за 4 месяца?Сегодня, 08:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлен курс доллара на 14 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлен курс доллара на 12 мая
Курс доллара в Узбекистане вырос
Объявлен курс доллара на 13 мая
На 12 мая прогнозируется рост курса доллара